Работа и учеба из дома увеличивают ущербы бытовой электронике. Есть решение

“До пандемии средний ущерб в рамках страхования электронного оборудования составлял около 500 евро, но теперь эта сумма выросла до 600 евро. Кроме того, домашний офис и дистанционное обучение увеличили количество убытков по сравнению с 2019 годом почти на 10%”, — прокомментировал младший руководитель по продуктам отдела страхования имущества Salva Kindlustus Рихо Вилиппус.

По его словам, в ситуации ограничений страхование стало еще более актуальным, поскольку поломка ноутбука в важный момент может существенно помешать учебе или работе из дома. Кроме того, выросли средние цены на оборудование, а это значит, что существует угроза потерять больше денег. “К счастью, люди все чаще осознают, что домашнюю электронику можно застраховать. Вместе с тем иногда бывает сложно сориентироваться в разных видах страхования”, — отметил Вилиппус.

Страхование домашнего имущества вне дома

К страхованию домашнего имущества можно добавить страховку, которая распространяется на домашнее имущество, которое обычно находится вместе с застрахованным лицом и с проживающими с ним членами семьи. Например, в эту категорию попадают ноутбуки и планшеты. Дополнительная защита действует во всем мире, т.е. если вы возьмете ноутбук в поездку и там что-то случится, ущерб будет возмещен. При страховании жилья следует обращать внимание, на какую сумму застраховано имущество вне дома. Бывали случаи, когда стоимость ноутбука составляла 3000 евро, а имущество за пределами дома было застраховано всего на 1000 евро. В этом случае клиент получит компенсацию в размере 1000 евро за вычетом собственной ответственности, но еще 2000 евро страховка не возместит.

Страхование техники Apple и других электронных устройств