Работа и учеба из дома увеличивают ущербы бытовой электронике. Есть решение
Для многих людей уже совершенно немыслимо остаться без необходимого для работы или учебы из дома дорогого оборудования. В результате значительно вырос интерес к страхованию электронных устройств. Эксперт Salva Kindlustus объясняет разницу между разными видами страхования электронного оборудования.
“До пандемии средний ущерб в рамках страхования электронного оборудования составлял около 500 евро, но теперь эта сумма выросла до 600 евро. Кроме того, домашний офис и дистанционное обучение увеличили количество убытков по сравнению с 2019 годом почти на 10%”, — прокомментировал младший руководитель по продуктам отдела страхования имущества Salva Kindlustus Рихо Вилиппус.
По его словам, в ситуации ограничений страхование стало еще более актуальным, поскольку поломка ноутбука в важный момент может существенно помешать учебе или работе из дома. Кроме того, выросли средние цены на оборудование, а это значит, что существует угроза потерять больше денег. “К счастью, люди все чаще осознают, что домашнюю электронику можно застраховать. Вместе с тем иногда бывает сложно сориентироваться в разных видах страхования”, — отметил Вилиппус.
Страхование домашнего имущества вне дома
К страхованию домашнего имущества можно добавить страховку, которая распространяется на домашнее имущество, которое обычно находится вместе с застрахованным лицом и с проживающими с ним членами семьи. Например, в эту категорию попадают ноутбуки и планшеты. Дополнительная защита действует во всем мире, т.е. если вы возьмете ноутбук в поездку и там что-то случится, ущерб будет возмещен. При страховании жилья следует обращать внимание, на какую сумму застраховано имущество вне дома. Бывали случаи, когда стоимость ноутбука составляла 3000 евро, а имущество за пределами дома было застраховано всего на 1000 евро. В этом случае клиент получит компенсацию в размере 1000 евро за вычетом собственной ответственности, но еще 2000 евро страховка не возместит.
Страхование техники Apple и других электронных устройств
Salva Kindlustus также отдельно сотрудничает с магазином электроники Klick и официальными реселлерами устройств Apple, iDeal и Valge Klaar, которые при покупке предлагают дополнительную страховку для этих устройств. Страхование устройств Apple — это комплексное страхование рисков, обеспечивающее защиту продуктов Apple от внутренних и внешних повреждений. Опыт показывает, что большинство повреждений связано с короткими замыканиями и скачками напряжения, падением устройства, пролитой на него жидкостью или повреждениями, причиненными домашними животными. Все такие убытки покрываются данным видом страховки по всему миру. Кроме того, средний размер собственной ответственности по страхованию жилья составляет 190 евро, а в рамках страхования техники устройств Apple — всего 50 евро.
Если вы хотите защитить именно свой Apple iPhone, мы рекомендуем выбрать страховку устройств Apple, поскольку в рамках страхования домашнего имущества требуется дополнительная защита мобильных телефонов и она может быть недоступна во всем мире.
Страхование дополнительной гарантии устройства
Это так называемая расширенная гарантия в дополнение к предоставляемому производителем гарантийному сроку. Иными словами, если гарантийный срок устройства составляет 24 месяца, но продукт выходит из строя через 25 месяцев, страхование дополнительной гарантии Salva компенсирует ущерб, причиненный производственным дефектом, а собственная ответственность составит 0 евро. Чаще всего поломки бывают связаны с дефектом аккумулятора.
Рихо Вилиппус пояснил, что хотя на первый взгляд все эти виды страхования кажутся похожими, у них есть существенные различия и преимущества: “Прежде чем выбрать страховку, клиент должен понять, от чего именно он хочет защитить свое устройство. Если вам нужна страховка с более широким покрытием или полная защита от рисков, рекомендуется выбрать страхование устройств Apple. Если клиент хочет лишь продлить гарантийный срок устройства и желает защититься от повреждений, вызванных производственным дефектом, решением станет страхование дополнительной гарантии устройства”.
Подходящий вид страхования также обеспечивает более быстрое и удобное решение. Например, страхование устройств Apple создано специально для техники этого бренда, и поэтому процесс рассмотрения претензий проходит быстро. Покупатель должен лишь отнести свое устройство в салон Apple, где оно было приобретено, а дальнейшее общение уже ведется между Salva Kindlustus и реселлером Apple. Лучший пример быстрого рассмотрения претензий — один рабочий день: утром клиент принес неисправное устройство в салон, а к полудню процесс рассмотрения претензии уже был завершен.
“Если вы не уверены, какой именно вид страхования выбрать, мы рекомендуем проконсультироваться с нашими партнерами iDeal и Valge Klaar или посетить сайт Salva, где можно найти дополнительную информацию”, — добавил Вилиппус.