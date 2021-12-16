Рождественские тренды в 2021 году: естественность, тепло и свет
Рождество и Новый год не за горами — дольше оттягивать с украшением дома к праздникам никак нельзя. Дизайнер интерьера K-rauta Гетрин Руут рассказала о том, какие тренды актуальны в этом году, и дала советы, которые помогут создать атмосферу уюта.
По словам Гетрин, модные тенденции зимних праздников никогда не загоняют нас в строгие рамки — обычно любой человек найдет среди актуального что-то по своему вкусу. Поскольку Рождество скорее должно символизировать покой и умиротворение, она рекомендует придерживаться единого стиля.
Прикосновение природы
Натуральные материалы, экологичность и элементы, позаимствованные из природы, в моде уже некоторое время — не менее актуальны они и в наступивший праздничный сезон. Многие люди отдают предпочтение настоящей ароматной ели, используют в украшении дома шишки, ветки, ягоды и мох, делают украшения своими руками из бумаги, фанеры, ткани и пряжи. Цвета также в моде природные — зеленый, коричневый, серый, белый и бежевый. Не теряют популярности фигурки животных — это и световые скульптуры, которые украшают сад, и фигурки из дерева или металла, которые ставят в доме.
Игра света
Зимы у нас не отличаются обилием света, поэтому все в наших руках. Перестараться с праздничным освещением в заданных условиях сложно, и уж точно не стоит опасаться, что кто-то косо посмотрит на иллюминацию, украшающую дом и сад. Интересное качество световых элементов в том, что они в принципе сочетаются со всеми стилями. Свечей в праздники, например, в принципе не может быть слишком много, и вовсе не обязательно (хотя и можно) при их подборе придерживаться какого-то сквозного стиля. Свечи можно зажечь в декоративных фонарях во дворе, а дома можно в качестве подсвечников использовать маленькие стеклянные баночки, проволокой закрепленные на ветках. Что касается электрических гирлянд, то в моде этой зимой главным образом нейтральное однотонное освещение — тренд на буйство цвета ушел, и даже холодные оттенки с теплыми комбинировать не рекомендуется.
Превосходство синего
Уже в прошлом году можно было заметить, что в новогодних и рождественских украшениях распространены оттенки синего. В этом году видно продолжение этого тренда. В моде и голубой, и пастельный цвет морской волны, и бирюзовый, и даже глубокий темно-синий. Елочные украшения массивные и шарообразные — матовые и блестящие, стеклянные, металлические, тканевые. Синий легко комбинировать с другими цветами. Темно-синий, например, великолепно сочетается с белым, а пастельный голубой — с зеленым и розовым.
Лавандовый во всех его проявлениях
Жителю Северной Европы лавандовый цвет не кажется ни особо новогодним, ни рождественским, поэтому нам немного странно видеть “лавандовые поля” в праздничном декоре. Тем не менее в этом году появились елочные украшения оттенков лилового, но еще больше распространен лавандовый в свечах, посуде и домашнем текстиле.
Металлический блеск
Металлические предметы интерьера в моде уже не первый год, не обошлось без металлического блеска и в рождественском сезоне. Этой зимой можно смело использовать серебристый, бронзовый и золотистый оттенки. Можно их даже комбинировать между собой! Если интенсивный золотистый кажется избыточным, рассмотрите альтернативу — оттенок шампанского, — а также различные теплые оттенки бежевого и желтого.
Праздничная классика
Классический красный и его оттенки в новогодне-рождественский период в принципе не могут быть не в моде. То же самое можно сказать о зеленом и белом. Если вы выбрали вечную классику, не забудьте заглянуть на антресоли — вполне возможно, что в дальнем углу вы найдете елочные украшения, домашний текстиль и сервизы, которые как никогда актуальны.
Красочная сказочная страна
В несвойственном нашим краям стиле мы видим буйство цвета, где всевозможные оттенки розового, синего и зеленого встречаются с пастельными цветами. Особенно отважные в праздничном декоре дома используют даже модные неоновые оттенки, но здесь нужно все же знать умеренность. Маленькие дети в семье — чем не повод использовать нетрадиционный стиль? Ведь в сказках есть и принцессы в сияющих платьях, и грациозные фламинго, и красочные бабочки, и волшебные бенгальские огни.