Как цветовая температура влияет на интерьер и человека

Хорошее освещение особенно важно в холодное время года, когда световой день короткий. Грамотно подобранные приборы помогут повысить работоспособность и улучшить концентрацию, поэтому в офисах часто используют яркие лампы с холодным дневным светом.

Организм ориентируется на циркадный ритм дня и ночи, который может быть нарушен из-за искусственного освещения. В этом случае подавляется выработка мелатонина — гормона сна. Для спальни рекомендуется выбирать освещение с уровнем не более 3000 K, яркий свет в помещении больше подходит для просторных рабочих и общественных пространств.

Цветовую температуру указывают на лампах, светодиодах и других осветительных элементах. Помимо значений в кельвинах, маркировки могут быть такими:

Каждый цвет имеет свою температуру, которая измеряется в кельвинах. Точкой отсчета в этой шкале считается черный. Тона распределены так:

Естественное и искусственное освещение контролируется с учетом СНиП 23-05-95 по цветовой температуре [2]. Зная, как свет влияет на атмосферу жилья и самочувствие человека, можно планировать ремонт и создавать грамотные сценарии освещения для спальни, гостиной и кухни.

Цветовая температура (ЦТ или КЦТ — коррелированная цветовая температура) — характеристика интенсивности света с учетом длины волны в видимом глазу диапазоне. Показатель влияет на восприятие оттенков в помещении, а также эмоциональное и отчасти физическое состояние жильцов [1].

Разбираемся вместе с дизайнером, что такое световая температура, на какие характеристики жилища влияет и как подобрать ее оптимальные значения в зависимости от целей.

Рестораны и кафе. В дорогих заведениях используют ЦТ 1800–2700 К. Для ресторанов быстрого обслуживания, где клиенту нужно быстро перекусить, а не наслаждаться долгим приемом пищи, — 2700–3500 К.

Магазины и выставочные стенды. Выбор света зависит от бренда: атмосферы, площади пространства и местоположения. Большинство розничных продавцов выбирают ЦТ в диапазоне от 2700 K до 4000 K. Многое зависит от товаров. Так, для демонстрации бриллиантов подбирают цветовую температуру 3500–4000 К.

Наружное освещение, парковка, гараж. Это места, где функционал важнее атмосферы. Рекомендованы 3000–4000 К, но более низкие цветовые температуры в диапазоне 4000–5000 К +, как правило, являются наиболее распространенными.

Из этого правила бывают исключения: иногда полезно дополнить деревянный интерьер теплой цветовой температурой, а каменный холл — белым светом.

2. Какие цвета уже используются в интерьере? Если в комнате много синего, серебряного, серого и белого, лучше остановиться на низких цветовых температурах. В помещении, где преобладают бежевые, коричневые, желтые и красные тона, нужен более яркий свет, который подчеркнет их глубину.

1. Какая атмосфера нужна? Это зависит от назначения помещения: рабочий кабинет, в котором можно быстро сконцентрироваться и оперативно решать задачи, уютная гостиная, кухня для вечерних съемок кулинарных видеороликов и т. п.

Слишком яркий свет стимулирует организм и повышает концентрацию, но это краткосрочный бонус. Постоянное нахождение в помещении, где есть лампы с высокой цветовой температурой, вызывает обратный эффект. По этой же причине врачи не советуют засиживаться перед монитором или экраном телефона незадолго до сна.

Свет напрямую влияет на восприятие цветов интерьера. Эту особенность называют метамеризмом. В свою очередь, подчеркнутые светом оттенки окружающих предметов способны менять психоэмоциональное состояние человека. Считается, что теплые цвета поднимают настроение и создают уют, а нейтральный белый для мозга — сигнал к активной деятельности.

Офисы и рабочие кабинеты. Дизайнеры рекомендуют нейтральную или высокую ЦТ для лучшей концентрации внимания — 3000–4000 K.

Гостиные. Эти комнаты многофункциональны, поэтому следует предусмотреть как общее освещение (2800–4200 К), так и местные сценарии (2400–4200 К).

Спальни. В спальне освещение должно способствовать отдыху, а не активной деятельности. Выбирайте лампы с цветовой температурой 2400–3200 К. Можно дополнительно установить светильники для вечернего чтения — 2400–3500 К.

Детские. В комнате для детей свет должен быть достаточно ярким для игр и учебы, при этом не утомлять и не перевозбуждать ребенка. Подойдет температура 2800–3200 К. Предусмотрите возможность переключать их на менее яркие варианты перед сном.

Кухни. Местное освещение на кухне может достигать 5000 К. Но оставьте его для подсветки рабочей зоны, а общую цветовую температуру выдержите в рамках классических 2700–3200 К.

Ванные. Самое неоднозначное помещение по ЦТ. С одной стороны, отражение в зеркале должно быть хорошо освещенным. С другой — в ванне приятно расслабиться, полежать в мыльной пене и отдохнуть. Подбирайте лампы в зависимости от индивидуальных предпочтений. Основной источник света — 2800–3200 К. Дополнительно можно установить светодиодные ленты нужных оттенков и даже ярко-синюю подсветку для аквариумов.

Комментарий эксперта



Али Мангера, архитектор, инженер, сооснователь и директор студии архитектурного дизайна Mangera Yvars Architects (MYAA):

— Учитывают ли дизайнеры яркость света при создании проектов?

— Да, конечно, мы учитываем яркость, цвет, уровень люкс, работаем со специалистами по свету. Свет — часть общей композиции пространства, это ключевой компонент, который мы используем для создания правильного настроения для работы и отдыха.

Свет в архитектуре имеет скульптурный эффект и может усилить впечатление от интерьера. Естественный дневной свет тоже важен, потому что он влияет на психологическое самочувствие и необходим для выработки витамина D в организме.