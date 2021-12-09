ФОТО | Убираем ненужное и украшаем дом к Новому году с заботой о природе: идеи от дизайнера IKEA
Проведённое компанией IKEA исследование показало, что 66% жителей Эстонии хотели бы отпраздновать в этом году рождественские и новогодние праздники менее расточительно, чем раньше.
Небольшие шаги ведут в итоге к серьёзным результатам — например, более половины респондентов будут использовать старые новогодние украшения. Однако сломанные, совсем потёртые или плохо сочетающиеся по цвету и стилю ёлочные игрушки и украшения делают этот процесс не таким радостным. Дизайнер IKEA делится идеями, как организовать процесс украшения и обновить игрушки собственными руками.
“Любимые игрушки хранят в себе множество приятных праздничных воспоминаний, поэтому очень важно обращаться с ними бережно. Если же какая-то из игрушек сломается или разобьётся, стоит провести ревизию и подумать об обновлении запасов.
Поскольку сделанные своими руками поделки в последнее время стали очень популярными, в нашем ассортименте есть много новогодних игрушек с экологичным подходом, то есть из переработанных материалов (например соломы, бумаги или сухих растений). Можно набрать шишек и веточек в лесу, а позже устроить вечер поделок и обновить старую или сделать совсем новую новогоднюю игрушку”, — говорит Эгле Чиве, руководитель по коммуникации и дизайну интерьеров из балтийского подразделения компании IKEA.
Перед праздниками необходимо провести ревизию
Стоит достать все украшения, осмотреть, рассортировать их и решить, что оставлять, что отдать, что можно починить, а что, к сожалению, придётся выкинуть. Это стоит сделать перед праздниками, чтобы у вас было время их подарить. Возможно, в этом году они порадуют ещё кого-то.
Не стоит забывать о безопасности и энергоэффективности — проверьте провода у гирлянд. Всё ли хорошо закреплено и работает? Не настало ли время приобрести LED-гирлянду с меньшим потреблением электричества?
Совместные мастерские во время праздников
Почти каждый пятый респондент в Эстонии хотел бы использовать игрушки ручной работы, то есть более экологичные варианты. “Нужно лишь немного творческого подхода, и вы сможете создать украшения из природных материалов. Наши люди очень креативны и находчивы, когда нужно что-то починить или создать. А если объединить это с семейными посиделками, то мы сможем смастерить новые украшения своими руками и одновременно весело провести время. Можно подготовить рождественские венки, перекрасить старые новогодние шарики, подписать открытки, сделать пряничный домик или сладости, причём всё это своими руками”, — рассказала руководитель по дизайну интерьеров.
Всем будет приятно, если вы добавите что-то личное для каждого из гостей (например, сделаете своими руками открытку или именную табличку, испечёте печенье с именем каждого из гостей).
После праздников убираем украшения и организуем хранение
В праздники посмотрите на все свои новогодние игрушки и подумайте, как их удобнее будет хранить до следующих праздников. Бьющиеся шарики можно хранить в коробках, куда для дополнительной защиты можно положить полотенца или отрезы ткани. Для того, чтобы не пришлось распутывать провода гирлянд, их стоит аккуратно обернуть вокруг картонки, втулки или вешалки.
Ещё одним отличным решением для хранения ёлочных украшений может быть вакуумный мешок, в который можно сложить праздничный текстиль — пледы, подушки, скатерти. Для небольших аксессуаров подойдут закрывающиеся мешки, куда можно разложить украшения по цветам.
Онлайн-опрос о новогодних праздниках проводила по заказу IKEA компания Norstat. В опросе, который проходил в октябре 2021 года, приняли участие 500 респондентов.