Смертельно опасны не только сосульки: поспешите с очисткой крыш от снега!

Руководитель сектора благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что нельзя беспечно относиться к возможному падению крупных масс снега с крыши. “Незамедлительно найдите и вызовите по телефону бригаду, у которой есть свободное время, чтобы сбросить снег с крыши. Обозначьте опасные участки лентами. Предупредите жильцов дома. Паркуйте автомобили подальше от зоны опасности. И, самое главное, не разрешайте детям играть вблизи стен дома”, — советует Лимбах.