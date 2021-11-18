Как выбрать цветовую палитру для интерьера: 10 лайфхаков
Цвет — это тот главный аспект, который задает настроение всему интерьеру, поэтому к его выбору следует подходить с особым вниманием. Именно эта задача часто может поставить в тупик, но наши десять советов помогут вам сделать правильный выбор.
1. Обратите внимание на свой гардероб
Гардероб — это прекрасный источник вдохновения для выбора цвета. Отдавая предпочтение какому-то цвету в одежде, мы стараемся подчеркнуть свои достоинства, показать свой характер. Мы подсознательно выбираем цвета, которые улучшают нам настроение. Поэтому ваши любимые цвета можно смело переносить на интерьер.
2. Используйте правило трех цветов
Потерялись в огромном разнообразии цветов? Вспомните золотое правило трех цветов: выберите три оттенка и повторяйте их в разных элементах оформления.
3. Помните про соотношение 60/30/10
Соотношение цветов в пространстве должно соответствовать формуле 60/30/10, где 60% должен занимать основной, доминирующий цвет, 30% — вторичный цвет, и 10% остается на цветовые акценты. Как правило, доминирующий цвет — это стены, вторичный — обивка мебели, а акцентный — аксессуары и предметы декора.
4. Вносите разнообразие с помощью сходных оттенков
Интерьер с использованием только трех цветов может быть слишком пресным. Чтобы избежать этого, но в то же время не создать цветовой хаос, добавьте в цветовую схему более светлые или более темные оттенки уже используемых цветов.
5. Соблюдайте баланс теплых и холодных тонов
Гармоничный интерьер всегда сочетает в себе и теплые, и холодные цвета. Насыщенный теплый цвет стоит дополнить двумя прохладными светлыми тонами, и наоборот: смелый и яркий холодный цвет нужно смягчать солнечными теплыми оттенками.
6. Используйте проверенные цветовые сочетания
Если вы боитесь промахнуться с сочетанием оттенков, обратитесь к цветовому кругу. Можно быть абсолютно уверенным в нескольких вариантах: комплиментарной, равноудаленной, аналогичной и монохромной схемах.
7. Помните про вес разных цветов
Выбор цвета зависит от размера и конфигурации комнаты. Мягкие приглушенные оттенки и простые рисунки позволяют пространству выглядеть более просторным и свободным за счет того, что имеют небольшой визуальный вес. Поэтому они идеальны для небольших помещений. И наоборот, более смелые, яркие и насыщенные цвета, так же как и крупные узоры, подойдут для просторных комнат, поскольку добавляют визуальный вес.
8. Не забывайте, что любые материал и фактура обладают цветом
Деревянный пол, кирпичная стена, хромовая фурнитура и позолоченная рама для зеркала — любая деталь в пространстве обладает собственным оттенком, который необходимо учитывать.
Слишком большое разнообразие цветов может превратить интерьер в настоящий хаос, а последней каплей может стать такая, казалось бы, незначительная деталь, как цвет ручек шкафов на кухне, не подходящий к другим металлическим элементам.
9. Помните о гармонии
Интерьер становится гармоничным, когда более темные оттенки располагаются внизу, а более светлые — наверху. Даже в светлых скандинавских интерьерах полы темнее стен, по аналогии с природой, где земля всегда темнее неба.
10. Создайте каталог цветовых образцов
Соберите собственный каталог образцов цветов и оттенков, когда вы подбираете краски, материалы, обивку мебели и предметы декора. Довольно сложно запомнить правильный оттенок, а с образцами вы всегда сможете легко ориентироваться в магазинах.