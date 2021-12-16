Почему при работе стиральная машинка прыгает и что с этим делать

Существует несколько причин, по которым машинка начинает нервно подпрыгивать, пытаясь оторваться от шлангов.

1. Забыли снять транспортировочные болты



Стиральная машина частенько начинает подпрыгивать сразу после установки, особенно если устанавливаешь ее сам. Все как в старом анекдоте: “Распаковал, соединил. Включил — не работает. Выключил — подкрутил, включил. Опять не работает. Может, инструкцию надо прочитать?” Перед установкой новой стиральной машинки надо снять болты, которые фиксируют барабан при транспортировке. Если забыть это сделать, агрегат начнет активно подтанцовывать при работе, особенно при отжиме.

Заглушки для отверстий должны быть в комплекте со стиральной машинкой.

2. Не отрегулировали ножки



Следующая причина подтанцовок — неровные ножки. Бывает, что вы слегка сдвинули машинку, и из-за неровностей пола одна из ножек “подвисла”. Здесь проблема решается просто: надо выставить стиральную машинку по уровню.



3. Стерлись амортизаторы



Чаще всего причина зажигательного танца стиральной машинки — в них. Амортизаторы стираются от интенсивной эксплуатации и перестают выполнять свою демпфирующую функцию (гасить вибрацию). Реже проявляется дефект, когда они забиваются грязью, их заклинивает. В обоих случаях лучше амортизаторы заменить.

Для этого не понадобится специализированный инструмент. Максимум — отвертка и паcсатижи. Прежде всего снимаем заднюю панель.

Нужно открутить несколько винтов, на которых она закреплена. Барабан стиральной машинки висит на 4 пружинах, а снизу его подпирают два амортизатора. Рукой раскачиваем барабан и смотрим, как они работают.

Если при раскачке барабана вы заметили, что амортизаторы ходят слишком свободно и не хотят гасить вибрацию, тогда диагноз однозначный — они стерлись и подлежат замене.

Возможен и другой вариант — барабан раскачивается с трудом, и мы сразу видим, что амортизаторы не двигаются. И тут диагноз также очевиден — их заклинило. Рецепт тот же самый — амортизаторы надо менять.