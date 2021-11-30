Эксперт рассказал, вредно ли держать смартфон у кровати во время сна

“В том, чтобы держать телефон ночью рядом с кроватью, нет ничего плохого, — развеял миф Сергей Кузьменко. — Наукой достоверно не доказано, что его излучение как-то ощутимо влияет на организм. В заключении ВОЗ 2014 года, суммирующем 20 лет исследований вопроса, констатируется, что не найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных телефонов”.

Но эксперт уверен, что нельзя долго смотреть в экран перед сном, уже лежа в постели. “Во-первых, это вредно для зрения (перевод телефона в режим чтения или ночной режим несколько снижает нагрузку на глаза, но не устраняет ее совсем), — объяснил Кузьменко. — Во-вторых, это может вызвать нарушения сна, и с психологической точки зрения (нервная система волнуется от прочитанных новостей, мозг пытается обработать всю информацию, которую пользователь проскроллил в ленте), так и с физиологической (свечение экрана, по некоторым данным, влияет на выработку мелатонина, гормона сна, и чем дальше, тем больше). Так что оставлять в стороне мобильный телефон за час до сна, поставив будильник на завтра, самый оптимальный вариант”.