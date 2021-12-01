Дизайнер рассказывает, как создать в своем саду настоящую рождественскую сказку

В моде теплый желтоватый свет — в этом году предпочтение следует отдать скорее не цветным мигающим гирляндам, а сдержанному лаконичному стилю.

Сдержанность, однако, вовсе не означает, что нужно ограничиваться одинокой тусклой гирляндой. Вовсе наоборот — перестараться с праздничным освещением сложно. Не так и просто добиться того, чтобы иллюминация действительно бросалась в глаза. Украшая сад, руководствуйтесь простым правилом — чем больше, тем лучше.

Ваш сад заслуживает грандиозных композиций — гораздо лучше будет смотреться укутанное световой гирляндой дерево (а, может, пара кустов), чем разбросанные по всей территории редкие пятнышки света. Не стесняйтесь при этом отойти от традиций, ведь вовсе не обязательно украшать ель — вашим рождественским или новогодним символом вполне может стать плодовое дерево, горная сосна или любое другое дерево, обильно усеянное огоньками.

Лучшим украшением самого дома являются четкие контуры — очертите гирляндой балкон, террасу или дверь. Можно даже закрепить гирлянду по всей длине козырька дома! Часть иллюминации можно разместить внутри дома (например, вокруг окон) — для таких мест подходят гирлянды, не устойчивые к погодным условиям.

Важно подбирать тип гирлянды в соответствии с местом, где будете ее использовать. Гирлянда-бахрома лучше всего подходит, например, для того, чтобы повесить ее под козырек. Чтобы подчеркнуть контуры дома, выбирайте тонкую светящуюся полосу. Идеальная гирлянда для украшения кустарников и деревьев — сетка.

Самый писк моды сейчас — всевозможные фигурки со светодиодными огнями (светящиеся олени, козлята, лоси, медведи). Такая световая скульптура (или даже целый их ансамбль) станет превосходным украшением террасы или палисадника.

Вечно актуальны в преддверии Рождества и Нового года декоративные фонари. Можно, конечно, каждый вечер сжигать в таком фонаре свежую свечу, но гораздо проще купить несколько светодиодных свечек — если смотреть с некоторого расстояния, то даже и не поймешь, что огонь в фонаре не живой.