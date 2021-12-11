Смертельно опасны не только сосульки: поспешите с очисткой крыш от снега!
Уже на эти выходные обещают оттепель, и скопившийся за неделю на крыше снег может с грохотом и скоростью, опасной для жизни, упасть с нее вниз.
Руководитель сектора благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что нельзя беспечно относиться к возможному падению крупных масс снега с крыши. “Незамедлительно найдите и вызовите по телефону бригаду, у которой есть свободное время, чтобы сбросить снег с крыши. Обозначьте опасные участки лентами. Предупредите жильцов дома. Паркуйте автомобили подальше от зоны опасности. И, самое главное, не разрешайте детям играть вблизи стен дома”, — советует Лимбах.
“Некоторые ошибочно считают, что смертельную опасность представляют только сосульки. Пришедшая в движение тяжелая снежная масса весом в сотни килограммов может покалечить даже крупного мужчину, не говоря уже о более хрупкий членах семьи”, — добавил он.