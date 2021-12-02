Распашной или купе — какой шкаф выбрать для дома?

Шкафы распашные и купе: основные различия в конструкции дверок.

Распашные дверцы крепятся к корпусу при помощи обычных петель и открываются наружу. Поэтому для эксплуатации таких дверок требуется, как правило, не менее полуметра свободного пространства перед шкафом, чтобы можно было удобно открыть дверь и достать нужную вещь.

Раздвижные дверцы или двери-купе двигаются в направляющих на роликах в одной плоскости. При этом в зависимости от типа используемой раздвижной системы (подвесная, опорная или комбинированная) колесики располагаются лишь сверху или сверху и снизу.

И распашные, и купейные дверцы могут быть оснащены доводчиками, обеспечивающими функцию плавного закрывания. И для первых, и для вторых дверок крайне важно качество материала, из которых изготовлены петли и направляющие. Чем прочнее материал, тем больше открываний сможет выдержать дверца. Так в каких же случаях больше подойдет обычная распашная конструкция дверок, а в каких — купейная?

1. Удобный доступ к вещам. Достаточно распахнуть дверцы обычного шкафа — и взгляду представлены все его полочки и отсеки. Тогда как при эксплуатации шкафа-купе придется привыкать к тому, что дверцы заходят одна за другую, позволяя открыть лишь половину содержимого шкафа. Небольшое неудобство, но для кого-то может оказаться существенным.

2. Недостаток свободного места. Здесь выбор очевиден — купейные дверцы двигаются в одной плоскости, не требуют дополнительного пространства перед шкафом, поэтому шкаф-купе можно установить в любом уголке комнаты, хоть вплотную к кровати, и при этом не испытывать затруднений, извлекая или складывая в него вещи. А вот распашные модели в этом плане капризны — если места перед ними недостаточно, то полностью открыть дверцу и получить доступ к содержимому не получится.