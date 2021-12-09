ФОТО | Убираем ненужное и украшаем дом к Новому году с заботой о природе: идеи от дизайнера IKEA

Небольшие шаги ведут в итоге к серьёзным результатам — например, более половины респондентов будут использовать старые новогодние украшения. Однако сломанные, совсем потёртые или плохо сочетающиеся по цвету и стилю ёлочные игрушки и украшения делают этот процесс не таким радостным. Дизайнер IKEA делится идеями, как организовать процесс украшения и обновить игрушки собственными руками.

“Любимые игрушки хранят в себе множество приятных праздничных воспоминаний, поэтому очень важно обращаться с ними бережно. Если же какая-то из игрушек сломается или разобьётся, стоит провести ревизию и подумать об обновлении запасов.

Поскольку сделанные своими руками поделки в последнее время стали очень популярными, в нашем ассортименте есть много новогодних игрушек с экологичным подходом, то есть из переработанных материалов (например соломы, бумаги или сухих растений). Можно набрать шишек и веточек в лесу, а позже устроить вечер поделок и обновить старую или сделать совсем новую новогоднюю игрушку”, — говорит Эгле Чиве, руководитель по коммуникации и дизайну интерьеров из балтийского подразделения компании IKEA.

Перед праздниками необходимо провести ревизию



Стоит достать все украшения, осмотреть, рассортировать их и решить, что оставлять, что отдать, что можно починить, а что, к сожалению, придётся выкинуть. Это стоит сделать перед праздниками, чтобы у вас было время их подарить. Возможно, в этом году они порадуют ещё кого-то.

Не стоит забывать о безопасности и энергоэффективности — проверьте провода у гирлянд. Всё ли хорошо закреплено и работает? Не настало ли время приобрести LED-гирлянду с меньшим потреблением электричества?

Совместные мастерские во время праздников