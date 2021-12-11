ФОТО | Ваша ванная комната этого достойна: как выбрать "ту самую" ванну?
Мы — отличные пользователи ванн. “Если размеры помещения позволяют, в Эстонии предпочитают поставить ванну”, — подтверждает Айви Паю, менеджер по продажам и маркетингу Villeroy & Boch Gustavsberg, Эстония. При выборе ванны оценивается дизайн, который подошел бы к ванной комнате, эргономичная форма, а также прочный и легкий в уходе материал. Если говорить о тенденциях, то есть важные детали, которые создают ощущение домашнего спа. Например, благодаря новой технологии SilentFlow ванна незаметно наполняется водой через клапан внизу.
Термостойкий материал
“Ванна, которая прослужит всю жизнь, заслуживает лучших материалов”, — подчеркивает Паю. Quaryl®, запатентованный Villeroy & Boch, представляет собой материал, который содержит более 60% кварца и делает ванны очень устойчивыми к царапинам и потере цвета. В такой ванне вода на удивление долго остается теплой, а благодаря гладкой непористой поверхности она проста в уходе. Материал имеет наивысшее сопротивление скольжению С-класса, что важно для обеспечения безопасности.
Модная матовая
Для придания ванной комнате более современного вида хорошо подойдёт матовая поверхность. “Матовая поверхность кажется гладкой, как бархат, и выглядит естественно. Она гармонирует со скандинавским, японским стилем и стилем Баухаус, а также добавляет интересные акценты в традиционные ванные комнаты”, — объясняет Паю. Матовая поверхность особенно интересна там, где ее меньше всего ждут — на смесителях или одновременно внутри и снаружи ванны. “Для создания единого стиля ванной комнаты в большинстве случаев выбирают ванну, раковину и унитаз с похожей матовой поверхностью”.
Встраиваемая или отдельно стоящая
Планировка ванной комнаты начинается с планировки помещения. Встраиваемая ванна — решение, подходящее практически к любой планировке. Ванну можно установить как вдоль стены, так и в углу, а также сделать окантовку плиткой, чтобы она визуально растворилась в общей атмосфере. Встраиваемые ванны очень гибкие с точки зрения размещения смесителей, так как их можно комбинировать со смесителями, устанавливаемыми на поверхности или в стене.
Если ванная комната достаточно большая, то отдельно стоящая ванна станет идеальным центральным элементом и элементом дизайна. Отдельно стоящая ванна добавляет дизайну интерьера эксклюзивности, а ванна на ножках придает всей ванной комнате роскошный винтажный вид. Отдельно стоящие ванны не только выглядят очень элегантно, но также обладают впечатляющими характеристиками и гибкостью. Их можно разместить везде: перед окном с видом на сад или посреди комнаты. Полную цветовую композицию ванной комнаты можно подчеркнуть панелью для ванной комнаты концепции Color on Demand, которая позволяет сочетать цвет панели для ванны с цветом раковины серии Artis.
Однако следует учитывать, что отдельную ванну обычно устанавливают с высоким напольным смесителем, поэтому при планировке санузла необходимо учитывать расположение водопроводных и канализационных подключений.
Пристенные ванны выглядят как отдельно стоящие, а панели для ванн бывают разных цветов. Ванну этого типа делает чрезвычайно практичной то, что под ней и за ней достаточно места для прокладки труб, что позволяет установить ванну в любом месте у стены. Пристенные ванны не занимают много места, поэтому такие решения идеально подойдут для небольших ванных комнат.