Как украсить елку к Новому, 2022 году: 6 идей и советы дизайнера

Ценители сдержанных решений могут и вовсе ограничиться сочетанием золотых и серебряных украшений, разбавленных гирляндами. Сегодня вполне допускается сочетание теплых и холодных оттенков, так что золото в новогоднем декоре можно спокойно сочетать с серебром. “Прекрасным решением будет и полностью монохромная гамма: важно взять за основу главный цвет — например, бежевый, пастельный розовый и голубой в сочетании с объемным текстильным декором”, — говорит декоратор.

Сейчас в тренде использовать при украшении елки красный цвет и любые его благородные оттенки, говорит Анна Масленникова. Это, например, натуральные ягодные, сливовые, виноградные тона. Они хорошо смотрятся в сочетании с металлизированными деталями — золотом, серебром, медью и т. д.

Каждый из этих факторов раскрывается при помощи определенной цветовой палитры и тематических украшений, отмечает эксперт.

“Основной тренд — осмысленный подход к украшению новогодней елки. Важно продумать внешний вид, захотеть создать определенный образ и проработать его. Ценятся традиционность, натуральность, уют, ностальгия, индивидуальность”, — говорит дизайнер-декоратор Анна Масленникова.

Не только игрушки, но и само дерево может быть любого цвета. Для тех, кто не боится экспериментировать, в продаже есть, например, красные или розовые новогодние елки — они лучше всего впишутся в интерьер, где преобладают нейтральные или теплые оттенки. Кстати, пару лет тому назад именно такими деревьями украсила Белый дом Меланья Трамп.

Современные варианты оформления позволяют сделать елку уникальной и вписать ее в интерьер любого стиля. Поговорили с дизайнером и выяснили, какие подходы к украшению сегодня в тренде.

Нестандартные цвета также приветствуются: можно нарядить дерево шарами голубого и синего цветов, дополнив их белыми акцентами.

Елочные игрушки: какие выбрать на Новый год



Помимо привычных шаров и стеклянных игрушек, в елочном декоре можно использовать и другие украшения — в едином стиле либо сочетая два-три варианта.

Банты и цветы

Текстильные украшения традиционны для Рождества в западных странах. Объемные банты или лепестки цветов хорошо смотрятся с шарами и мишурой. Важно распределить декор равномерно, чтобы дерево не оказалось “цветущим” с одной стороны больше, чем с другой.

“Выбирайте украшения, которые лучше всего усилят выбранный образ елки: бархатные, глянцевые, с орнаментом тартан, с вышивкой золотыми нитками или украшенные кристаллами, — советует Анна Масленникова. — Текстильные цветы тоже нельзя отвергать, особенно если мы говорим про создание некоего традиционного или домашнего образа. Важно выбрать украшения хорошего качества, которые будут смотреться достойно и выглядеть ярким завершающим штрихом общей композиции”.

Мишура

Мишура сейчас воспринимается, скорее, как ностальгическая отсылка к прошлым поколениям новогодних праздников. “Мишуру и “дождик” я советую использовать с осторожностью. Если стоит вопрос создания тематической новогодней елки (например, ностальгия по девяностым), “дождик” вполне допустим, но обычно он очень упрощает внешний вид дерева”, — говорит эксперт.

Ленты или бусы

Еще один популярный вариант для украшения елки, с которым стоит быть осторожнее, — елочные бусы и ленты. Они хороши для создания объема композиции, когда необходимо убрать “пробелы” между ветвями дерева, но переизбыток визуально утяжеляет елку и отвлекает от других украшений.

“Из лент можно сделать дополнительный декор, например банты. Если хотите использовать россыпь из самодельных украшений, которые образуют гирлянду или бусы, то почему бы и нет — это может быть точным попаданием в один из трендов”, — советует Анна Масленникова.

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