Почему кошки опрокидывают ваши вещи и как их остановить
Пушистые домашние любимцы делают пакости из-за того, что это по их мнению смешно. Вот и все объяснение, почему кошки все скидывают. Если вы хотите прекратить баловство, то вам нужно узнать все подробности того, почему это хобби так нравится котам.
Почему пушистики так любят баловаться
Кошки сбрасывают предметы, так как очень любят исследовать окружающий мир в поисках потенциальной добычи. А вот добыча может быть любая: небольшие блестящие объекты, декор и растения. Животные подталкивают предметы лапой и наблюдают за тем, что произойдет. Если что-то сдвинется — отлично, будет шуметь — еще лучше, а если и то, и другое — джекпот. Не правда ли, забавно? Как только хвостатые найдут что-то, чем можно поиграть, они будут продолжать до тех пор, пока предмет не перестанет показывать признаки жизни, либо им надоест и они перейдут к следующей жертве.
Скидывание чего-то со стола объединяет все три вида деятельности в одно, как кроссфит для кошек. Например, вещи которые можно тыкать, подталкивать, а еще лучше, если предметы будут увлекательно кататься и издавать забавные звуки, когда будут ударяться об пол — тогда они точно будут играть с предметом долгое время.
Главная причина — внимание
Так зачем кошки скидывают вещи? Все просто: предмет, который свалился на пол, производит сильный шум, и из-за этого, как правило, многие владельцы хвостатых моментально приходят на шум.
Важно: когда кошка узнает, что стук чего-то об пол заставляет людей подходить к ней вдвое быстрее, она это делает специально, чтобы привлечь ваше внимание, особенно если она чувствует, что немного проголодалась. Так что если кошка переворачивает вещи, чтобы привлечь ваше внимание, не идите у нее на поводу, это нужно пресекать.
Как их остановить
Как отучить кошку лазить по столам, чтобы она ничего не опрокидывала? Остановить такое поведение довольно просто, но вам придется немного изменить интерьер. Подступ к высокой мебели — половина удовольствия от игр с опрокидыванием. Ограничьте доступ к мебели и дайте пушистику что-то такое, чем бы он заинтересовался больше, чем прыгать по шкафам, например, звенящую игрушку. В случае если вы разрешаете кошке спать на высоте, то попробуйте оборудовать это место: уберите весь декор и постелите мягкую подстилку, но такая зона должна быть одна.
Вот еще пара рекомендаций на тему того, как отучить кошку прыгать:
- Уставшие кошки не будут прыгать и баловаться. Как правило, наигранные кошки не будут прыгать и скакать, поэтому играйте с хвостатым другом больше, чем обычно. Соберите новый арсенал специальных игрушек: шарики, звенелки, моторизованные мышки или подвесные развлечения. Хотите утомить на все 100%, чтобы кошка не скидывала вещи? Тогда купите лазерную указку, которая точно удовлетворит их инстинкт добычи. Только играйте подальше от хрупких вещей.
- Вам придется изменить свое поведение. Не оставляйте драгоценные хрупкие предметы там, где ваша кошка может добраться до них. Если у вас стеклянные стаканы для воды, переключитесь на пластик или металл, пока вы не решите проблему с вашим котом. И помните: вашей кошке, вероятно, нравится иметь возможность вызывать вас из другой комнаты, просто заставляя что-то рушиться. Не бросайте все свои дела и не спешите к месту преступления или, что еще хуже, не кормите их, чтобы они успокоились. Дайте им пару минут, чтобы все успокоилось, а затем тихо уберите беспорядок. Со временем вам придется делать это все реже и реже.
Теперь вы знаете секрет того, почему кошки сбрасывают вещи на пол, и надеемся, что у вас получится перевоспитать хвостатого любимца. Ведь кроме этого недостатка, коты — наши друзья и антистресс.