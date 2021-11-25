ФОТО | IKEA открыла студию планирования в Тарту. Загляните внутрь!

Мы открываем нашу студию соблюдая все меры безопасности. Мы контролируем количество людей в Студии, призываем покупать онлайн, и предоставляем услуги планирования только по записи”, — рассказывает Кристиан Шнайдер, руководитель IKEA Эстония.

Индивидуальные решения

Цель Студии планирования помочь покупателем спланировать мебель IKEA, например кухню, или шкаф. У клиента будет возможность забронировать индивидуальную встречу со специалистом IKEA, воспользоваться возможностью самостоятельного планирования в Студии, или заказать уже готовые решения для дома.

“Студия планирования вдохновит покупателей уже готовыми решениями представленными на месте, наши сотрудники помогут подобрать решение для каждого, чтобы жизнь в домах стала лучше, и теперь это станет ещё ближе для многих жителей Эстонии. Студия будет фокусироваться на заранее забронированных консультациях, спонтанное посещение Студии планирования будет регулироваться в соответствии с безопасностью и ситуацией с пандемией. Это означает, что любой, кому нужна новая кухня, шкаф или место для хранения вещей, может заранее записаться на посещение на сайте www.IKEA.ee. Затем можно прийти в дизайн-студию IKEA Tartu, где наши сотрудники помогут не только спланировать индивидуальную мебель, но и заказать ее.”, — объясняет. Шнайдер.

В Студии планирования в Тарту будет возможно заказать весь ассортимент IKEA, как онлайн, так и с помощью наших сотрудников. В Студии планирования будут доступны все привычные услуги, как например замеры, сборка и установка.

Студия планирования в Тарту будет служить местом получения заказов, возврата и других услуг. В Студии планирования Тарту нельзя будет купить товары на месте, все товары необходимо заказывать.

Новая концепция

Студия планирования — совершенно новый центр IKEA в балтийских странах. Этот формат уже работает в других странах Европы и мира, и первый такой центр в Прибалтике открывается в Эстонии. Студия планирования IKEA Tartu находится недалеко от торгового центра Lõunakeskus.