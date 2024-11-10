Четыре лучших комнатных пальмы, которые будут смотреться выигрышно в любом интерьере

Ховея

Большая, но изящная ховея подойдет даже начинающим цветоводам — она на редкость теневынослива и неприхотлива. Эта пальма многоствольная, с большими перистыми листьями слегка изогнутой формы. У взрослой пальмы может за год развиваться до 15 листьев одновременно, вытягиваясь в квартире до двух метров. Для активного и здорового роста разместите ховею в хорошо освещенном месте с притенением от прямых солнечных лучей — иначе на листьях появятся следы от ожогов. Рекомендуемая температура — в пределах 18–21 °C, зимой — 12°C.

Ежедневно опрыскивайте растение и обеспечьте умеренный полив, не допуская пересыхания субстрата или переувлажнения. Опрыскивание лучше проводить отстоянной или отфильтрованной водой, от известковой воды на листьях пальм могут появляться белые пятна.

Хризалидокарпус

Пышная пальма родом из Мадагаскара отлично впишется в интерьеры в стиле лофт и скандинавский минимализм. Для хризалидокарпуса выбирайте хорошо освещенное место, но в летнее время растение нужно обязательно ограждать от прямых солнечных лучей с 11 до 15 часов.

Оптимальная температура для развития — 21–24 °C летом, зимой — 18–20°C. Как и большинство пальм, хризалидокарпус любит влажный воздух, поэтому обеспечьте ежедневное опрыскивание. Избыточный полив может привести к гибели растения, поэтому эту пальму нужно поливать после того, как она постоит подсушенной пару дней.

Юкка

Пальма юкка в природе растет на солнце в субтропических районах или районах с умеренным климатом. Именно поэтому растение нетребовательно к частому поливу — пересушку растение переносит лучше, чем переувлажнение. Так, в теплое время года следите, чтобы грунт между поливами просыхал, а осенью и зимой поливайте умеренно в зависимости от температуры. Оптимальная температура — 24–26°C летом, зимой — 18–20°C. Чтобы юкка радовала пышной листвой, расположите ее в хорошо освещенном месте.

Финиковая пальма