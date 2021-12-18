Чтобы жареный петух не клюнул:о чем следует обязательно помнить пользователям бытовых газовых колонок?
Несчастные случаи, связанные с угарным газом, в последнее время не редкость — из года в год продолжают попадать в беду взрослые и дети, пишет “МК-Эстония”.
Когда приходит известие об очередном трагическом случае или счастливом спасении, где-то в душе отзывается уверенность — такое происходит с другими, но только не со мной. Учиться на чужих ошибках получается далеко не у всех. По данным Спасательного департамента, в 2021 году от отравления угарным газом пострадали уже по меньшей мере 44 человека. В половине случаев причиной отравления была поломка в отопительной системе или неправильное ее использование.
“Не повторяйте наших ошибок!”
Поучительная история произошла в начале ноября с известным радиоведущим Борисом Горским, о чем он написал на своей странице в соцсети: “Борисыч (мой сын) пошел в душ последним. Я уже почти заснул, когда слишком громкий стук, вернее, грохот в ванной выдернул меня из сна. Пошел поинтересоваться, в чем дело. А там тишина! (…) Уже почти созрел, чтобы выломать дверь. Но вдруг она открылась. Борисыч каким-то чудом ее открыл и пополз по стене, теряя сознание”.
Отец вытащил сына в коридор. Юноша слабо реагировал на происходящее, не отвечал на вопросы. Приехавшая скорая установила, что в квартире полно угарного газа. С пониженной сатурацией пострадавшего увезли в больницу, но, к счастью, уже на следующий день отпустили домой с вердиктом “здоров”.
“Да, друзья! У нас газовая колонка. Мы ее устанавливали новой лет 17 назад, хотя газовое оборудование надо менять каждые 15 лет. Дураки, что не поменяли, — раз. Два: нафига нам датчик угарного газа? Дураки. А вот оно как, оказывается, происходит”, — говорит радиоведущий и добавляет: “Мы могли быть в отъезде. Мы могли все спать. Да еще много чего могло бы быть. И в данном случае мы очень легко отделались. Повезло! (…) Друзья, не повторяйте наших ошибок. Вам может не повезти, как нам!”
Важен не возраст, а состояние прибора
Средний срок службы газовой колонки при правильной эксплуатации составляет 12-15 лет. Раньше закон требовал менять газовые водонагреватели каждые 15 лет. Но сегодня производители сами определяют и гарантийный срок, и срок эксплуатации выпускаемого устройства. Поэтому по закону нормативный срок службы газовой колонки не определен.
Ингрид Тейнемаа, начальник технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), отмечает, что в основном инциденты, связанные с газовым оборудованием, это отравления угарным газом, который образуется в результате изменения условий эксплуатации устройства. Они связаны не с возрастом приборов, а с небрежностью или некомпетентным ремонтом. Например, если владельцы газовых колонок и подобного оборудования не обслуживают их с предписанной периодичностью и произвольно изменяют технические системы, это делает их использование опасным.
“Если производитель газовой колонки указал срок ее службы, ее необходимо заменить по окончании срока службы. Если срок службы не указан производителем, устройство можно использовать до тех пор, пока оно находится в хорошем техническом состоянии”, — подчеркивает специалист.
Не наделать ошибок
В наши дни при ремонте квартир основной упор делается, как правило, на энергосбережение. Ради эстетики и сбережения тепла важные вентиляционные отверстия закрывают, чего ни при каких обстоятельствах нельзя делать в доме, где используется газ, так как свежий воздух, необходимый газовой установке для сжигания большого количества газа, должен свободно проникать к прибору.
“Если для горения недостаточно воздуха, начнет образовываться окись углерода, или угарный газ. Он не виден невооруженным глазом и не имеет запаха, но вызывает отравление, которое в худшем случае может быть смертельным”, — поясняет специалист. Поэтому жизненно важна очень хорошая вентиляция — в двери, под дверью или в стене ванной комнаты, если это внутреннее помещение, должен быть проем минимум 300 см2, через который воздух может попадать в комнату.
И своевременный контроль. Газовое оборудование должен проверять компетентный инспектор минимум раз в четыре года. Рекомендованную периодичность в инструкциях по эксплуатации и техобслуживанию указывает производитель или строитель, при отсутствии такой документации департамент рекомендует обслуживать газовый прибор раз в год.
При осмотре, помимо состояния устройства, также проверяется подача воздуха, работа вентиляции, состояние трубопроводов, плотность точек подключения и наличие датчика угарного газа.
Чья это ответственность? Ваша!
За все оборудование и установки несут ответственность владелец и пользователь (например арендатор квартиры). Если ввод в эксплуатацию, использование газового прибора либо нарушение требований к работе оборудования вызвало опасность или причинило вред здоровью или имуществу человека или окружающей среде, а также за отсутствие датчика угарного газа, частное лицо может быть оштрафовано на 1200 евро.
Владелец газифицированного жилища должен иметь проект, инструкцию по эксплуатации оборудования, а также документы по техобслуживанию или осмотру. Перед покупкой или арендой квартиры стоит поинтересоваться результатом последней проверки. Результаты проверок заносятся в информационную систему технического контроля и доступны в цифровом виде. Если актуальной информации о состоянии газового прибора нет, первым делом необходимо установить датчик угарного газа и заказать профессиональный осмотр. Владелец обязан предоставить арендатору доступ к руководству пользователя устройства.
Игнорировать нельзя
Спасательный департамент напоминает: с 1 января 2022 года датчик угарного газа будет обязателен не только в домах, где есть газовая колонка или другое газовое оборудование, но и печи, плиты и камины.
Датчик, если он правильно установлен и в рабочем состоянии, всегда предупредит, если в воздухе образовалось опасное количество угарного газа. Сигнал датчика игнорировать нельзя. В первую очередь выключите газовый прибор и откройте окна, чтобы проветрить помещение. Затем следует вызвать инспектора газовых установок, чтобы определить причины нехватки воздуха в газовом приборе и устранить их как можно быстрее, чтобы предотвратить несчастье.
Борис Горский заверил “МК-Эстонию”, что все необходимые работы над ошибками уже проведены. Оказалось, что ширина трубы в вентиляцию не соответствовала требованиям, она была слишком узкой, и эта ошибка была допущена во время последнего ремонта, так как положенные по закону проверки газового оборудования выполнялись регулярно и никаких отклонений от нормальных показателей прежде зафиксировано не было. Трубу заменили на более широкую. Прорезали отверстие внизу двери ванной для увеличения тяги воздуха. Заменили газовую колонку. И, конечно, установили датчик угарного газа. “Проверьте свое газовое или каминное оборудование, чтобы не попасть в новости, как я”, — советует популярный радиоведущий.