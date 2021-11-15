Назван главный цвет 2022 года

В фирме пояснили, что многогранный базовый цвет отражает мягкость, спокойствие и силу. “В последние два года мы стали больше проводить времени дома. С одной стороны, это вынужденная мера, а с другой — приятная. Именно поэтому мы предлагаем переосмыслить интерьер домов, чтобы обновить то место, куда мы постоянно возвращаемся”, — отметила руководитель проекта Tikkurila Academy в России Дарья Скоробогатова во время прямой трансляции в соцсети.