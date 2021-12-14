5 праздничных характеров и как подобрать им подарки

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АТМОСФЕРЫ СПА

Ванная комната – это место, где каждый может посвятить время только себе. Если в кругу ваших близких есть тот, кто любит расслабляющие ванны и косметические процедуры, подарите ему полезные вещи для создания и поддержания уютной атмосферы дома. Комплекты принадлежностей для ванной комнаты от JYSK доступны в разных формах, цветах и дизайнах. Все, что вам нужно знать – какой стиль и цвета преобладают в ванной комнате получателя подарка. Дополните комплект мягкими и теплыми полотенцами разных размеров, чтобы добавить комфорта.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕПЛА

Пусть зимы сейчас не такие холодные, как раньше, минусовая температура за окном остро ощущается даже в квартире по утрам. Поэтому преподнесите в подарок мягкий халат, в который можно укутаться и неторопливо наслаждаться утренним кофе. Кроме того, JYSK предлагает халаты в едином стиле разных цветов и размеров, из которых вы сможете составить подарок для влюбленной пары. Также продуманный комплект подарков можно составить из декоративных подушек и пледов разных оттенков — получится отличный подарок для парочки, который поможет им сблизиться холодными зимними вечерами. Если вы знаете, что у получателя подарка пледов уже много, но он все равно продолжает их покупать, добавьте к подарку изысканную коробку или корзину для хранения, которая впишется в интерьер любой квартиры!

ДЛЯ ГУРМАНОВ

В этом сезоне ассортимент кухонных принадлежностей JYSK пополнился новыми трендовыми дизайнами, в основе которых лежит настоящее скандинавское правило – стиль и функциональность идут рука об руку. Если вы знаете кого-то, кто из ничего может приготовить ресторанный обед, соберите в подарок комплект удобных кухонных принадлежностей. Разделочная доска, набор полотенец, большие миски и посуда для хранения еды станут отличными помощниками в процессе приготовления. В свою очередь, любой гурман оценит красивую подачу блюда с новым комплектом посуды и принадлежностями для сервировки.

ДЛЯ ЦВЕТОВОДОВ