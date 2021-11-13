10% жителей Эстонии не чувствуют уют в своем доме. Советы дизайнера, как создать уют по доступным ценам
Онлайн-опрос по заказу IKEA проводила компания Norstat. В опросе, который проходил в октябре 2021 года, принимали участия 500 респондентов из Эстонии.
На вопрос опроса IKEA, что помогает респондентам чувствовать себя дома уютно и хорошо, 73% ответили, что это интерьер, который соответствует их нуждам и 47% ответили, что это присутствие семьи и близких.
"1/3 респондентов сообщили что пандемия и больше времени дома повлияли на их ощущения и нужды в уюте. Kаждый пятый обновил свой дом, и каждый десятый хотел бы привнести уют, но ограничен в финансах. Но я хочу подчеркнуть, что небольшие и доступные перемены дома, например новый светильник, текстиль и предметы интерьера, могут изменить образ и привнести уют. Ароматы тоже влияют на уют дома, 26% респондентов ответили, что им нравится запах свежей выпечки, ароматических свечей или стираного белья“, — рассказывает глава Отдела дизайна интерьера IKEA, Дариус Римкус.
Мягкий и тёплый свет
Опрос IKEA показал, что для 34% свет является помощником в создании уюта дома. В это тёмное и прохладное время года свет помогает создать ощущение тепла и уюта. Но стоит фокусироваться не только на одном источнике света — свечи, гирлянды, декоративное освещение и другие светильники помогут в этом.
В холодное время года дизайнер советует обратиться к тёплому текстилю, и тёмным интенсивным цветам. "В создании уюта вам может помочь тёплый плед, ковры, подушки или искусственная овечья шкура, которой можно украсить диван, кресло или пол“, — говорит Д. Римкус.
Обустраивая пространство, важно помнить, что меньше — лучше, стоит выбирать простые лаконичные образы. Зимой стоит выбирать плотные и глубокие цвета, а пара недорогих аксессуаров поможет обновить образ вашей комнаты.
"Ароматические свечи, светильники с регулировкой яркости, текстиль и тёплые оттенки, такие как тёмно-оранжевый и глубокий синий создадут нужную атмосферу в это время года. Дополнив это чашкой чая, подносом с вкусняшками и хорошей книгой — вы сполна сможете насладиться моментом“, — говорит дизайнер.
Зелень в холодное время года
Цветы и растения помогают в создании уюта для трети респондентов. Растения играют немалую роль в обустройстве дома круглый год, освежая, и создавая объединённый образ пространства.
"Для красивого образа комнаты, вы можете поставить ваши горшки с растениями в плетёные корзины из натуральных материалов, как например из водорослей. Это смягчит интерьер. Перед новогодними праздниками вы можете добавить сезонные цветы, венки и ягоды. Например, украшенные ветки в вазе, рождественский венок или другие растения, которые придадут уют“, — добавляет дизайнер.
Натуральные материалы
Натуральные материалы тоже играют важную роль в создании атмосферы тепла и уюта. Ротанговая мебель, лампы из бамбука, текстиль изо льна и керамика помогут вам.
"Светлый минимализм в сочетании с Ва́би-са́би — один из наиболее популярных трендов сейчас. Сочетайте минимализм с необработанными и шероховатыми поверхностями, натуральные материалы — камень, джут, шерсть. Необработанные материалы дополняют друг друга и сохраняют свою индивидуальность“, — говорит Д. Римкус.