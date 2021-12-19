Пока не поздно: 7 вещей, которые нужно успеть в декабре

Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, лучше составить план по проведению оставшихся дней. Вот каким может быть перечень дел.

1. Подвести итоги



Подведение итогов позволит вам трезво оценить прошедшие 12 месяцев. Выпишите все хорошие и плохие моменты, обозначьте самые важные события, вспомните успехи и неудачи.

Это нужно для того, чтобы вы понимали, где свернули не туда, а где попали в цель. Те ошибки, которые были допущены, будут вам уроком на будущее, а достигнутые цели — мотивацией для новых свершений.

2. Позаботиться о подарках



Подумайте о том, что подарить близким. Если времени на торговые центры не хватает, то займитесь шопингом онлайн. Совершать покупки уже давно можно не выходя из дома, но не стоит забывать о сроках доставки и предновогоднем ажиотаже. Именно поэтому определитесь с выбором заранее, чтобы заветные подарки успели прийти до боя курантов.



3. Строить планы



Незадолго до НГ некоторые ориентируются на гороскопы, другие — строят реальные планы, а третьи — просто витают в облаках. Позвольте себе тоже помечтать — у себя в голове или на бумаге. Мечтам свойственно сбываться, поскольку мысли материальны. Это значит, что фантазировать можно без ограничений и вреда для здоровья.



4. Отдохнуть



Чтобы хорошо работать в новом году, надо хорошо отдохнуть в старом. Отдых необязательно должен подразумевать дорогостоящее путешествие на острова (хотя и это будет кстати). Вы можете поехать в санаторий, на дачу, к родственникам либо найти занятие по душе дома — почитать книгу, посмотреть сериал, повышивать крестиком.



5. Выполнить обещания



В декабре очень важно успеть сделать то, что вы давно хотели, но так и не собрались. Пришло время встретиться с давними друзьями, расставить все точки в отношениях, сдать отчет по проекту, вернуть шуруповерт отцу и т.д. Как только вы избавитесь от тяготящего бремени, вам сразу станет гораздо легче и спокойнее.



6. Сделать уборку