Как выбрать цветовую палитру для интерьера: 10 лайфхаков

Цвет — это тот главный аспект, который задает настроение всему интерьеру, поэтому к его выбору следует подходить с особым вниманием. Именно эта задача часто может поставить в тупик, но наши десять советов помогут вам сделать правильный выбор.

1. Обратите внимание на свой гардероб



Гардероб — это прекрасный источник вдохновения для выбора цвета. Отдавая предпочтение какому-то цвету в одежде, мы стараемся подчеркнуть свои достоинства, показать свой характер. Мы подсознательно выбираем цвета, которые улучшают нам настроение. Поэтому ваши любимые цвета можно смело переносить на интерьер.



2. Используйте правило трех цветов



Потерялись в огромном разнообразии цветов? Вспомните золотое правило трех цветов: выберите три оттенка и повторяйте их в разных элементах оформления.



3. Помните про соотношение 60/30/10



Соотношение цветов в пространстве должно соответствовать формуле 60/30/10, где 60% должен занимать основной, доминирующий цвет, 30% — вторичный цвет, и 10% остается на цветовые акценты. Как правило, доминирующий цвет — это стены, вторичный — обивка мебели, а акцентный — аксессуары и предметы декора.



4. Вносите разнообразие с помощью сходных оттенков



Интерьер с использованием только трех цветов может быть слишком пресным. Чтобы избежать этого, но в то же время не создать цветовой хаос, добавьте в цветовую схему более светлые или более темные оттенки уже используемых цветов.



5. Соблюдайте баланс теплых и холодных тонов



Гармоничный интерьер всегда сочетает в себе и теплые, и холодные цвета. Насыщенный теплый цвет стоит дополнить двумя прохладными светлыми тонами, и наоборот: смелый и яркий холодный цвет нужно смягчать солнечными теплыми оттенками.



6. Используйте проверенные цветовые сочетания



Если вы боитесь промахнуться с сочетанием оттенков, обратитесь к цветовому кругу. Можно быть абсолютно уверенным в нескольких вариантах: комплиментарной, равноудаленной, аналогичной и монохромной схемах.



7. Помните про вес разных цветов