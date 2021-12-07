Вы делаете это неправильно! Ошибки при уборке, о которых вы могли не знать
Убрав дом как следует, мы испытываем чувство облегчения и удовлетворения. Но небольшие ошибки при уборке могут испортить удовольствие. Узнайте, как их избежать, в нашем материале, пишет dom.mail.ru.
Протирать пыль сухой тряпкой или метелкой
Когда мы протираем пыль или пылесосим, то нередко чихаем. Это и не удивительно. В воздух вздымаются крошечные частицы пыли, которые затем оседают на поверхности и попадают нам в дыхательные пути.
Старайтесь не забывать о полироле, когда вытираете мебель, а для других поверхностей используйте слегка влажную тряпку. Кстати, по этой же причине советуем отказаться от пипидастра — метелки для удаления пыли.
Игнорировать подушки и одеяла
Мы меняем постельное белье в среднем раз в неделю, но кто ведет график стирки подушек, одеял и наматрасников? Эти наши “друзья” склонны накапливать пылевых клещей, бактерии, собирать жир и пот, которые выделяет наше тело.
Эксперты советуют стирать синтетические подушки и одеяла раз в 3-6 месяцев, а натуральные — сдавать в химчистку каждые полгода.
Мыть блестящие поверхности круговыми движениями
Обратите внимание: когда протираете зеркало, плиту или дверцу холодильника, нередко остаются круговые разводы. Особенно они хорошо заметны, когда ярко светит солнце.
Старайтесь протирать такие поверхности по прямой в одну сторону, а также используйте губки или тряпки, которые хорошо впитывают влагу.
Спешить
С уборкой хочется закончить поскорее, но спешка не всегда нам на руку. Обычно моющие средства имеют рекомендуемое время действия (оно указано в инструкции по применению).
Чтобы впитаться в поверхность, расщепить жир, грязь и убить бактерии, обычно им нужно от одной до нескольких минут. Не спешите и дайте средствам сделать свою работу.
Забывать о мелочах
Мы проделываем огромную работу, когда моем пол, окна, чистим ковры и оттираем духовку от жира. Но вместе с тем забываем о мелочах вроде пульта от кондиционера, наушников и геймпада. А именно они таят в себе больше всего опасностей, потому что их не протирали никогда или очень редко.
Мыть окна в солнечный день
Средство для мытья окон под прямыми солнечными лучами сохнет быстрее, оставляя неприглядные разводы, да и расходуется больше. Чтобы навести блеск и красоту на стекле, выбирайте пасмурный день.
Не чистить средства для чистки
Если забывать периодически мыть насадки и шланг пылесоса, из пылесборника он превращается в “пылерассадник”. То же самое касается щеток, тряпок, веников и остальных инструментов для уборки. Всегда держите их в чистоте.
Неправильно разбрызгивать чистящее средство
Если разбрызгивать чистящее средство на мебель, на ней может скапливаться налет. Со временем этот незаметный слой начнет собирать еще больше пыли. Старайтесь наносить средство не на поверхность, которую протираете, а на тряпку.
Оттирать пятно на ковре сразу
Представим, что вы пролили кофе на свой красивый ковер. Первый импульс — тут же нанести пятновыводитель и оттереть все досуха. Остановитесь, это ошибка!
Когда вы начинаете агрессивно тереть пятно, структура волокон повреждается, ворс деформируется, а грязь въедается еще глубже.
Вместо этого аккуратно промокните пролитый кофе, сок или вино бумажным полотенцем. И только когда оно высохнет, обработайте пятновыводителем (перед этим не забудьте провести тест средства на скрытом участке ковра или его изнанке, ведь пятновыводитель может оказаться слишком агрессивным).
Злоупотреблять агрессивными моющими средствами
При неправильном использовании моющие средства, содержащие реактивные вещества, могут разъедать поверхности и наносить вред здоровью — повреждать кожу и дыхательные пути.
К опасным веществам относят хлор, формальдегид, фенолы и крезолы, нефтяные дистилляты, нитробензол, триклозан, аммиак, 2-Бутоэкситанол, фталаты. Внимательно читайте этикетки на моющих средствах, не используйте их часто, а в детской не используйте вовсе.
На кухне использовать агрессивную химию тоже нежелательно, ведь существует риск, что она попадет в продукты или на посуду, а затем и в желудок.
Использовать кондиционер для белья при стирке полотенец
Кондиционер делает белье очень мягким и приятным. Но вместе с тем он образует на вещах невидимую пленку. В итоге полотенца хуже впитывают воду, а ведь это их главная функция.