Кинфолк, омбре и хиппи: тренды в дизайне интерьера-2022

Дизайн интерьера-2022 предполагает необычные цветовые решения. Актуальны плавные переходы цветов. Обычная покраска стен может дать великолепный результат, если выполнить ее в градиентной технике или в технике омбре, рассказала Бушуева. Дизайнер отметила, что необычно будут выглядеть и покрытия с эффектом рисунка, напоминающего бензиновую пленку на поверхности воды.

Популярность набирает ретростиль хиппи. Забытая романтика 1970-х годов вновь в тренде, и она отлично подойдет тем, кто устал от минимализма, отметила дизайнер интерьера Анастасия Бушуева. Она пояснила, что для создания интерьера в стиле хиппи требуются яркие краски, использование предметов необычной формы, а также декора с индийским колоритом. “Если характеризовать хипповый дизайн интерьера-2022 одним словом, то его можно назвать “сумасшедшим”. Смело миксуйте текстиль с “дикими” орнаментальными принтами с футуристической мебелью”, — советует дизайнер.

Сейчас лучший момент для покорения блошиных рынков, аукционов и разбора запылившихся чердаков, так как весь мир стал более внимателен к вопросам экологии и бережливому производству, пояснила дизайнер, основатель студии Grande Familia (iRoomproject) Инна Каминская.

“Большую популярность набирает московский кинфолк — стиль, объединяющий современный функционал и технологии с натуральными материалами и винтажными предметами. Это, скорее, образ жизни, чем стиль, продиктованный глобальными изменениями в мире. Здесь будет уместно в комнату с современным ремонтом поставить старый бабушкин комод или письменный стол из библиотеки отца — эти предметы станут изюминкой вашего интерьера и оживят теплые настроения в душе”, — рассказала Крохинова.

Тренды в дизайне интерьеров квартир претерпели существенные изменения за последние пару лет. Хотя классический стиль, ар-деко, модерн, прованс, минимализм, средиземноморский и кантри переходят с нами в 2022 год, они “причесываются” дизайнерами под современные тенденции, отметила руководитель студии DudasDesign Ольга Крохинова.

Пандемия скорректировала подходы к обустройству жилья — мы стали проводить дома гораздо больше времени, чем раньше. На первое место вышли функциональность, уют и экологичность.

“В отделке по-прежнему будут популярны крашеные стены, если цвет надоест, его всегда можно поменять. Стоит использовать декоративные штукатурки спокойных фактур, чтобы подчеркнуть стену или выделить определенную зону. В спальне и в детской комнате хочется уюта и тепла, там остаются обои природных оттенков и мотивов — листья, деревья и животные. Кроме того, в тренде и деревянные полы. Это может быть как новодельный паркет, так и отреставрированный старый. Крупноформатный натуральный камень или керамогранит используется теперь не только в ванных комнатах, но часто и в гостиных, столовых и даже в спальне. Ткани в интерьере становится меньше, остаются только натуральные — хлопок, лен, шелк”, — уточнила руководитель студии DudasDesign.

В тренде также желтый цвет. “Раньше он вызывал много опасений и споров, но в последнее время его популярность выросла. Предлагаю использовать такие оттенки: сливочное масло, нарциссовый, соломенный, припыленная охра и желто-оранжевый манговый сорбет. Кроме того, стоит присмотреться к природным холодным окрасам: кварцевый, малахитовый, сапфировый, глубокий синий и графитовый серый”, — рекомендует Бушуева.

Тренд на естественность держится, так как по своей природе каждый из нас тяготеет к натуральным оттенкам листвы, воды и голубого неба, уточнила cооснователь студии Scientific Design Lab Элина Нивин. По ее словам, топовыми цветами в 2022 году будут зеленый, черный, синий, а также все сочетания серого с различными другими цветами. “Стоит использовать больше теплых оттенков — это дает ощущение солнечного света в интерьере. Остаются все оттенки зеленого — салатовый, изумрудный, бутылочный, — как будто гуляешь по летнему лесу. Популярны и многие из красных оттенков — оранжевый, розовый, терракотовый”, — отметила Крохинова.

В тренде в 2022 году будут предметы меблировки, выглядящие так, как если бы их изготовили в деревенской столярной мастерской, уточнила Бушуева. Более того, по ее словам, все изъяны дерева рекомендуется выставлять напоказ.