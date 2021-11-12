ФОТО | Смотрите, где IKEA открывает новый пункт планирования и заказа

Выставочный зал площадью 1000 квадратных метров, где будут представлены практичные решения и доступны консультации специалистов IKEA, откроется в районе торгового центра Lõunakeskus.

Пункт планирования и заказа IKEA в Тарту будет предлагать удобный способ консультаций и поддержки клиентов в планировании решений для дома, так чтобы эти решения подходили под их личные нужды и ожидания, например мебель для кухни, ванной или полноценный шкаф. Клиенты смогут выбрать тип консультации: от самостоятельного планирования до полной консультации и помощи специалиста. Помимо консультаций в пункте будут представлены вдохновляющие решения и идеи по обустройству дома.

Клиенты смогут заказать всё необходимое в пункте планирования и заказа или приобрести все онлайн. Свой заказ можно будет забрать на месте или за дополнительную плату заказать доставку на дом. Жителям Тарту станет доступно более 8000 предметов интерьера и аксессуаров, то есть весь ассортимент IKEA.

Открытие пункта планирования и заказа IKEA ожидается в декабре 2021 года.