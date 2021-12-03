ФОТО | Рождественские тренды от Kaubamaja: как стильно украсить дом к праздникам

Рождественские тренды в этом году перекликаются как с миром моды, так и с новейшими веяниями в дизайне интерьеров, отдавая предпочтение как бурным 1920-м годам, так и магии леса, так близкой душе любого эстоноземельца.

Отражение гламура 1920-х

Стиль ар-деко вновь становится популярным. Тем более, какой еще стиль лучше всего подойдет для праздничного сезона, блеска роскоши и элегантной эклектики? В этом году среди украшений действительно много блеска золота, темных насыщенных оттенков и не неприкрытого люкса.

Для того, чтобы не переборщить и не удариться в безвкусицу, в украшении дома стоит придерживаться пары оттенков: например, черный и белый всегда работают на ура. Всю остальную работу сделают золотые и блестящие элементы!

Подходите к украшению интерьера творчески — елочные украшения не обязательно вешать на саму елку, смело украшайте ими стол или даже вешайте на стулья и другую мебель.

Сервировку стола идеально дополнит сервиз в стиле ар-деко от Villeroy & Boch, скоторым отлично сочетается посуда серии Teema от Iittala. Атмосферу 20-х поддержат бокалы для шампанского в винтажном стиле — с широким горлом.

Успокаивающий дух леса

Сейчас актуально создать дома атмосферу волшебного леса: темно-зеленые оттенки, деревянные элементы, миниатюрные лесные зверьки… Вдобавок к этому ароматный еловый запах по всей комнате — идеально!

В прошлом году набрали популярность венки, и они сохранили свою актуальность и в этом году. Например, комплект Deco Frames от Ferm Living сохраняет природный дух, при этом являясь достаточно минималистичным. Украсьте его сушеными цветами, листьями или игрушками, а затем повесьте на стену или дверь.

Мягкий свет создает нужную атмосферу

Самый легкий способ создать в доме атмосферу зимних праздников — мягкий свет свечей и гирлянд. Ароматические свечи помогут не только осветить комнату, но и наполнить ее вашим любимым запахом. В Kaubamaja есть широкий выбор свечей на любой вкус: Esteban, Baobab, Blomus, Meraki, Aery, JOIK и Max Benjamin.