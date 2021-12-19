Чистим чайник: как лучше избавиться от накипи

Известковый налет — проблема, с которой сталкиваются владельцы любой бытовой техники. Чаще всего — с чайником, который часто используется в хозяйстве. Рассказываем, как очистить этот прибор от накипи подручными средствами.

Чем опасна накипь в чайнике

Накипь появляется при нагревании соли (обычно кальция и магния), которая содержится в воде. Чаще всего она оседает на нагревательном элементе. Разный цвет осадка может рассказать о составе воды: бледно-белый свидетельствует о наличии в ней солей, рыжий — о переизбытке железа, интенсивный белый — о чрезмерном содержании хлора. Это повод насторожиться: слишком большое содержание кальция, магния и тем более хлора тоже вредит здоровью, да и любое чрезмерное поступление витаминов и минералов в организм чревато передозировкой и появлением таких болезней, как артрит, артроз, проблем с почками и желчным пузырем, пищеварением и сердечно-сосудистой системой.

Сама по себе накипь, впрочем, здоровью не вредит, но раньше времени выводит из строя бытовые приборы. Нагревательные элементы сделаны из металла, и налет, который на них оседает, значительно снижает его теплопроводность. Поэтому для нагрева воды в чайнике с накипью требуется гораздо больше времени. Это приводит к постоянным перегревам и в итоге к поломке прибора.

К тому же налет может менять вкус и состав воды, а следовательно, и напитков. Мало кому нравятся и “хлопья” накипи в кофе, чае или утреннем стакане воды — неизменные спутники неочищенного чайника.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой

Чайник можно очистить быстро и эффективно подручными средствами. Например, с помощью лимонной кислоты.