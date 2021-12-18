Чтобы жареный петух не клюнул:о чем следует обязательно помнить пользователям бытовых газовых колонок?

Когда приходит известие об очередном трагическом случае или счастливом спасении, где-то в душе отзывается уверенность — такое происходит с другими, но только не со мной. Учиться на чужих ошибках получается далеко не у всех. По данным Спасательного департамента, в 2021 году от отравления угарным газом пострадали уже по меньшей мере 44 человека. В половине случаев причиной отравления была поломка в отопительной системе или неправильное ее использование.

“Не повторяйте наших ошибок!”

Поучительная история произошла в начале ноября с известным радиоведущим Борисом Горским, о чем он написал на своей странице в соцсети: “Борисыч (мой сын) пошел в душ последним. Я уже почти заснул, когда слишком громкий стук, вернее, грохот в ванной выдернул меня из сна. Пошел поинтересоваться, в чем дело. А там тишина! (…) Уже почти созрел, чтобы выломать дверь. Но вдруг она открылась. Борисыч каким-то чудом ее открыл и пополз по стене, теряя сознание”.

Отец вытащил сына в коридор. Юноша слабо реагировал на происходящее, не отвечал на вопросы. Приехавшая скорая установила, что в квартире полно угарного газа. С пониженной сатурацией пострадавшего увезли в больницу, но, к счастью, уже на следующий день отпустили домой с вердиктом “здоров”.

“Да, друзья! У нас газовая колонка. Мы ее устанавливали новой лет 17 назад, хотя газовое оборудование надо менять каждые 15 лет. Дураки, что не поменяли, — раз. Два: нафига нам датчик угарного газа? Дураки. А вот оно как, оказывается, происходит”, — говорит радиоведущий и добавляет: “Мы могли быть в отъезде. Мы могли все спать. Да еще много чего могло бы быть. И в данном случае мы очень легко отделались. Повезло! (…) Друзья, не повторяйте наших ошибок. Вам может не повезти, как нам!”

Важен не возраст, а состояние прибора