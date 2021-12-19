Чистим чайник: как лучше избавиться от накипи
Накипь в чайнике — явление привычное, но неприятное. Чтобы бытовой прибор служил дольше, лучше всего избавляться от накипи сразу и периодически проводить профилактику, пишет РБК.
Известковый налет — проблема, с которой сталкиваются владельцы любой бытовой техники. Чаще всего — с чайником, который часто используется в хозяйстве. Рассказываем, как очистить этот прибор от накипи подручными средствами.
Чем опасна накипь в чайнике
Накипь появляется при нагревании соли (обычно кальция и магния), которая содержится в воде. Чаще всего она оседает на нагревательном элементе. Разный цвет осадка может рассказать о составе воды: бледно-белый свидетельствует о наличии в ней солей, рыжий — о переизбытке железа, интенсивный белый — о чрезмерном содержании хлора. Это повод насторожиться: слишком большое содержание кальция, магния и тем более хлора тоже вредит здоровью, да и любое чрезмерное поступление витаминов и минералов в организм чревато передозировкой и появлением таких болезней, как артрит, артроз, проблем с почками и желчным пузырем, пищеварением и сердечно-сосудистой системой.
Сама по себе накипь, впрочем, здоровью не вредит, но раньше времени выводит из строя бытовые приборы. Нагревательные элементы сделаны из металла, и налет, который на них оседает, значительно снижает его теплопроводность. Поэтому для нагрева воды в чайнике с накипью требуется гораздо больше времени. Это приводит к постоянным перегревам и в итоге к поломке прибора.
К тому же налет может менять вкус и состав воды, а следовательно, и напитков. Мало кому нравятся и “хлопья” накипи в кофе, чае или утреннем стакане воды — неизменные спутники неочищенного чайника.
Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой
Чайник можно очистить быстро и эффективно подручными средствами. Например, с помощью лимонной кислоты.
1. В чайник насыпают одну-две столовые ложки кислоты.
2. Содержимое заливают литром воды.
3. Кипятят воду с лимонной кислотой.
4. Оставляют наполненный чайник на один-два часа.
5. После этого воду с растворенной в ней накипью выливают.
6. Остатки накипи легко смываются губкой.
7. Если загрязнение было сильным и устранить его сразу не удалось, воду с кислотой кипятят еще раз.
8. По завершении работ чайник тщательно моют от химических средств.
Как очистить чайник от накипи уксусом
Уксус тоже хорошо справляется с накипью. Для чистки можно взять 9%-ный раствор или эссенцию.
1. В чайник наливают 100 мл уксуса или одну-две столовые ложки эссенции.
2. Добавляют литр воды.
3. Кипятят.
4. Оставляют на один-два часа.
5. Сливают воду.
6. Если осадок не очистился до конца, его смывают губкой.
7. Заливают чайник чистой водой и кипятят еще два-три раза.
8. Чтобы окончательно избавиться от запаха, чайник можно промыть с использованием специальных моющих средств для посуды и еще раз прокипятить с чистой водой.
Как очистить чайник от накипи газировкой
Кола тоже хорошо растворяет накипь.
1. Потребуется бутылка газировки.
2. Ее нужно открыть и подержать в таком виде несколько часов, чтобы максимально избавиться от пузырьков газа.
3. Затем жидкость заливают в чайник.
4. Кипятят.
5. Выливают содержимое.
6. Если налет сошел не полностью, чайник протирают губкой.
7. Тщательно промывают чайник от остатков газировки.
Как очистить чайник от накипи содой
Сода — еще один доступный и эффективный способ избавиться от накипи.
1. Берут одну столовую ложку соды.
2. Растворяют ее в 0,5 литра воды.
3. Получившийся раствор заливают в чайник.
4. Добавляют еще 0,5 литра воды.
5. Кипятят.
6. Оставляют на один-два часа.
7. Затем кипятят еще раз.
8. Воду выливают, остатки налета удаляют губкой.
9. Кипятят чайник с чистой водой.
Как очистить чайник от накипи кожурой
В овощах и фруктах есть кислоты, они также могут помочь эффективно справиться с накипью.
1. Можно взять две-три картофелины, два-три яблока или груши. Для запаха иногда добавляют шкурку апельсина, мандарина, лимона или любого другого цитрусового.
2. Тщательно промывают их от грязи.
3. Очищают от кожуры.
4. Кожуру кладут в чайник.
5. Заливают 0,5 литрами воды.
6. Кипятят.
7. Оставляют настояться на несколько часов.
8. Раствор выливают, остатки накипи удаляют губкой.
9. Чайник кипятят с чистой водой.
Как правильно очистить чайник и не повредить его
Выбирая способ очистки чайника, важно учитывать, из какого материала он сделан и как нагревает воду.
Электрические чайники разных видов
Для чистки электрического чайника лучше всего подходят уксус, сода, лимонная кислота. Не стоит кипятить в нем газировку: сахар и краситель могут въесться в нагревательный элемент и внутренние поверхности.
Эмалированные чайники для газовой плиты
Эмаль лучше не подвергать взаимодействию кислот, поэтому для очистки оптимально подходит сода. К слову, для обработки таких чайников не стоит использовать и губки с жесткой щетиной: они могут повредить эмаль.
Стеклянные чайники
При очистке стеклянного чайника тоже не стоит пользоваться острыми царапающими щетками и металлическими спонжами.
Как предотвратить появление накипи в чайнике
Если чайник постоянно использовать, то в нем в любом случае будет появляться накипь. Но ее появление можно минимизировать, если внимательно следить за состоянием бытового прибора.
1. Важно выяснить состав воды, которая используется для кипячения. Она может быть слишком жесткой, содержать вредные вещества и вызывать избыточное появление накипи. Можно поставить фильтр или использовать воду в бутылках.
2. Вода, которая надолго остается в чайнике после кипячения, также способствует появлению налета и размножению бактерий. Лучше кипятить свежую воду для каждого использования.
3. Раз в две недели имеет смысл проводить профилактическую чистку чайника от накипи.