Три оттенка праздничного декора: как это делают в Скандинавии?

Современные альтернативы классическому освещению



Огоньки в окне – это первый намек окружающим на то, что здесь живет Рождество. Наиболее классический вариант — светильник в форме полуарки или треугольника. Если хотите украсить свое окно менее традиционно и более современно – посмотрите, какие светильники предлагает JYSK. Светильник GRINDANE с 33 электрическими свечами выполнен в классической форме треугольника, но выглядит более утонченно и стильно за счет белоснежного цвета и тонких линий. Если же вы хотите создать абсолютно иной образ, попробуйте использовать элегантный подсвечник LOKEBREEN в форме круга с 4 электрическими свечами внутри него.



Вместо классической световой гирлянды тоже можно использовать более современный и инновационный подход. Гирлянда FILIP светодиодов в форме обыкновенных маленьких лампочек. Гирлянда VIVIANIT – еще более креативный вариант: это светящаяся гирлянда, вплетенная в веточки искусственной хвои. Она будет отлично смотреться на лестничных перилах или в качестве украшения обеденного стола.

Создавайте тепло холодными вечерами

Если вы согласны с фразой, что «пледов и подушек никогда не может быть слишком много», то вы попали по адресу. В этом сезоне JYSK предлагает разнообразный ассортимент декоративных текстильных изделий на любой вкус. Чтобы создать тепло и ощущение праздника, не обязательно покупать пледы с оленями и снежинками (хотя они тоже есть в JYSK). Выберите приятную цветовую гамму и дизайн, которые понравятся и вам, и вашей семье. Если в вашем доме часто случаются битвы за самый мягкий плед, почему бы не приобрести несколько разноцветных? Например, мягкостью пледов HAGTORN можно наслаждаться в четырех ярких цветах, к которым можно подобрать сочетающиеся подушки этой же модели. Новинка этого сезона — пледы ROSE в трех нежных цветах подарят особое тепло и комфорт.