ФОТО | Качели посреди гостиной! Необычный и стильный интерьер крохотной квартирки в центре Таллинна
Несмотря на то, что площадь квартиры составляет всего 23,6 м2, там достаточно свободного места, благодаря находчивому использованию пространства — в особенности, под потолком. Например, над печкой есть лежанка, куда можно забраться по лестнице. Там можно сделать место для сна или же уголок для хранения вещей.
Квартира находится в небольшом домике 1929 года постройки. В ее интерьере попытались воспроизвести дух того времени, используя деревянные балки и нейтральные тона в оформлении. Внимания заслуживают подвесные полки под потолком и самодельная лампа из дерева.
Необычная кухонная мебель идеально вписывается в интерьер.
Красивая дощатая стена добавляет интерьеру тепла и уюта. А самый интересный интерьер квартиры — качели посреди комнаты. Почему бы не смотреть телевизор, сидя на них?
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