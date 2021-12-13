Как выбрать качественную искусственную елку, с которой можно будет встречать не один год
Чем отличаются искусственные елки? Как выбрать безопасную елку? Почему у елки бывает неприятный запах? Как хранить елку до следующего праздника? Выясняла "МК-Эстония".
Зимние праздники уже не за горами. И снова пора задуматься о главном новогоднем атрибуте — о нарядной пышной елочке. В выборе между натуральной и искусственной елями многие уже определись. Кто-то предпочитает живое дерево с натуральными ароматами, а кто-то отдал предпочтение “заменителю”. И у того, и у другого варианта есть свои плюсы и минусы. Но если выбор уже сделан в пользу искусственного дерева, то дальше придется разбираться в том ассортименте, который предлагается в магазинах.
Выбор искусственных елок довольно большой. Предлагаются елки разной величины — от самых низеньких, буквально настольных, до полноценных деревьев высотой до потолка. Есть варианты, которые не отличишь от живого дерева, есть елки с шишками, с огоньками, голубые ели, белые, покрытые искусственным снегом и т. д.
Цена качества
Цены елочек тоже сильно варьируются. Есть варианты на любой кошелек. Можно купить дерево как за 40 евро, так и за 300. Есть и значительно более дорогие варианты. Например, на сайте K-Rauta продаются две с виду одинаковые елки с одинаковыми параметрами, даже от одного производителя. Но одна елка стоит 203 евро, другая 611. И тут же есть елка от другого производителя, которая, хоть и аналогичного размера, но выглядит иначе, и уже за 77 евро. В чем же разница?
В клиентской поддержке K-Rauta объясняют, что разница в поставщиках и в материале, из которого елочки изготовлены. Первая сделана полностью из поливинилхлорида (PVC), в составе второй также есть полиэтилен. Третья же сделана полностью из пластика.
Эксперты советуют выбирать елки скорее из полиэтилена (PE), нежели из PVC. Кроме того, что последние могут быть вредны для здоровья, они легко ломаются и быстро теряют презентабельный вид.
“Елки из полиэтилена самые дорогие, но в то же время более реалистичные, их иголки более красивые, почти неотличимы от природных, — говорит директор по маркетингу Bauhof Маарья-Лийс Тоомик. — Также есть РЕТ-материал — сталь. Иголки из такого материала крепки и почти не ломаются”.
Хорошими считаются елки из полипропилена. Их производят только в Европе, из-за этого и цена на порядок выше.
Лучшими, пожалуй, можно назвать литые елки. Они больше всего похожи на настоящие. Их иголки очень приятные и мягкие на ощупь и почти не колются.
“Эти елочки сделаны по специальной технологии, где каждую веточку выливают в отдельную форму и потом уже крепят их к дереву. Это очень сложный процесс, но результат подтверждает, что это лучшее, что может предложить продавец. Елочка безопасна, не имеет запаха, не горит, может только плавиться. Срок службы такой елки от 10 лет”, — говорит Елена, имеющая шестилетний опыт продажи таких елочек.
Женщина предупреждает, что часто магазины закупают комбинированные елки, у которых лишь края веток литые, а все остальное сделано из PVC.
“Это уменьшает затраты производителя, но разницы в цене с литой елочкой нет”, — говорит Елена. Цены на литые ели начинаются от 160 евро за 1,8 м.
Также встречаются ели, сделанные из лески. Они выглядят празднично, их можно считать качественными и огнеупорными. Но по виду они сильно отличаются от живой елки, поскольку их иглы очень тонкие.
На долгие годы
Защитники природы все же придерживаются мнения, что предпочтение следует отдавать живому дереву. Даже несмотря на то, что его срубят в лесу, комната будет усыпана иголками, а в итоге очень скоро дерево будет выброшено, это все же более экологичный вариант для создания праздничной атмосферы.
“Искусственная елка больше влияет на потепление климата. Особенно, если ее используют всего пару лет и потом утилизируют. Если и выбирать такую елку, то ее использовать надо не менее 10 лет”, — говорит Мари Кала, главный специалист Департамента окружающей среды.
Другие исследования говорят, что искусственная елка становится хорошей альтернативой, только если ее использовать не менее 20 лет. На практике же одно искусственное дерево служит украшением праздника в среднем 6 лет.
Главный минус елочных заменителей — это, конечно, материал и энергозатратное производство. Упомянутый PVC-материал — нефтепродукт. Производство таких елок вредит природе, т. к. в нее попадает много вредных газов. И для здоровья человека искусственная елка небезопасна, поскольку в производстве PVC выделяются канцерогены, и сам материал содержит вредные вещества. Кроме того, и в краске, нанесенной на такое дерево, могут содержаться тяжелые металлы, к которым особенно чувствительны дети и животные.
“Неизвестно, использует ли кто-то натуральные материалы для изготовления искусственных елей, хотя альтернативные варианты есть”, — говорит Деми Ландсон из Эстонского движения зеленых.
Еще один минус искусственных елок — они биологически не разлагаются, и их, по большей части, нельзя переработать. На свалке такая елка может разлагаться, нанося вред природе, около 400 лет.
Но, например, Ikea в качестве альтернативы предлагает пластиковые елки, изготовленные с использованием возобновляемых материалов, таких как сахарный тростник.
Пахнет не хвоей
“Елку с сильным неприятным запахом не следует покупать. Запах может быть знаком того, что товар небезопасен. Если же запах почувствовался уже после покупки, елку стоит проветрить, например, на балконе. Если запах не пропадет, можно предъявить претензию продавцу”, — объясняет Аап Андреас Ребане, советник по коммуникациям Департамента защиты потребителя и технадзора.
По его словам, департамент до сих пор не получал жалоб на некачественные искусственные ели. Но жалобу, тем не менее, подать можно, если купленная елка оказалась некачественной, и решить вопрос с продавцом не удалось.
“Продавец отвечает за несоответствия условиям договора купли-продажи, которые обнаруживаются в течение двух лет после покупки. Если товар оказался с дефектом, у продавца есть право заменить или починить товар. Для этого покупатель должен в своей жалобе указать конкретные требования. У продавца есть 15 дней на ответ. Если же покупатель с ответом не согласен, он может обратиться в Комиссию по потребительским спорам”, — объясняет Ребас.
Лучше всего при покупке елки обратить внимание на сертификат, в котором должна содержаться информация о материале товара, его безопасности и дате изготовления. Если сертификата нет, очевидно, товар плохого качества. Также осмотрите елку: на ней не должно быть заметно следов клея или краски, иголки должны быть хорошо зафиксированы, дерево должно быть устойчивым.
Горят редко
По статистике, пожары, связанные с новогодними елками, происходит мало. В Спасательном департаменте отметили лишь 4 случая, начиная с 2016 года, причем 3 из них касались живых елок.
“Четвёртая, искусственная ёлка, загорелась из-за того, что рядом с ней опрокинулась свеча. При комнатной температуре живая ёлка очень быстро высыхает. Поэтому особой разницы нет, живая она или искусственная — пожар разовьётся за считанные секунды, если не обращать внимания на прочие важные аспекты”, — говорит советник Спасательного департамента Сандра Нахкур.
Для украшения ёлок следует использовать только электрические лампочки, и стоит отдать предпочтение современным LED-лампочкам, т. к. они не нагреваются. Возможно, имеет смысл купить елку с уже встроенными лампочками.
Организация хранения искусственной елки до следующего праздника может стать проблемой. О подходящем месте стоит подумать еще до покупки. Хранить елочку можно в коробке или пластиковом контейнере. Прежде чем убрать ее, стоит протереть ветки от пыли. Изделия из PVC достаточно протереть мокрой губкой, а елку из полипропилена можно разобрать и промыть в мыльной воде.
Плюсы и минусы искусственных елей
Плюсы
+ Не надо каждый год покупать новую.
+ Не нуждается в подкормке или воде.
+ Качественные елки — огнеупорные.
+ Можно выбрать модель по своему вкусу.
Минусы
- Качественные ели — дорогие.
- Требует много места для хранения.
- Дешевые варианты — недолговечны и на вид непрезентабельны.
- Не пахнут (а если пахнут, то это опасно) .
- Не разлагаются, нельзя переработать.