Учимся на чужих ошибках: 4 типа одежды, которые сложнее всего стирать

Не надо бояться сушить шерстяную одежду в сушильной машине. Это миф, что так можно испортить одежду, заставив ее сесть. В наше время в сушильной машине можно сушить как шерстяную одежду (из кашемира и мохера), так и изящные шелковые блузки, джинсы и даже лыжные куртки. Лучше всего пользоваться сушильными машинами с двойной функцией инверторного теплового насоса, которые сушат одежду бережнее, с использованием более низкой температуры нагревания, таким образом бережно обращаясь с одеждой и уменьшая ее усадку.

Одежда, в состав которой входит шерсть, — отличное вложение денег, ведь она прослужит много лет, но при условии, что за ней правильно ухаживают. Независимо от того, о чем идет речь — о носках, джемпере или даже пальто, при уходе следует соблюдать всего несколько, однако очень важных условий. Самое важное — прежде чем положить одежду в стиральную машину, ее надо вывернуть наизнанку, а в стиральной машине установить специальный режим для шерстяной одежды, при котором стирка будет проходить в холодной воде. Важно также не использовать сильные средства для стирки, содержащие ферменты или отбеливатели.

Для стирки куртки в домашних условиях необходимо выбрать прохладную воду и использовать небольшое количество средства для стирки белья. Обязательно используйте бережный цикл стирки в стиральной машине и установите еще один дополнительный цикл полоскания, чтобы ликвидировать следы, оставленные моющим средством. В продаже доступны стиральные машины с мощным режимом TurboWash, который может завершить цикл стирки всего за 39 минут. Для ухода за пуховиком особенно важен процесс сушки, рекомендуется использовать сушильную машину или стиральную машину с режимом сушки белья, выбрав самую низкую температуру, чтобы пух в куртке не слипался.

Пуховая куртка как фарфоровый сервиз — красивая, но хрупкая. Это больше касается пуха или другого перьевого наполнителя, находящегося внутри куртки, ведь одна неправильная стирка пуховика может необратимо испортить находящийся в куртке пух, в результате чего она уже не будет выглядеть и греть как прежде. Во избежание неприятных моментов, перед стиркой пуховой куртки важно прочитать, что написано на ее этикетке — подходит ли для нее вообще стирка в домашних условиях или стирать ее можно только в химчистке?

Спортивный костюм

Наиболее частая ошибка, которую большинство людей допускают при стирке спортивной одежды — использование чрезмерного количества моющего средства, надеясь, что таким образом одежда лучше очистится от грязи и неприятного запаха. В действительности же, если используется слишком много средства для стирки, то оно оседает на одежде, не позволяя исчезнуть неприятным запахам, а также может вызвать раздражение кожи во время тренировки. Относиться к спортивной одежде надо бережно, поэтому лучше всего выбирать средство для стирки белья, предназначенное для стирки спортивной одежды, соблюдая инструкцию по стирке, указанную на этикетке одежды.

Необходимо обращать внимание и на то, при какой температуре стирается спортивная одежда. С учетом того, что спортивную одежду, в особенности из эластичной ткани, рекомендуется стирать в средне теплой или даже холодной воде, не следует превышать температуру 30 градусов, поскольку горячая вода может усилить неприятный запах от одежды. Хорошее известие состоит в том, что в большинстве стиральных машин, чтобы хотя бы немного облегчить наши будни, уже установлен режим стирки, предназначенный именно для спортивной одежды, в котором настроены все необходимые параметры стирки для того, чтобы спортивная одежда прослужила дольше.

Детская одежда

С появлением в семье ребенка, намного быстрее начинает заполняться и корзина для белья. Кожа новорожденного очень чувствительная, поэтому важно подумать об одежде и постельном белье, которые с ней соприкасаются — чтобы не вызывать лишнего раздражения. Детская кожа очень чувствительная и незащищенная, поэтому рекомендуется выбирать натуральные средства для стирки, не содержащие вредных веществ и дополнительных ароматизаторов, и столь же важно стирать детскую одежду при температуре по крайней мере 60 градусов, если это допускается правилами ухода за соответствующей одеждой.

Для ухода за детской одеждой особенно полезна будет встроенная в стиральную машину функция Steam, или функция пара, глубоко очищающая детскую одежду, удаляющая все виды пятен и аллергенов. Кроме того, пар помогает волокнам ткани открыться, делая их естественно мягкими, а также уменьшает помятость одежды, благодаря чему отпадает необходимость ее гладить. К тому же функция пара очень деликатная — она чрезвычайно бережно обрабатывает ткань и смягчает ее, не причиняя вреда коже малыша. Не менее важно — стирка паром чистит одежду на 20% лучше, одновременно потребляя меньше энергии и воды. Если же дома есть сушильная машина, то рекомендуется использовать имеющуюся в ней функцию Allergy Care, способную освободить одежду от 99,9% аллергенов, в том числе от пылевых клещей, которые могут вызывать аллергию или проблемы с дыханием.