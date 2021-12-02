Что такое молдинг и как он работает в интерьере: советы дизайнера

Сегодня молдинги активно используются при оформлении интерьеров в стиле неоклассика, ар-деко и, конечно, барокко и рококо.

Украшать стены прямоугольными элементами и декоративной лепниной начали еще в античности. Расцвет такого украшения интерьера пришелся на период Возрождения в Европе. Стили барокко и рококо изобилуют всеми видами декоративных лепных элементов, в том числе молдингами.

Молдинги чаще всего размещают на стенах, а также используют для декорирования потолка, пола, двери.

Молдинги — декоративные накладки для плоских поверхностей в интерьере. Они имитируют лепнину и могут быть выполнены из разных материалов. Обычно это узкие продолговатые планки, которые могут быть резными или декорированными дополнительными элементами.

Молдинги и лепнина уместны не только в помпезных дизайнерских интерьерах для больших квартир и загородных домов. У этих декоративных элементов есть и прикладные функции, которые отлично работают в обычных городских квартирах. Разбираемся с экспертом, как правильно использовать молдинги и какие задачи они могут решить.

Молдинги часто используют, чтобы визуально увеличить высоту потолков. Для этого можно нижнюю треть стены выкрасить в темный цвет и оформить декоративными элементами. Если верхняя часть стены будет совпадать с цветом потолка, создастся ощущение высоких потолков.

Благодаря молдингам можно визуально отделить друг от друга разные зоны в комнате. Например, оформить гостиную часть с диваном и телевизором, чтобы все внимание было приковано к ней.

Молдинги могут решить не только декоративные, но функциональные задачи и даже закамуфлировать определенные проблемы в помещении.

Подобным образом будет работать и схема, когда верхнюю часть стены отделяют молдингами более светлого цвета.

Еще одно правило, которое сработает на визуальное расширение пространства вверх, — это вертикальные прямые. Известно, что внешне они вытягивают предметы. В интерьере можно использовать вертикальные молдинги во всю стену, это создаст иллюзию более высокого потолка.

3. Маскировка дефектов

Иногда при отделке стен возникают дефекты, устранить которые можно, только выполнив заново все работы. Проблему можно закамуфлировать с помощью молдингов. Например, полиуретановые варианты хорошо крепятся на не самые ровные стены, они могут прикрыть трещины, стыки или перекосы. В конце концов, такой яркий элемент как молдинг может просто отвлекать внимание от несовершенств, которые не удалось скорректировать.

4. Защита поверхностей

Неочевидный, но полезный функционал молдингов — защита стен или дверей от механических повреждений. Например, спинки диванов или углы столиков и комодов могут повредить обои или окрашенную поверхность стен. В таких случаях на место соприкосновения мебели и поверхности устанавливают декоративные молдинги, которые довольно легко заменить при необходимости. Эти элементы также могут защищать стены от повреждений дверных ручек.

5. Яркие акценты

Молдинги могут стать центральным элементом уникального дизайна. Для этого их красят в яркие или контрастные цвета, придавая интересный рисунок стене.

Даже без цветового контраста — само расположение планок может складываться в текстурный рисунок, задающий ритм интерьеру.

Комментарий эксперта



Елена Мизотина, руководитель и основатель студии GM-Interior:

“Молдинги значительно улучшают внешний вид как классических, так и современных интерьеров, они могут сделать любую комнату выше, просторнее и эстетичнее.

Такие декоративные элементы были популярны во все времена, но не утратили своей актуальности и в наши дни. Раньше молдинги, карнизы и розетки делали из гипса. Постепенно с гипсом стали соперничать изделия из полиуретана. Выбор материала — не только вопрос вкуса и стоимости, он зависит в том числе от стиля интерьера дома.

Молдинг может быть выполнен как в современном стиле без орнамента, так и в классическом. Главное, чтобы формы, цвет и материал отделки не противоречили идее проекта.

Чтобы гармонично вписать молдинги в интерьер, нужно еще на этапе проектирования продумать:

что станет центром композиции;

на чем планируется сделать акцент;

чего вы хотите достичь при помощи лепного декора.

Каждый элемент должен находиться на своем месте и гармонично взаимодействовать с другими. Важный совет: чем меньше помещение, тем меньше должно быть декоративных элементов в лепнине.

Лучше всего покрасить молдинги в один цвет со стенами — это позволит создать атмосферу и добавить объем. А цвет можно оставить для других элементов декора. Орнаменты красиво смотрятся в помещениях с высокими потолками, добавляя им легкости, глубины и изысканности.

Чем выше у вас потолок, тем выразительнее объем лепнины вы можете себе позволить”.