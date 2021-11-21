Почему кошки опрокидывают ваши вещи и как их остановить

Пушистые домашние любимцы делают пакости из-за того, что это по их мнению смешно. Вот и все объяснение, почему кошки все скидывают. Если вы хотите прекратить баловство, то вам нужно узнать все подробности того, почему это хобби так нравится котам.

Почему пушистики так любят баловаться



Кошки сбрасывают предметы, так как очень любят исследовать окружающий мир в поисках потенциальной добычи. А вот добыча может быть любая: небольшие блестящие объекты, декор и растения. Животные подталкивают предметы лапой и наблюдают за тем, что произойдет. Если что-то сдвинется — отлично, будет шуметь — еще лучше, а если и то, и другое — джекпот. Не правда ли, забавно? Как только хвостатые найдут что-то, чем можно поиграть, они будут продолжать до тех пор, пока предмет не перестанет показывать признаки жизни, либо им надоест и они перейдут к следующей жертве.

Скидывание чего-то со стола объединяет все три вида деятельности в одно, как кроссфит для кошек. Например, вещи которые можно тыкать, подталкивать, а еще лучше, если предметы будут увлекательно кататься и издавать забавные звуки, когда будут ударяться об пол — тогда они точно будут играть с предметом долгое время.

Главная причина — внимание

Так зачем кошки скидывают вещи? Все просто: предмет, который свалился на пол, производит сильный шум, и из-за этого, как правило, многие владельцы хвостатых моментально приходят на шум.

Важно: когда кошка узнает, что стук чего-то об пол заставляет людей подходить к ней вдвое быстрее, она это делает специально, чтобы привлечь ваше внимание, особенно если она чувствует, что немного проголодалась. Так что если кошка переворачивает вещи, чтобы привлечь ваше внимание, не идите у нее на поводу, это нужно пресекать.

Как их остановить