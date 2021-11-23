IKEA откажется от пластиковой упаковки к 2028 году

Упаковка — ключевой компонент бизнес-модели IKEA и важный пункт доступности, устойчивости и безопасного использования. Для борьбы с пластиковым мусором и загрязнением IKEA уже сократила большое количество пластика в своей упаковке. На сегодняшний день менее 10% от общего объёма упаковочного материала, используемого за год в IKEA, состоит из пластика. Прекратив использование пластиковой упаковки, IKEA продолжит свой путь использования только возобновляемого или переработанного материала.

“Отказ от пластиковой упаковки товаров — большой шаг на пути к более устойчивой упаковке, поддержке общей тенденции по снижению пластикового мусора, и развитию разработки упаковки из возобновляемого или переработанного материала. Переход будет происходить в течение нескольких лет, фокусируясь на бумажной упаковке, которую легко перерабатывать, этот материал возобновляемый и перерабатывается по всему миру”, — говорит Эрик Олсен, руководитель Отдела упаковки и маркировки IKEA Швеция.

Каждый год IKEA тратит около миллиарда евро на 920 000 тонн упаковочного материала. Решение уйти от пластиковой упаковки товаров затребует новые решения, и тесное сотрудничество с командой по разработке товаров и поставщиками IKEA по всему мира. Пластиковая упаковка останется для некоторых продуктов питания IKEA после 2028 года, обеспечивая качественное хранение и безопасность продуктов, в этом случае упаковка будет из возобновляемых или переработанных материалов.

“Быть изобретательными — часть концепции IKEA, и упаковка не является исключением. Уход от пластиковой упаковки товаров станет непростой задачей в ближайшие годы. Этим решением мы хотим стимулировать инновационный подход в области упаковки благодаря нашему охвату и размеру компании и положительно повлиять на отрасль, за пределами наших поставщиков”, — говорит Майя Кьеллберг, руководитель Отдела развития упаковки IKEA Швеция.