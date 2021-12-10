Строительство магазина IKEA под Таллинном завершено, начинаются внутренние работы. Когда ждать открытия?

“Темп строительства магазина нас удовлетворяет, высокий профессионализм местных строителей и эффективное руководство проектом, как и подходящие погодные условия, позволили нам закончить одну из фаз чуть раньше. Например асфальтирование происходило осенью, а не весной, что помогло снизить влияние на окружающую территорию”, — поделился Кристиан Шнейдер, руководитель IKEA Эстония.

С завершением строительства и фасадных работ начались внутренние отделочные работы в магазине. Открытие магазина IKEA в Эстонии запланировано на осень 2022 года.

Функциональность и удобство

“Здание магазина было спроектировано с учётом функциональности и удобства, а также устойчивости, не забывая и об общем развитии района”, — говорит Шнейдер. Для устойчивого развития здание будет энергоэффективным, с возможностью экономии воды и сортировки мусора. Прилегающая территория будет развита, учитывая надобности района: уделено большое внимание удобной инфраструктуре, сделаны инвестиции в новые дороги и ландшафтное благоустройство. По словам руководителя IKEA Эстония, каждый новый магазин лучше предыдущего, учитывая новые достижения и опыт магазинов IKEA по всему миру.

Открытие нового большого магазина повысит доступность недорогой продукции IKEA. Это также даст возможность создать дома уют с помощью экологически устойчивых решений.

“В магазине IKEA покупатели смогут найти вдохновение, рассмотреть возможности меблировки и идеи, как улучшить свой дом. В магазине будет полноценный зал экспозиции с обустроенными комнатами, шведский ресторан и бистро, зал самообслуживания и зал с товарами. Мы всегда ищем возможности для удобства покупателей, не забывая и об онлайн-покупателях”, — говорит руководитель IKEA Эстония.

Строительством магазина IKEA в Таллине занимается эстонская компания Nordecon AS, строительство проходит в Курна, в волости Раэ, что недалеко от Таллинна. Стоимость строительства составит около 23 миллионов евро, не включая НДС. Площадь магазина IKEA — около 30 000 м2.