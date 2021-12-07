Вы делаете это неправильно! Ошибки при уборке, о которых вы могли не знать

Протирать пыль сухой тряпкой или метелкой

Когда мы протираем пыль или пылесосим, то нередко чихаем. Это и не удивительно. В воздух вздымаются крошечные частицы пыли, которые затем оседают на поверхности и попадают нам в дыхательные пути.

Старайтесь не забывать о полироле, когда вытираете мебель, а для других поверхностей используйте слегка влажную тряпку. Кстати, по этой же причине советуем отказаться от пипидастра — метелки для удаления пыли.

Игнорировать подушки и одеяла

Мы меняем постельное белье в среднем раз в неделю, но кто ведет график стирки подушек, одеял и наматрасников? Эти наши “друзья” склонны накапливать пылевых клещей, бактерии, собирать жир и пот, которые выделяет наше тело.

Эксперты советуют стирать синтетические подушки и одеяла раз в 3-6 месяцев, а натуральные — сдавать в химчистку каждые полгода.

Мыть блестящие поверхности круговыми движениями

Обратите внимание: когда протираете зеркало, плиту или дверцу холодильника, нередко остаются круговые разводы. Особенно они хорошо заметны, когда ярко светит солнце.

Старайтесь протирать такие поверхности по прямой в одну сторону, а также используйте губки или тряпки, которые хорошо впитывают влагу.

Спешить

С уборкой хочется закончить поскорее, но спешка не всегда нам на руку. Обычно моющие средства имеют рекомендуемое время действия (оно указано в инструкции по применению).

Чтобы впитаться в поверхность, расщепить жир, грязь и убить бактерии, обычно им нужно от одной до нескольких минут. Не спешите и дайте средствам сделать свою работу.

Забывать о мелочах

Мы проделываем огромную работу, когда моем пол, окна, чистим ковры и оттираем духовку от жира. Но вместе с тем забываем о мелочах вроде пульта от кондиционера, наушников и геймпада. А именно они таят в себе больше всего опасностей, потому что их не протирали никогда или очень редко.

Мыть окна в солнечный день