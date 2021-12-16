Почему при работе стиральная машинка прыгает и что с этим делать
Со стиральной машиной порой происходят необъяснимые вещи. В нее как будто вселяется бес из рождественской сказки, она начинает подпрыгивать и танцевать при отжиме. Особенно данное явление впечатляет, когда соседи сверху экономят электричество и стирают ночью: все слышно намного лучше, пишет 7dach.ru.
Существует несколько причин, по которым машинка начинает нервно подпрыгивать, пытаясь оторваться от шлангов.
1. Забыли снять транспортировочные болты
Стиральная машина частенько начинает подпрыгивать сразу после установки, особенно если устанавливаешь ее сам. Все как в старом анекдоте: “Распаковал, соединил. Включил — не работает. Выключил — подкрутил, включил. Опять не работает. Может, инструкцию надо прочитать?” Перед установкой новой стиральной машинки надо снять болты, которые фиксируют барабан при транспортировке. Если забыть это сделать, агрегат начнет активно подтанцовывать при работе, особенно при отжиме.
Заглушки для отверстий должны быть в комплекте со стиральной машинкой.
2. Не отрегулировали ножки
Следующая причина подтанцовок — неровные ножки. Бывает, что вы слегка сдвинули машинку, и из-за неровностей пола одна из ножек “подвисла”. Здесь проблема решается просто: надо выставить стиральную машинку по уровню.
3. Стерлись амортизаторы
Чаще всего причина зажигательного танца стиральной машинки — в них. Амортизаторы стираются от интенсивной эксплуатации и перестают выполнять свою демпфирующую функцию (гасить вибрацию). Реже проявляется дефект, когда они забиваются грязью, их заклинивает. В обоих случаях лучше амортизаторы заменить.
Для этого не понадобится специализированный инструмент. Максимум — отвертка и паcсатижи. Прежде всего снимаем заднюю панель.
Нужно открутить несколько винтов, на которых она закреплена. Барабан стиральной машинки висит на 4 пружинах, а снизу его подпирают два амортизатора. Рукой раскачиваем барабан и смотрим, как они работают.
Если при раскачке барабана вы заметили, что амортизаторы ходят слишком свободно и не хотят гасить вибрацию, тогда диагноз однозначный — они стерлись и подлежат замене.
Возможен и другой вариант — барабан раскачивается с трудом, и мы сразу видим, что амортизаторы не двигаются. И тут диагноз также очевиден — их заклинило. Рецепт тот же самый — амортизаторы надо менять.
В идеале старые амортизаторы надо менять на новые той же марки. Но если стиральная машина служит вам не первую пятилетку, идентичных деталей вы в продаже не найдете. Подбирайте похожие, в этом вам поможет маркировка на детали — производитель указывает усилие, с которым работает амортизатор (80 ньютон, 100 ньютон, 120 ньютон).
Так вот, усилие у новых амортизаторов должно соответствовать усилию старых. Детали с большим или меньшим усилием ставить не надо: очень велика вероятность, что с ними стиральная машинка тоже начнет слегка подплясывать. По длине амортизаторы бывают трех типов — длинные, средние и короткие. При замене длинный можно заменить средним, но всегда нужно соблюдать правило, что новый амортизатор может быть только короче старого, но не наоборот.
Снять старый амортизатор просто, правда, надо знать одну хитрость. Втулка, на которой он крепится, пластиковая. С одной стороны у нее защелки. Их надо прижать и тащить втулку на себя. Удобнее прихватить ее плоскогубцами.
Вытаскиваем обе втулки, снимаем старый амортизатор.
Устанавливаем новый. Совмещаем отверстия, вставляем втулки.
Можно, конечно, позвать мастера. Но тут в лучшем случае вы “попадаете” на деньги, а в худшем — на еще большие деньги за замену амортизаторов и общую диагностику. Отдельно они стоят недорого.
4. Оторвались пружины
Пружины, на которых висит барабан стиральной машинки, редко подводят. Но осмотреть их надо. Иногда пружина отрывается от корпуса машинки. При такой поломке машинка и начинает подпрыгивать.
Как чинить? Просверлить отверстие рядом и зацепить за него пружину.
5. Сместился противовес-балансир
Противовесы стиральных машин постарше сделаны из чугуна, у более современных — из бетона, вибробетона, который может быть даже залит пластиком.
Когда противовес смещается, машинку начинает потряхивать. Тут надо постараться установить балансир на прежнее место.
Большинство описанных проблем вы можете устранить самостоятельно. Но помните: если стиральная машинка на гарантийном обслуживании, лучше вызвать мастера из дилерского сервиса.