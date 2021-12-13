Как выбрать качественную искусственную елку, с которой можно будет встречать не один год

Хорошими считаются елки из полипропилена. Их производят только в Европе, из-за этого и цена на порядок выше.

“Елки из полиэтилена самые дорогие, но в то же время более реалистичные, их иголки более красивые, почти неотличимы от природных, — говорит директор по маркетингу Bauhof Маарья-Лийс Тоомик. — Также есть РЕТ-материал — сталь. Иголки из такого материала крепки и почти не ломаются”.

Эксперты советуют выбирать елки скорее из полиэтилена (PE), нежели из PVC. Кроме того, что последние могут быть вредны для здоровья, они легко ломаются и быстро теряют презентабельный вид.

В клиентской поддержке K-Rauta объясняют, что разница в поставщиках и в материале, из которого елочки изготовлены. Первая сделана полностью из поливинилхлорида (PVC), в составе второй также есть полиэтилен. Третья же сделана полностью из пластика.

Цены елочек тоже сильно варьируются. Есть варианты на любой кошелек. Можно купить дерево как за 40 евро, так и за 300. Есть и значительно более дорогие варианты. Например, на сайте K-Rauta продаются две с виду одинаковые елки с одинаковыми параметрами, даже от одного производителя. Но одна елка стоит 203 евро, другая 611. И тут же есть елка от другого производителя, которая, хоть и аналогичного размера, но выглядит иначе, и уже за 77 евро. В чем же разница?

Выбор искусственных елок довольно большой. Предлагаются елки разной величины — от самых низеньких, буквально настольных, до полноценных деревьев высотой до потолка. Есть варианты, которые не отличишь от живого дерева, есть елки с шишками, с огоньками, голубые ели, белые, покрытые искусственным снегом и т. д.

Зимние праздники уже не за горами. И снова пора задуматься о главном новогоднем атрибуте — о нарядной пышной елочке. В выборе между натуральной и искусственной елями многие уже определись. Кто-то предпочитает живое дерево с натуральными ароматами, а кто-то отдал предпочтение “заменителю”. И у того, и у другого варианта есть свои плюсы и минусы. Но если выбор уже сделан в пользу искусственного дерева, то дальше придется разбираться в том ассортименте, который предлагается в магазинах.

Лучшими, пожалуй, можно назвать литые елки. Они больше всего похожи на настоящие. Их иголки очень приятные и мягкие на ощупь и почти не колются.

“Эти елочки сделаны по специальной технологии, где каждую веточку выливают в отдельную форму и потом уже крепят их к дереву. Это очень сложный процесс, но результат подтверждает, что это лучшее, что может предложить продавец. Елочка безопасна, не имеет запаха, не горит, может только плавиться. Срок службы такой елки от 10 лет”, — говорит Елена, имеющая шестилетний опыт продажи таких елочек.

Женщина предупреждает, что часто магазины закупают комбинированные елки, у которых лишь края веток литые, а все остальное сделано из PVC.

“Это уменьшает затраты производителя, но разницы в цене с литой елочкой нет”, — говорит Елена. Цены на литые ели начинаются от 160 евро за 1,8 м.

Также встречаются ели, сделанные из лески. Они выглядят празднично, их можно считать качественными и огнеупорными. Но по виду они сильно отличаются от живой елки, поскольку их иглы очень тонкие.

На долгие годы

Защитники природы все же придерживаются мнения, что предпочтение следует отдавать живому дереву. Даже несмотря на то, что его срубят в лесу, комната будет усыпана иголками, а в итоге очень скоро дерево будет выброшено, это все же более экологичный вариант для создания праздничной атмосферы.

“Искусственная елка больше влияет на потепление климата. Особенно, если ее используют всего пару лет и потом утилизируют. Если и выбирать такую елку, то ее использовать надо не менее 10 лет”, — говорит Мари Кала, главный специалист Департамента окружающей среды.

Другие исследования говорят, что искусственная елка становится хорошей альтернативой, только если ее использовать не менее 20 лет. На практике же одно искусственное дерево служит украшением праздника в среднем 6 лет.