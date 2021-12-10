ФОТО | Самый дорогой адвент-календарь в мире стоит 10 млн долларов. Его сделали на заказ

Дизайнер Дебби Уингэм создала этот адвент-календарь для одной швейцарской семьи, глава которой хотел получить самый лучший рождественский подарок для своей семьи. В качестве подарков в календаре можно найти часы, бриллианты и произведения искусства, а его общая стоимость составляет 10 368 423 долларов (9 179 631 евро).





Уингэм удалось создать календарь, который включает в себя индивидуальные подарки для каждого члена семьи и общие планы поездок на будущий год. “У нас есть список стран, которые мы собираемся посетить в следующем году, и мне нужен какой-то способ показать эти страны семье”, — приводит дизайнер слова своего клиента.





“И я тут же поняла, что нужно сделать — адвент-календарь на 12 дней Рождества, который бы отражал расписание поездок семьи в наступающем году“ — продолжает рассказывать Уингэм. Целями будущих поездок оказались Париж, Дубай, Нью-Йорк, Диснейленд и другие города и страны. В качестве подарков дизайнер постаралась выбрать что-то, что ассоциировалось бы у будущих владельцев календаря с этими направлениями. Так, например, в одном из отделений календаря можно найти рождественское украшение из золота, изображающее статую Свободы, яблоко и другие символы Нью-Йорка.





Среди других подарков в календаре можно найти золотой арабский светильник с бриллиантами и изумрудами, который символизирует поездку в Дубай и оценивается в 87 559 долларов (77 519 евро); украшенную бриллиантами небольшую сумочку Chanel, стоимость которой составляет 23 216 долларов (20 554 евро), и другие. Поездку в Диснейленд символизирует украшение в виде Микки-Мауса с бриллиантами, которое также обошлось в копеечку.



