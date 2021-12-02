Распашной или купе — какой шкаф выбрать для дома?
Любой дом нуждается в удобной мебели для хранения вещей, а потому без удобного, функционального и вместительного шкафа просто не обойтись. Сразу после осознания необходимости покупки шкафа встает неизбежный вопрос — какой лучше выбрать? Традиционный распашной вариант или модный купе? Разбирается Infohome.
Шкафы распашные и купе: основные различия в конструкции дверок.
Распашные дверцы крепятся к корпусу при помощи обычных петель и открываются наружу. Поэтому для эксплуатации таких дверок требуется, как правило, не менее полуметра свободного пространства перед шкафом, чтобы можно было удобно открыть дверь и достать нужную вещь.
Раздвижные дверцы или двери-купе двигаются в направляющих на роликах в одной плоскости. При этом в зависимости от типа используемой раздвижной системы (подвесная, опорная или комбинированная) колесики располагаются лишь сверху или сверху и снизу.
И распашные, и купейные дверцы могут быть оснащены доводчиками, обеспечивающими функцию плавного закрывания. И для первых, и для вторых дверок крайне важно качество материала, из которых изготовлены петли и направляющие. Чем прочнее материал, тем больше открываний сможет выдержать дверца. Так в каких же случаях больше подойдет обычная распашная конструкция дверок, а в каких — купейная?
1. Удобный доступ к вещам. Достаточно распахнуть дверцы обычного шкафа — и взгляду представлены все его полочки и отсеки. Тогда как при эксплуатации шкафа-купе придется привыкать к тому, что дверцы заходят одна за другую, позволяя открыть лишь половину содержимого шкафа. Небольшое неудобство, но для кого-то может оказаться существенным.
2. Недостаток свободного места. Здесь выбор очевиден — купейные дверцы двигаются в одной плоскости, не требуют дополнительного пространства перед шкафом, поэтому шкаф-купе можно установить в любом уголке комнаты, хоть вплотную к кровати, и при этом не испытывать затруднений, извлекая или складывая в него вещи. А вот распашные модели в этом плане капризны — если места перед ними недостаточно, то полностью открыть дверцу и получить доступ к содержимому не получится.
3. Уход. Распашные дверцы шкафа практически не требуют ухода. А вот для того, чтобы продлить срок службы шкафа-купе, периодически необходимо очищать от пыли пазы, чтобы ничто не мешало плавному ходу дверок. А если шкаф стеклянный или зеркальный, то его придется ежедневно полировать, чтобы удалить пыль и следы от пальцев.
4. Ниши и неровности стен. При наличии таких архитектурных недостатков комнаты остается один вариант — заказать встроенный шкаф-купе, который свободно поместится в небольшую нишу и скроет любые уклоны стен и пола. Тогда как распашные дверцы просто не будут функционировать, если есть значительные неровности поверхностей. Вместе с тем, необходимо помнить о том, что раздвижная система занимает 10 см внутреннего объема, поэтому узкий шкаф-купе может оказаться не слишком вместительным.
5. Внешнее оформление. В основном дизайн распашных шкафов однотипен — это или рамка со стеклом или зеркалом, или глухой фасад из ЛДСП либо МДФ. Тогда как конструкция дверцы шкафов-купе позволяет использовать самые причудливые комбинации из нескольких материалов — дерева и ЛДСП, стекла и металла, зеркал и пластика, искусственной кожи и бамбука. Стильные полотна, заключенные в элегантную металлическую рамку, удивляют, восхищают и вносят новое настроение в помещение.
Ну, и в заключение о ценах на шкафы — ведь часто именно этот фактор является решающим для покупки. Вероятно, цена красивого шкафа-купе может оказаться несколько выше, чем распашного, за счет высокой стоимости раздвижной системы. Однако если обратить внимание на недорогие шкафы-купе без излишеств в декоре и изысков во внутреннем наполнении, то стоимость шкафа-купе будет аналогична стоимости распашной модели. Впрочем, как и в распашных, так и в купейных моделях, существуют элитные изделия, мебель средней ценовой категории и шкафы эконом-класса. Так что подобрать шкаф нужной ценовой категории не составит сложности.