Как украсить елку к Новому, 2022 году: 6 идей и советы дизайнера
Атмосфера зимних праздников была бы неполной без главного атрибута — наряженной елки. Разбираемся, как украсить новогоднее дерево, чтобы результат был не просто ярким, но и стильным, пишет РБК.
Современные варианты оформления позволяют сделать елку уникальной и вписать ее в интерьер любого стиля. Поговорили с дизайнером и выяснили, какие подходы к украшению сегодня в тренде.
Как украсить елку на Новый, 2022 год
Определитесь с цветовой гаммой
Не только игрушки, но и само дерево может быть любого цвета. Для тех, кто не боится экспериментировать, в продаже есть, например, красные или розовые новогодние елки — они лучше всего впишутся в интерьер, где преобладают нейтральные или теплые оттенки. Кстати, пару лет тому назад именно такими деревьями украсила Белый дом Меланья Трамп.
“Основной тренд — осмысленный подход к украшению новогодней елки. Важно продумать внешний вид, захотеть создать определенный образ и проработать его. Ценятся традиционность, натуральность, уют, ностальгия, индивидуальность”, — говорит дизайнер-декоратор Анна Масленникова.
Каждый из этих факторов раскрывается при помощи определенной цветовой палитры и тематических украшений, отмечает эксперт.
Сейчас в тренде использовать при украшении елки красный цвет и любые его благородные оттенки, говорит Анна Масленникова. Это, например, натуральные ягодные, сливовые, виноградные тона. Они хорошо смотрятся в сочетании с металлизированными деталями — золотом, серебром, медью и т. д.
Ценители сдержанных решений могут и вовсе ограничиться сочетанием золотых и серебряных украшений, разбавленных гирляндами. Сегодня вполне допускается сочетание теплых и холодных оттенков, так что золото в новогоднем декоре можно спокойно сочетать с серебром. “Прекрасным решением будет и полностью монохромная гамма: важно взять за основу главный цвет — например, бежевый, пастельный розовый и голубой в сочетании с объемным текстильным декором”, — говорит декоратор.
Выберите украшения
Красный идеально сочетается с зеленым, желтым (золотым) и белым (серебряным) цветами. Украшать ими зеленую рождественскую елку — нестареющая классика.
“Сочетание зеленого и красного, приправленное теплым мерцанием огоньков электрической гирлянды, создаст любимый многими традиционный образ елки”, — говорит Анна Масленникова.
Нестандартные цвета также приветствуются: можно нарядить дерево шарами голубого и синего цветов, дополнив их белыми акцентами.
Елочные игрушки: какие выбрать на Новый год
Помимо привычных шаров и стеклянных игрушек, в елочном декоре можно использовать и другие украшения — в едином стиле либо сочетая два-три варианта.
Банты и цветы
Текстильные украшения традиционны для Рождества в западных странах. Объемные банты или лепестки цветов хорошо смотрятся с шарами и мишурой. Важно распределить декор равномерно, чтобы дерево не оказалось “цветущим” с одной стороны больше, чем с другой.
“Выбирайте украшения, которые лучше всего усилят выбранный образ елки: бархатные, глянцевые, с орнаментом тартан, с вышивкой золотыми нитками или украшенные кристаллами, — советует Анна Масленникова. — Текстильные цветы тоже нельзя отвергать, особенно если мы говорим про создание некоего традиционного или домашнего образа. Важно выбрать украшения хорошего качества, которые будут смотреться достойно и выглядеть ярким завершающим штрихом общей композиции”.
Мишура
Мишура сейчас воспринимается, скорее, как ностальгическая отсылка к прошлым поколениям новогодних праздников. “Мишуру и “дождик” я советую использовать с осторожностью. Если стоит вопрос создания тематической новогодней елки (например, ностальгия по девяностым), “дождик” вполне допустим, но обычно он очень упрощает внешний вид дерева”, — говорит эксперт.
Ленты или бусы
Еще один популярный вариант для украшения елки, с которым стоит быть осторожнее, — елочные бусы и ленты. Они хороши для создания объема композиции, когда необходимо убрать “пробелы” между ветвями дерева, но переизбыток визуально утяжеляет елку и отвлекает от других украшений.
“Из лент можно сделать дополнительный декор, например банты. Если хотите использовать россыпь из самодельных украшений, которые образуют гирлянду или бусы, то почему бы и нет — это может быть точным попаданием в один из трендов”, — советует Анна Масленникова.
Настоящие продукты
Помимо сладких подарков для детей, елку можно украсить кружочками цитрусовых и палочками корицы, которые ассоциируются с зимними напитками и выпечкой. Саму выпечку тоже задействуют в декоре — имбирные пряники и рождественское печенье в виде домиков, человечков и снежинок с сахарной глазурью. Кружочки апельсинов подвешивают на цветных лентах либо тонких джутовых веревках, которые обычно используются для упаковки. Декор можно дополнить сушеными ягодами рябины и поделками из кофейных зерен.
Открытки и фотографии
Хорошим решением может стать гирлянда из ярких моментов уходящего года: семейных фотографий и снимков с друзьями. Для такой гирлянды подойдут открытки из разных стран и письма от близких. Хорошо, если композиция сделана в едином стиле, а фото и открытки в ней сочетаются хотя бы по размеру.
Как украсить елку: 6 идей
Классическая новогодняя ель впишется практически в любой интерьер, но если подойти к вопросу творчески, дерево можно оформить в максимальном соответствии с обстановкой в комнате. Дизайнеры рекомендуют оригинальные варианты декора.
1. Белая елка
Один из необычных трендов — ель с белоснежными ветвями. Цвет универсален и будет выигрышно смотреться в любой комнате. Но если в помещении белые стены, главное украшение праздника затеряется на их фоне. Важно соблюдать баланс: в светлом помещении белую елку лучше ставить у акцентной стены или у окна с контрастными занавесками.
2. Маленькая елка
Площадь квартиры не всегда позволяет поставить посреди комнаты большую елку с раскидистыми ветвями. Это и необязательно: можно выделить место на столе или комоде для миниатюрного варианта праздничного дерева. Что касается украшений, набор мини-игрушек подойдет для такого дерева лучше, чем несколько крупных шаров.
3. Экоелка
Экоелка — дерево, на котором нет пластиковых украшений. Весь декор в этом случае выполняется из натуральных материалов: дерева, картона, бумаги и тканей природных оттенков. Можно использовать фрукты, шишки, ветки деревьев и сухоцветы.
“Натуральность — тренд, основанный на потребности человека быть ближе к природе, поэтому можно взять на заметку украшения соответствующих цветов (зеленые, коричневые, бежевые). Уют создают елочные игрушки из текстиля с вышивкой интересных пастельных оттенков. Монохромная гамма в бежевых тонах также будет актуальной”, — советует Анна Масленникова.
4. Ретроелка
Оставаться в тренде можно, не следуя новомодным тенденциям: ретро актуально всегда. Игрушки, украшавшие елку в нескольких поколениях семьи; фотографии и открытки; вырезки из старых альбомов и журналов — все это снова в моде. Можно стилизовать современные фотографии, обработав их с помощью распространенных ретрофильтров в онлайн-приложениях.
“Ностальгический образ новогодней елки можно создать, используя украшения, которые уже есть в доме и с которыми связаны воспоминания у всех членов семьи. Для поддержания этого тренда любые средства хороши, если в конечном итоге воцарится атмосфера единения и уюта”, — считает Анна Масленникова.
5. Как украсить верхушку
Обычно место на верхней вертикальной ветке елки занимает стеклянная или картонная звезда или классическая “советская” верхушка. Но выбор куда шире — от птиц и символов года до подарочных бантов и шапок Санта-Клауса.
“Строгих рецептов здесь нет. Если хотите использовать верхушку, подберите украшение, которое идеально завершит созданный образ елки, но если не нашлось ничего подходящего для декора — не беда. Верхушка — вовсе не обязательный атрибут новогоднего декора”, — считает Анна Масленникова.
6. Как украсить низ елки
Подставку-крестовину принято закрывать. Это можно сделать с помощью пледа или другой драпировки. Некоторые производители предлагают специальные “юбки” для основания ели, которые не только прячут лишние детали, но и расстилаются вокруг уютным круглым ковром.
“Если елка находится в холле отеля или торговом центре, внизу обычно размещают композиции из подарочных коробок и дополнительного декора, — говорит Анна Масленникова. — Но в жилом помещении, где есть маленькие дети, я бы не рекомендовала закрывать основание новогоднего дерева бутафорскими подарками. Лучше ограничиться дополнительным тематическим декором, красивой подставкой или корзиной, подходящей по стилю”.