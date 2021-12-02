Что такое молдинг и как он работает в интерьере: советы дизайнера
Молдинги используются не только в классических интерьерах, сейчас благодаря им можно визуально увеличить пространство или скрыть дефекты отделки. Что это такое и как лучше всего вписать молдинги в интерьер, советует дизайнер для РБК.
Молдинги и лепнина уместны не только в помпезных дизайнерских интерьерах для больших квартир и загородных домов. У этих декоративных элементов есть и прикладные функции, которые отлично работают в обычных городских квартирах. Разбираемся с экспертом, как правильно использовать молдинги и какие задачи они могут решить.
Что такое молдинги
Молдинги — декоративные накладки для плоских поверхностей в интерьере. Они имитируют лепнину и могут быть выполнены из разных материалов. Обычно это узкие продолговатые планки, которые могут быть резными или декорированными дополнительными элементами.
Молдинги чаще всего размещают на стенах, а также используют для декорирования потолка, пола, двери.
Украшать стены прямоугольными элементами и декоративной лепниной начали еще в античности. Расцвет такого украшения интерьера пришелся на период Возрождения в Европе. Стили барокко и рококо изобилуют всеми видами декоративных лепных элементов, в том числе молдингами.
Сегодня молдинги активно используются при оформлении интерьеров в стиле неоклассика, ар-деко и, конечно, барокко и рококо.
Какие бывают молдинги
В современном производстве используют разные материалы для создания этих декоративных элементов.
Полиуретановые
Один из самых популярных материалов для молдингов.
Плюсы:
- полиуретановые молдинги с добавлением каучука могут гнуться, благодаря чему их просто крепить на колонны и другие неровные поверхности;
- их можно окрашивать;
- долговечны;
- устойчивы к перепадам температур, за счет чего их можно размещать рядом со светильниками;
- не впитывают запахи и влагу, а значит, их можно использовать на кухне и в ванной комнате.
Минусы:
- не выдерживают высоких температур, поэтому стоит избегать использования рядом с плитами или каминами;
- не самый дешевый вариант;
- полиуретан — достаточно тяжелый материал, крепить такой молдинг необходимо надежно, избегая зазоров между элементами и поверхностью;
- подгонять под необходимый размер нужно аккуратно, стараясь все разрезы делать ровно, иначе есть риск, что деформации повлекут за собой искривление молдинга и поверхности, особенно в углах;
- зернистая поверхность не дает идеально ровного и глянцевого вида.
Пенопластовые (полистироловые)
Плюсы:
- стоят довольно дешево;
- их легко монтировать;
- относительная гибкость позволяет закамуфлировать несовершенства поверхности;
- можно покрасить в любой цвет, но использовать при этом нужно водоэмульсионную краску, поскольку растворители могут повредить молдинги;
- влагостойки.
Минусы:
- хрупкие, не выдерживают механических повреждений;
- не подходят для отделки выпуклых поверхностей.
Деревянные
Плюсы
- один из самых экологичных материалов;
- им можно придать почти любую форму, вырезать место для провода, нанести резьбу;
- крепятся как на клей, так и на саморезы;
- можно окрашивать.
Минусы
- не выдерживают высокой влажности;
- требуют дополнительной обработки от термитов и влаги;
- могут быть установлены только на деревянные поверхности, на другие материалы крепятся плохо;
- за счет ручной работы и зачастую уникального дизайна могут быть дороже других вариантов;
- дерево весит больше современных материалов из пластика, поэтому крепить такие молдинги на большой высоте нужно с осторожностью.
Гипсовые
Плюсы:
- гипс — натуральный и экологичный материал;
- надежность молдингов из гипса проверена тысячелетиями, это один из самых долговечных вариантов;
- устойчивы к высоким температурам, в том числе открытому огню, благодаря чему их можно использовать рядом с камином или очагом.
Минусы:
- гипс впитывает влагу, поэтому его нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью;
- такие молдинги тяжелые, но часто используются для украшения потолков, важно качественно выполнить крепление;
- как и в случае с деревянными вариантами, гипсовые молдинги производятся под заказ, и их стоимость не самая низкая.
Как использовать молдинги в интерьере
Молдинги могут решить не только декоративные, но функциональные задачи и даже закамуфлировать определенные проблемы в помещении.
1. Зонирование пространства
Благодаря молдингам можно визуально отделить друг от друга разные зоны в комнате. Например, оформить гостиную часть с диваном и телевизором, чтобы все внимание было приковано к ней.
2. Добавление объема
Молдинги часто используют, чтобы визуально увеличить высоту потолков. Для этого можно нижнюю треть стены выкрасить в темный цвет и оформить декоративными элементами. Если верхняя часть стены будет совпадать с цветом потолка, создастся ощущение высоких потолков.
Подобным образом будет работать и схема, когда верхнюю часть стены отделяют молдингами более светлого цвета.
Еще одно правило, которое сработает на визуальное расширение пространства вверх, — это вертикальные прямые. Известно, что внешне они вытягивают предметы. В интерьере можно использовать вертикальные молдинги во всю стену, это создаст иллюзию более высокого потолка.
3. Маскировка дефектов
Иногда при отделке стен возникают дефекты, устранить которые можно, только выполнив заново все работы. Проблему можно закамуфлировать с помощью молдингов. Например, полиуретановые варианты хорошо крепятся на не самые ровные стены, они могут прикрыть трещины, стыки или перекосы. В конце концов, такой яркий элемент как молдинг может просто отвлекать внимание от несовершенств, которые не удалось скорректировать.
4. Защита поверхностей
Неочевидный, но полезный функционал молдингов — защита стен или дверей от механических повреждений. Например, спинки диванов или углы столиков и комодов могут повредить обои или окрашенную поверхность стен. В таких случаях на место соприкосновения мебели и поверхности устанавливают декоративные молдинги, которые довольно легко заменить при необходимости. Эти элементы также могут защищать стены от повреждений дверных ручек.
5. Яркие акценты
Молдинги могут стать центральным элементом уникального дизайна. Для этого их красят в яркие или контрастные цвета, придавая интересный рисунок стене.
Даже без цветового контраста — само расположение планок может складываться в текстурный рисунок, задающий ритм интерьеру.
Комментарий эксперта
Елена Мизотина, руководитель и основатель студии GM-Interior:
“Молдинги значительно улучшают внешний вид как классических, так и современных интерьеров, они могут сделать любую комнату выше, просторнее и эстетичнее.
Такие декоративные элементы были популярны во все времена, но не утратили своей актуальности и в наши дни. Раньше молдинги, карнизы и розетки делали из гипса. Постепенно с гипсом стали соперничать изделия из полиуретана. Выбор материала — не только вопрос вкуса и стоимости, он зависит в том числе от стиля интерьера дома.
Молдинг может быть выполнен как в современном стиле без орнамента, так и в классическом. Главное, чтобы формы, цвет и материал отделки не противоречили идее проекта.
Чтобы гармонично вписать молдинги в интерьер, нужно еще на этапе проектирования продумать:
- что станет центром композиции;
- на чем планируется сделать акцент;
- чего вы хотите достичь при помощи лепного декора.
Каждый элемент должен находиться на своем месте и гармонично взаимодействовать с другими. Важный совет: чем меньше помещение, тем меньше должно быть декоративных элементов в лепнине.
Лучше всего покрасить молдинги в один цвет со стенами — это позволит создать атмосферу и добавить объем. А цвет можно оставить для других элементов декора. Орнаменты красиво смотрятся в помещениях с высокими потолками, добавляя им легкости, глубины и изысканности.
Чем выше у вас потолок, тем выразительнее объем лепнины вы можете себе позволить”.