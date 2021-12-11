ФОТО | Ваша ванная комната этого достойна: как выбрать "ту самую" ванну?

Мы — отличные пользователи ванн. “Если размеры помещения позволяют, в Эстонии предпочитают поставить ванну”, — подтверждает Айви Паю, менеджер по продажам и маркетингу Villeroy & Boch Gustavsberg, Эстония. При выборе ванны оценивается дизайн, который подошел бы к ванной комнате, эргономичная форма, а также прочный и легкий в уходе материал. Если говорить о тенденциях, то есть важные детали, которые создают ощущение домашнего спа. Например, благодаря новой технологии SilentFlow ванна незаметно наполняется водой через клапан внизу.





Термостойкий материал



“Ванна, которая прослужит всю жизнь, заслуживает лучших материалов”, — подчеркивает Паю. Quaryl®, запатентованный Villeroy & Boch, представляет собой материал, который содержит более 60% кварца и делает ванны очень устойчивыми к царапинам и потере цвета. В такой ванне вода на удивление долго остается теплой, а благодаря гладкой непористой поверхности она проста в уходе. Материал имеет наивысшее сопротивление скольжению С-класса, что важно для обеспечения безопасности.





Модная матовая



Для придания ванной комнате более современного вида хорошо подойдёт матовая поверхность. “Матовая поверхность кажется гладкой, как бархат, и выглядит естественно. Она гармонирует со скандинавским, японским стилем и стилем Баухаус, а также добавляет интересные акценты в традиционные ванные комнаты”, — объясняет Паю. Матовая поверхность особенно интересна там, где ее меньше всего ждут — на смесителях или одновременно внутри и снаружи ванны. “Для создания единого стиля ванной комнаты в большинстве случаев выбирают ванну, раковину и унитаз с похожей матовой поверхностью”.





Встраиваемая или отдельно стоящая