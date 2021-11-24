Лопнувшие трубы, поврежденная крыша и пожар. Куда обратиться — в страховую компанию или в квартирное товарищество?

По словам представителя компании Seesam, статистика страхования показывает, что убытки от протечек трубопроводов и проникновения воды через конструкции составили почти половину от количества претензий и возмещений, выплаченных компанией Seesam в 2020 году в рамках страхования имущества и ответственности. При этом размер ущерба сильно различается: наименьшие убытки составили около пары сотен евро, а наибольшие — 15 000 евро. В случае протечки трубопровода, например, при прорыве стояка на верхнем этаже высотного дома ущерб может оказаться бóльшим, потому что вода способна затопить сразу несколько квартир на нижних этажах, повредив внутреннюю отделку квартир и находящееся там имущество.

“В случае квартир сфера ответственности регулируется Законом о квартирной собственности и квартирных товариществах, в котором проводится различие между квартирной собственностью и совместной собственностью. Квартирная собственность — это реальная часть многоквартирного дома, которая означает внутреннюю отделку дома, и все связанные с ней договоры страхования обычно заключаются собственником квартиры. В совместную собственность входят части многоквартирного дома, которые жители используют совместно — например, несущие конструкции дома, крыша, перекрытия, подъезды, подвалы, система отопления, водоснабжения и канализации, и так далее”, — поясняет Смирнова. Она приводит некоторые из наиболее распространенных случаев, вызывающих беспокойство владельцев квартир из-за своей неясности, и советует, как лучше всего действовать в таких ситуациях.

По данным Департамента статистики Эстонии , по состоянию на 2020 год 57,8% населения Эстонии проживало в многоквартирных домах. Сандра Смирнова, менеджер по страхованию имущества в компании Seesam , справедливо отмечает, что если владельцы частного дома обычно знают, куда обращаться в случае аварии, то для владельцев квартир зона ответственности может быть не так ясна. “В случае нанесения ущерба совместной собственности всех домовладельцев все они несут солидарную ответственность за это”, — пояснила она.

“В случаях, связанных с водой, приоритет номер один — быстро установить место аварии. В первую очередь необходимо обратиться к представителю квартирного товарищества и перекрыть воду в стояке. У большинства квартирных товариществ на такой случай есть контакты экстренных служб, которые помогут быстро нейтрализовать возможный источник ущерба. Определенно стоит как можно скорее сообщить об аварии своему страховщику, который может посоветовать, как действовать дальше. Если в дополнение к страхованию жилья у человека есть возможность воспользоваться услугой “Домашняя помощь”, он получит помощь как для предотвращения ущерба, так и для минимизации убытков в случае аварии”, — пояснила она. По словам Смирновой, особенно в случае протечки трубопровода выясняется, что владельцы квартир считают, что об этом должен беспокоиться страховщик жилья, но в большинстве случаев ущерб касается стояков и общих труб, которые являются совместной собственностью жильцов дома. Поэтому о прорыве труб всегда будет разумно сообщить также представителю квартирного товарищества.

Штормовой ветер сорвал крышу

Одну аварию с серьезными последствиями Seesam зафиксировал прошлой весной, когда шторм полностью сорвал крышу многоквартирного дома, причинив ущерб на сумму 30 000 евро. “Это было небольшое квартирное товарищество, всего на восемь квартир. При отсутствии страхования недвижимого имущества членам квартирного товарищества пришлось бы оплачивать восстановление крыши из собственных средств, что в данном случае составило бы по 3750 евро с каждой квартиры”, — поясняет эксперт. Поскольку штормовые ветры обычно сопровождаются проливными дождями, на общий размер ущерба может повлиять еще и дополнительный ущерб от влаги.

В случае ущерба, причиненного штормовыми ветрами, страховщик рекомендует как можно скорее уведомить о проблеме квартирное товарищество, так как с большой долей вероятности она касается и других жильцов дома.

Пожар, начавшийся с электрощита

Один из редких, но трагических видов несчастных случаев в квартирных товариществах — это пожары, которые часто начинаются с электрического распределительного щита или поломки в старой электросети. В случае возникновения такой аварии в первую очередь следует обеспечить безопасность людей, а в случае повышенного риска немедленно связаться со Спасательным департаментом. Если позже выяснится, что пожар нанес необратимый ущерб имуществу квартиры, Смирнова рекомендует обратиться в страховую компанию. После этого страховая компания в ближайшее время сама свяжется с квартирным товариществом.

“Здесь обязательно стоит разобраться, заключен ли у квартирного товарищества договор страхования имущества или договор гражданской ответственности. На основании договора страхования имущества подлежит возмещению ущерб, причиненный общим частям многоквартирного дома. Однако если товарищество заключило договор страхования ответственности, страхование возместит также ущерб, нанесенный квартирной собственности”, — говорит эксперт.

Она добавляет, что если точно не известно, застраховано ли квартирное товарищество и куда нужно звонить, то для получения дальнейших инструкций стоит обратиться к поставщику страхования жилья. “Чтобы избежать непредвиденных расходов, каждому собственнику квартиры целесообразно застраховать свою квартиру отдельно, а также совместное имущество многоквартирного дома солидарно. Это сведет к минимуму риски непредвиденных дополнительных затрат”, — поясняет Смирнова.