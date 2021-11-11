В день обмена опытом расскажут об обустройстве и развитии учебных и общественных огородов

“Городское садоводство с каждым годом становится все популярнее и при поддержке города в Таллинне уже создано сто учебных и 21 общинный огород, — сказала заместитель руководителя Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элена Сапп. — Это показывает, что у людей есть желание и потребность сохранить связь с природой даже тогда, когда они живут в городе. Поэтому городское садоводство необходимо развивать. В день обмена опытом встретятся создатели и любители городских огородов не только из столицы, но из разных уголков Эстонии. Цель встречи — обмен знаниями и опытом в создании и уходе за городским огородом, а также вдохновение для реализации новых идей”.

Учебные огороды обустраивают как детские сады, школы, культурные учреждения, музеи, библиотеки, так и другие городские учреждения. В течение трех последних лет учебные огороды при поддержке города создали 92 городских учреждения и восемь частных школ и детских садов. В ста учебных огородах заняты в общей сложности почти 18 000 садоводов самого разного возраста. Принцип учебного огорода — совместное творчество, близкое к природе садоводство, гармоничное сочетание декоративных и съедобных растений. Также важны экологичный стиль жизни и деятельность, направленная на экопросвещение.

Общинные огороды — это открытые городские огороды, созданные благодаря инициативе активных горожан. Благодаря совместному труду там растут не только растения, но и прививается экологичный стиль жизни и чувство общности. На данный момент в каждом районе города имеется как минимум один общинный огород. Всего их в Таллинне 21, в них трудятся более 600 городских садоводов, а в совместную деятельность вовлечено еще больше заинтересованных.