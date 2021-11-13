10% жителей Эстонии не чувствуют уют в своем доме. Советы дизайнера, как создать уют по доступным ценам

Онлайн-опрос по заказу IKEA проводила компания Norstat. В опросе, который проходил в октябре 2021 года, принимали участия 500 респондентов из Эстонии.

На вопрос опроса IKEA, что помогает респондентам чувствовать себя дома уютно и хорошо, 73% ответили, что это интерьер, который соответствует их нуждам и 47% ответили, что это присутствие семьи и близких.

"1/3 респондентов сообщили что пандемия и больше времени дома повлияли на их ощущения и нужды в уюте. Kаждый пятый обновил свой дом, и каждый десятый хотел бы привнести уют, но ограничен в финансах. Но я хочу подчеркнуть, что небольшие и доступные перемены дома, например новый светильник, текстиль и предметы интерьера, могут изменить образ и привнести уют. Ароматы тоже влияют на уют дома, 26% респондентов ответили, что им нравится запах свежей выпечки, ароматических свечей или стираного белья“, — рассказывает глава Отдела дизайна интерьера IKEA, Дариус Римкус.

Мягкий и тёплый свет

Опрос IKEA показал, что для 34% свет является помощником в создании уюта дома. В это тёмное и прохладное время года свет помогает создать ощущение тепла и уюта. Но стоит фокусироваться не только на одном источнике света — свечи, гирлянды, декоративное освещение и другие светильники помогут в этом.

В холодное время года дизайнер советует обратиться к тёплому текстилю, и тёмным интенсивным цветам. "В создании уюта вам может помочь тёплый плед, ковры, подушки или искусственная овечья шкура, которой можно украсить диван, кресло или пол“, — говорит Д. Римкус.

Обустраивая пространство, важно помнить, что меньше — лучше, стоит выбирать простые лаконичные образы. Зимой стоит выбирать плотные и глубокие цвета, а пара недорогих аксессуаров поможет обновить образ вашей комнаты.