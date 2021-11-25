Дизайн и интерьер
25.11.2021, 18:50

ФОТО | Качели посреди гостиной! Необычный и стильный интерьер крохотной квартирки в центре Таллинна

 
Foto: LAAM Kinnisvara / Kinnisvara24.ee
В центре Таллинна можно найти совсем маленькую квартиру, стиль интерьера которой вдохновлен деревенским. А почему бы и нет — в историческом деревянном доме подобный стиль вполне уместен.

Несмотря на то, что площадь квартиры составляет всего 23,6 м2, там достаточно свободного места, благодаря находчивому использованию пространства — в особенности, под потолком. Например, над печкой есть лежанка, куда можно забраться по лестнице. Там можно сделать место для сна или же уголок для хранения вещей.

Квартира находится в небольшом домике 1929 года постройки. В ее интерьере попытались воспроизвести дух того времени, используя деревянные балки и нейтральные тона в оформлении. Внимания заслуживают подвесные полки под потолком и самодельная лампа из дерева.

Необычная кухонная мебель идеально вписывается в интерьер.

Красивая дощатая стена добавляет интерьеру тепла и уюта. А самый интересный интерьер квартиры — качели посреди комнаты. Почему бы не смотреть телевизор, сидя на них?

  • Ознакомиться с этой квартирой поближе можно на Kinnisvara24.ee.
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