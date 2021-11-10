ФОТО | Балтийский вокзал в Таллинне озарит сияние более 100 новогодних звезд от IKEA
“В тёмное и холодное время года нам всем хочется тепла и уюта. Разумеется, мы также с нетерпением ждём новогодних праздников, чтобы провести их вместе с любимыми и дорогими сердцу людьми. Для многих это домашний праздник, когда вся семья может собраться вместе, пообщаться и поделиться друг с другом радостью. Однако некоторым из нас в эту пору приходится быть вдали от домашнего очага. Именно поэтому IKEA решила помочь в создании особенной атмосферы для людей, ожидающих поезда на вокзале. В это время года люди возвращаются домой, проводят время вместе, ищут тепла и уюта. И мы решили осветить путь жителей Эстонии. В сотрудничестве с главным железнодорожным вокзалом Эстонии, мы решили осветить окна здания новогодними звёздами от IKEA”, — рассказал Кристиан Шнайдер, руководитель IKEA в Эстонии.
Скандинавии традиция
Украшение окон новогодними гирляндами пришло к нам из Скандинавии, где они освещают окна для путников. IKEA решила осветить это тёмное время для жителей Эстонии, используя самое популярное новогоднее украшение из своего ассортимента — звёзды STRÅLA. В звёздах используются LED лампочки, которые потребляют на 85% меньше энергии, но при этом работают в 10 раз дольше.
Это не первый такой проект в странах Балтии. В прошлом году IKEA украшала дома в центре Риги, Таллинна и Вильнюса, принося свет и в дома и прохожим, в этом году мы решили охватить больше людей. И в этом году проект проходит в Латвии, Литве и Эстонии, и до новогодних праздников звёзды IKEA будут освещать путь и создавать атмосферу праздника в Литве (на автовокзалах трёх крупнейших городов страны), Латвии (в Риге) и в Эстонии (на таллиннском железнодорожном вокзале). В Эстонии решили украсить именно здание Балтийского вокзала, где проходит очень большое количество людей. Ведь от этого места отправляются поезда ближнего и дальнего следования, а также международные составы.
Здание с долгой историей
Здание главного вокзала в Таллинне было заложено в 1862 году, а свой нынешний облик обрело в 1967 году. Для многих жителей и гостей столицы — это центральная точка города, поблизости от которой расположены рынок, крупнейший транспортный узел города и излюбленные культурные и развлекательные объекты в квартале Теллискиви. За сутки через здание вокзала и прилегающую к нему территорию проходит более 30 000 человек. В 1997 году павильон ожидания поездов ближнего следования стал памятником архитектуры.
“В преддверии праздников и особенно в нынешнее непростое время нам всем нужно в своём окружении больше тепла и света, чтобы более жизнерадостно войти в следующий год. Поэтому в сотрудничестве с компанией IKEA мы украсим важнейший транспортный узел столицы — историческое здание Балтийского вокзала. За сутки через Балтийский вокзал проходят десятки тысяч человек. В праздники это число может быть ещё больше. Мы надеемся создать для всех этих людей атмосферу радости и спокойствия”, — отметила Керсти Горстов, руководитель по коммуникации Go Group и Балтийского вокзала.
Она добавила, что световая инсталляция будет украшать окна со стороны перронов и галерею отеля Go Hotel Shnelli до 6 января, когда отмечается приход трёх волхвов. Она будет видна как со стороны Старого города, так и во время прибытия на Балтийский вокзал на поезде.