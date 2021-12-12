Кинфолк, омбре и хиппи: тренды в дизайне интерьера-2022
Рассказываем, какие аксессуары, мебель и отделка квартиры будут особенно модными в следующем году, пишет РБК.
Пандемия скорректировала подходы к обустройству жилья — мы стали проводить дома гораздо больше времени, чем раньше. На первое место вышли функциональность, уют и экологичность.
Эксперты рассказали о главных трендах в дизайне квартир, которые будут актуальны в 2022 году.
Ретро, хиппи и кинфолк
Тренды в дизайне интерьеров квартир претерпели существенные изменения за последние пару лет. Хотя классический стиль, ар-деко, модерн, прованс, минимализм, средиземноморский и кантри переходят с нами в 2022 год, они “причесываются” дизайнерами под современные тенденции, отметила руководитель студии DudasDesign Ольга Крохинова.
“Большую популярность набирает московский кинфолк — стиль, объединяющий современный функционал и технологии с натуральными материалами и винтажными предметами. Это, скорее, образ жизни, чем стиль, продиктованный глобальными изменениями в мире. Здесь будет уместно в комнату с современным ремонтом поставить старый бабушкин комод или письменный стол из библиотеки отца — эти предметы станут изюминкой вашего интерьера и оживят теплые настроения в душе”, — рассказала Крохинова.
Сейчас лучший момент для покорения блошиных рынков, аукционов и разбора запылившихся чердаков, так как весь мир стал более внимателен к вопросам экологии и бережливому производству, пояснила дизайнер, основатель студии Grande Familia (iRoomproject) Инна Каминская.
Популярность набирает ретростиль хиппи. Забытая романтика 1970-х годов вновь в тренде, и она отлично подойдет тем, кто устал от минимализма, отметила дизайнер интерьера Анастасия Бушуева. Она пояснила, что для создания интерьера в стиле хиппи требуются яркие краски, использование предметов необычной формы, а также декора с индийским колоритом. “Если характеризовать хипповый дизайн интерьера-2022 одним словом, то его можно назвать “сумасшедшим”. Смело миксуйте текстиль с “дикими” орнаментальными принтами с футуристической мебелью”, — советует дизайнер.
Бахрома, омбре и цветовые решения
Дизайн интерьера-2022 предполагает необычные цветовые решения. Актуальны плавные переходы цветов. Обычная покраска стен может дать великолепный результат, если выполнить ее в градиентной технике или в технике омбре, рассказала Бушуева. Дизайнер отметила, что необычно будут выглядеть и покрытия с эффектом рисунка, напоминающего бензиновую пленку на поверхности воды.
“В отделке по-прежнему будут популярны крашеные стены, если цвет надоест, его всегда можно поменять. Стоит использовать декоративные штукатурки спокойных фактур, чтобы подчеркнуть стену или выделить определенную зону. В спальне и в детской комнате хочется уюта и тепла, там остаются обои природных оттенков и мотивов — листья, деревья и животные. Кроме того, в тренде и деревянные полы. Это может быть как новодельный паркет, так и отреставрированный старый. Крупноформатный натуральный камень или керамогранит используется теперь не только в ванных комнатах, но часто и в гостиных, столовых и даже в спальне. Ткани в интерьере становится меньше, остаются только натуральные — хлопок, лен, шелк”, — уточнила руководитель студии DudasDesign.
В тренде также желтый цвет. “Раньше он вызывал много опасений и споров, но в последнее время его популярность выросла. Предлагаю использовать такие оттенки: сливочное масло, нарциссовый, соломенный, припыленная охра и желто-оранжевый манговый сорбет. Кроме того, стоит присмотреться к природным холодным окрасам: кварцевый, малахитовый, сапфировый, глубокий синий и графитовый серый”, — рекомендует Бушуева.
Тренд на естественность держится, так как по своей природе каждый из нас тяготеет к натуральным оттенкам листвы, воды и голубого неба, уточнила cооснователь студии Scientific Design Lab Элина Нивин. По ее словам, топовыми цветами в 2022 году будут зеленый, черный, синий, а также все сочетания серого с различными другими цветами. “Стоит использовать больше теплых оттенков — это дает ощущение солнечного света в интерьере. Остаются все оттенки зеленого — салатовый, изумрудный, бутылочный, — как будто гуляешь по летнему лесу. Популярны и многие из красных оттенков — оранжевый, розовый, терракотовый”, — отметила Крохинова.
В тренде в 2022 году будут предметы меблировки, выглядящие так, как если бы их изготовили в деревенской столярной мастерской, уточнила Бушуева. Более того, по ее словам, все изъяны дерева рекомендуется выставлять напоказ.
Черные, темные акценты и землистые оттенки стоит использовать для яркого контраста, отметила основатель студии Grande Familia. По ее словам, актуальны будут светлые деревянные панели, имитирующие грубые срубы, вагонка из лиственницы, ели или сосны, причем чем грубее и “природнее”, тем актуальнее и уникальнее. “Также в тренде мягкие и уютные ткани — бархат, имитация меха типа шерпа, вельвет и флок. Бахрома в 2022 году будет самым модным трендом и стильным декоративным дополнением к различным изделиям”, — резюмировала Каминская.
Умная мебель и живые растения
Еще один тренд, который переходит в 2022 год, — это умная мебель, в которую будут вмонтированы электророзетки, USB-порты, нагреватели для чашек и встроенная клавиатура, рассказала cооснователь студии Scientific Design Lab. По ее словам, также актуален кухонный гарнитур с отдельно отведенным для бытовых приборов шкафчиком.
Технологии сформировали новый тренд в дизайне мебели. “На прошлогодних европейских выставках производители мебели представили большинство новых моделей мебели на ножках, хотя до этого более популярной была мебель, стоящая на полу. Почему? Технологии! На рынке уже довольно давно появился чудо помощник — робот-пылесос, который пользуется огромной популярностью. Владелец такого пылесоса при покупке мебели, конечно, обратит внимание на ту модель, которая не будет мешать уборке”, — рассказала Анастасия Бушуева.
Чтобы интерьер был актуален, помимо умных технологий в него необходимо добавить живые растения. “Использование зелени, наличие зон отдыха и работы в квартире теперь обязательно. Тренд на вертикальное озеленение перешел из офисов в квартиры — теперь так удобно зонировать и разнообразить пространство”, — отметила Элина Нивин.
К примеру, обязательным атрибутом экологической гостиной можно сделать большой аквариум или мини-оранжерею, советует Бушуева. По ее словам, также актуально будет смотреться этажерка или стеллаж с вьющимися растениями, которые дополнят дизайн интерьера-2022. “Некоторые декораторы идут еще дальше, советуя оформить одну из стен плющом. Такая фасадная “отделка” будет прекрасно смотреться и внутри дома. Учтите — она подходит только хорошо освещенным комнатам”, — предупреждает дизайнер.
В сочетании с растениями в тренде использование технологичных решений, относящихся к улучшению качества воздуха, — кондиционирование, увлажнение и очистка, отметила Екатерина Сванидзе, партнер архитектурной студии DVEKATI. Она подчеркнула, что также нужно учитывать тренд на экологичность: не предусмотреть в квартире зону для раздельного сбора мусора — уже дурной тон.
Зона для Zoom и гардеробные
Новый тренд для всех, кому по долгу службы приходится выходить в прямые эфиры и общаться с коллегами по работе в Zoom, — это зона для прямого эфира, отметила Элина Нивин.
В 2022 год переходит тренд на создание в квартире гардеробных, отметила глава студии DudasDesign. По ее словам, антресольное хранение и громоздкие шкафы уходят далеко в прошлое, поэтому в квартире необходимо создавать отдельные зоны для хранения вещей, чтобы освободить пространство для удаленной работы и отдыха.