ФОТО | Качели посреди гостиной! Необычный и стильный интерьер крохотной квартирки в центре Таллинна

Несмотря на то, что площадь квартиры составляет всего 23,6 м2, там достаточно свободного места, благодаря находчивому использованию пространства — в особенности, под потолком. Например, над печкой есть лежанка, куда можно забраться по лестнице. Там можно сделать место для сна или же уголок для хранения вещей.