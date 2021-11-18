Дизайн и интерьер
18.11.2021, 10:15

Как выбрать цветовую палитру для интерьера: 10 лайфхаков

 
Фото: Pixabay
Как не потеряться в огромной цветовой палитре при выборе отделки и декора интерьера? INMYROOM делится десятью советами, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Цвет — это тот главный аспект, который задает настроение всему интерьеру, поэтому к его выбору следует подходить с особым вниманием. Именно эта задача часто может поставить в тупик, но наши десять советов помогут вам сделать правильный выбор.

1. Обратите внимание на свой гардероб


Гардероб — это прекрасный источник вдохновения для выбора цвета. Отдавая предпочтение какому-то цвету в одежде, мы стараемся подчеркнуть свои достоинства, показать свой характер. Мы подсознательно выбираем цвета, которые улучшают нам настроение. Поэтому ваши любимые цвета можно смело переносить на интерьер.

2. Используйте правило трех цветов


Потерялись в огромном разнообразии цветов? Вспомните золотое правило трех цветов: выберите три оттенка и повторяйте их в разных элементах оформления.

3. Помните про соотношение 60/30/10


Соотношение цветов в пространстве должно соответствовать формуле 60/30/10, где 60% должен занимать основной, доминирующий цвет, 30% — вторичный цвет, и 10% остается на цветовые акценты. Как правило, доминирующий цвет — это стены, вторичный — обивка мебели, а акцентный — аксессуары и предметы декора.

4. Вносите разнообразие с помощью сходных оттенков


Интерьер с использованием только трех цветов может быть слишком пресным. Чтобы избежать этого, но в то же время не создать цветовой хаос, добавьте в цветовую схему более светлые или более темные оттенки уже используемых цветов.

5. Соблюдайте баланс теплых и холодных тонов


Гармоничный интерьер всегда сочетает в себе и теплые, и холодные цвета. Насыщенный теплый цвет стоит дополнить двумя прохладными светлыми тонами, и наоборот: смелый и яркий холодный цвет нужно смягчать солнечными теплыми оттенками.

6. Используйте проверенные цветовые сочетания


Если вы боитесь промахнуться с сочетанием оттенков, обратитесь к цветовому кругу. Можно быть абсолютно уверенным в нескольких вариантах: комплиментарной, равноудаленной, аналогичной и монохромной схемах.

7. Помните про вес разных цветов


Выбор цвета зависит от размера и конфигурации комнаты. Мягкие приглушенные оттенки и простые рисунки позволяют пространству выглядеть более просторным и свободным за счет того, что имеют небольшой визуальный вес. Поэтому они идеальны для небольших помещений. И наоборот, более смелые, яркие и насыщенные цвета, так же как и крупные узоры, подойдут для просторных комнат, поскольку добавляют визуальный вес.

8. Не забывайте, что любые материал и фактура обладают цветом


Деревянный пол, кирпичная стена, хромовая фурнитура и позолоченная рама для зеркала — любая деталь в пространстве обладает собственным оттенком, который необходимо учитывать.

Слишком большое разнообразие цветов может превратить интерьер в настоящий хаос, а последней каплей может стать такая, казалось бы, незначительная деталь, как цвет ручек шкафов на кухне, не подходящий к другим металлическим элементам.

9. Помните о гармонии


Интерьер становится гармоничным, когда более темные оттенки располагаются внизу, а более светлые — наверху. Даже в светлых скандинавских интерьерах полы темнее стен, по аналогии с природой, где земля всегда темнее неба.

10. Создайте каталог цветовых образцов


Соберите собственный каталог образцов цветов и оттенков, когда вы подбираете краски, материалы, обивку мебели и предметы декора. Довольно сложно запомнить правильный оттенок, а с образцами вы всегда сможете легко ориентироваться в магазинах.

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