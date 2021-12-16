Рождественские тренды в 2021 году: естественность, тепло и свет

По словам Гетрин, модные тенденции зимних праздников никогда не загоняют нас в строгие рамки — обычно любой человек найдет среди актуального что-то по своему вкусу. Поскольку Рождество скорее должно символизировать покой и умиротворение, она рекомендует придерживаться единого стиля.

Прикосновение природы

Натуральные материалы, экологичность и элементы, позаимствованные из природы, в моде уже некоторое время — не менее актуальны они и в наступивший праздничный сезон. Многие люди отдают предпочтение настоящей ароматной ели, используют в украшении дома шишки, ветки, ягоды и мох, делают украшения своими руками из бумаги, фанеры, ткани и пряжи. Цвета также в моде природные — зеленый, коричневый, серый, белый и бежевый. Не теряют популярности фигурки животных — это и световые скульптуры, которые украшают сад, и фигурки из дерева или металла, которые ставят в доме.

Игра света

Зимы у нас не отличаются обилием света, поэтому все в наших руках. Перестараться с праздничным освещением в заданных условиях сложно, и уж точно не стоит опасаться, что кто-то косо посмотрит на иллюминацию, украшающую дом и сад. Интересное качество световых элементов в том, что они в принципе сочетаются со всеми стилями. Свечей в праздники, например, в принципе не может быть слишком много, и вовсе не обязательно (хотя и можно) при их подборе придерживаться какого-то сквозного стиля. Свечи можно зажечь в декоративных фонарях во дворе, а дома можно в качестве подсвечников использовать маленькие стеклянные баночки, проволокой закрепленные на ветках. Что касается электрических гирлянд, то в моде этой зимой главным образом нейтральное однотонное освещение — тренд на буйство цвета ушел, и даже холодные оттенки с теплыми комбинировать не рекомендуется.

Превосходство синего