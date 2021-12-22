Подарите общие воспоминания: впечатления, которые запомнятся на долгие годы
Мы предлагаем пять замечательных впечатлений, которые порадуют как того, кому предназначен подарок, так и того, кто его дарит. Хорошего Рождества!
Иглу-парк
Иглу-парк объединяет в себе три важных в жизни каждого человека аспекта: работу, отдых и здоровье. Иглу-парк предлагает возможность найти для этого время, посетив иглу-офис, домик и сауну. Это уникальная идея и среда ждут вас в самом модном районе Таллинна, на границе моря и суши, в центре города, но все же в окружении природы.
Наслаждайтесь бесконечным горизонтом, свежим воздухом, комфортным отдыхом на террасе и, что самое главное, — временем для себя. Сделайте это в одиночестве, вдвоем или с друзьями, и на закате, когда луна сменит солнце, вы можете помечтать в удовольствие или отправиться изучать Таллинн. В иглу-парке десять домиков, пять иглу-саун и четыре иглу-офиса для всех. Приходите посмотреть и опробовать!
Иглу-сауна
Для хорошего самочувствия нужно немногое, достаточно хорошей сауны, освежающего морского воздуха и при желании приятного купания. Кроме того, здесь есть приватная терраса над морем, где приятно посидеть, и хорошие знакомые — все это подарит баня в Иглу-парке.
Иглу-сауны расположены в лучшем районе города, где можно с удовольствием провести время с друзьями и близкими. Здесь прямо с порога открываются прекрасные виды на море и бодрит лучший пар. Создать уютную атмосферу помогут напитки и закуски от представительства пивоварен Vintis Tint и Tanker.
Приходите и насладитесь самым классным местом с банями в городе!
• При посещение иглу-сауны в вашем распоряжении сауна с парной и фойе, терраса с уличной мебелью, возможность поплавать и душевая комната.
• В зоне саун есть два бара: Vintis Tint и Tanker, можно заранее заказать из их меню любимые напитки или заглянуть в бары во время посещения сауны (по понедельникам только по предзаказу).
• Что касается питания, посетители сауны могут пользоваться услугами доставки, например, Bolt Food и Wolt, или привезти закуски с собой.
• На месте можно взять напрокат полотенца, халаты и тапочки. Или же можно взять с собой свое полотенце и шлепанцы.
Подробнее здесь: Иглу-сауна
Иглу-домик
Искрящееся в лучах солнца море, самые красивые в городе закаты и восходы, терраса и домик для вас двоих. В Иглу-парке квартала Ноблесснер есть уникальная возможность приятно провести время в самом модном районе Таллинна, где Леннусадам, Ноблесснер, Каламая и древний Старый Таллинн — все в паре шагов, но при желании можно уединиться в своем гнездышке и безмятежно наслаждаться обществом друг друга.
Лежа в постели, наблюдайте за проплывающими мимо кораблями или на собственной террасе ловите последние лучи солнца. В вашем распоряжении вся атмосфера и возможности иглу-домика. Используйте это и побалуйте себя или своего любимого человека!
В иглу-домике есть все для того, чтобы беззаботно провести ночь и день или даже больше времени:
• постельное белье,
• полотенца,
• холодильник,
• бокалы,
• душ,
• средства для душа,
• бесплатный Wi-Fi,
• уличная мебель,
• банный халат,
• тапочки,
• инфракрасный обогреватель,
• пледы.
Подробнее здесь: Иглу-домик
Иглу-офис
Для любого предприятия важнее всего развитие. Со временем развитие может приостанавливаться, поскольку мы слишком погружаемся в повседневные дела, решаем текущие задачи и углубляемся в детали, утрачивая более масштабное видение общей картины.
Иглу-парк Ноблесснер — идеальное место для того, чтобы сменить привычный взгляд на вещи. Проводите здесь совещения с клиентами, корпоративные мероприятия или размышляйте в одиночестве, глядя за горизонт. На границе земли и моря находятся уникальные иглу-офисы, из которых открывается бесконечная перспектива, и в то же время вы будете чувствовать себя в приятном уединении, что, возможно, поможет вам и вашим мыслям выйти на новый уровень. Приходите и смотрите!
Предлагаем посетителям нашего Иглу-офиса:
• бесплатный Wi-Fi,
• экран,
• зарядку для телефона,
• письменные принадлежности,
• бумагу,
• принтер,
• бесплатно воду,
• офисные принадлежности.
Подробнее здесь: Иглу-офис
Kосмический свет
„Я достану тебе луну и звезды с неба!”
Многие из нас слышали об этом, то теперь это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО возможно! Проектор космического света стал самым большим рождественским хитом этого года среди жителей Эстонии всех возрастов. Проектор превращает помещение в космическое звездное небо, которое пользователь может создавать по своему желанию: менять цвета, убирать луну или звезды, регулировать яркость света и использовать для его выключения таймер.
Создавая расслабляющую атмосферу, космический свет является лучшим компаньоном для вечернего отдыха, приятных кино-вечеров и времени, проведенного с семьей. В то же время таинственный космический отсвет — неотъемлемая часть любого праздника или вечеринки с вином. Детям звездное небо доставляет невероятную радость и каждый раз гарантирует вау-эффект.
В темное время рекомендуем использовать космический свет, например, принимая ванну, — это действительное качественное время отдыха для себя!
Лучший подарок — круг за рулем спорткара
Что может быть лучшим подарком от Деда Мороза, чем по-настоящему потрясающий опыт вождения на лучшей кольцевой трассе Северных стран за рулем спорткара? Porsche Ring в летней столице Пярну клиенты ласково называют лучшей кольцевой трассой Северных стран, ее знак качества подтверждает и само название трассы. Porsche Ring предлагает множество впечатлений от езды, увлекательных и богатых адреналином. По трассе можно ездить и на собственном автомобиле или мотоцикле.
В ассортименте услуг есть различные возможности получить впечатления от езды, и если вы не хотите садиться за руль, попробуйте услугу такси трассы, где вы можете получить заряд адреналина от быстрой езды, сидя на пассажирском сиденье. Все услуги и билеты на трассу можно удобно оформить в виде подарочной карты. Подарочная карта поступит с нашей электронной почты на ваш мейл сразу после оплаты по платежной ссылке.
Кроме того, трасса Porsche Ring не оправдывала бы своего названия, если бы не предлагала впечатления от езды на Porsche 911. Если ваш любимый человек или друг мечтает о настоящих впечатлениях за рулем спорткара, то этот подарок, полный адреналина, точно заставит его глаза сиять! Также на трассе есть спорткары Toyota GT86, на которых можно прокатиться в рамках различных пакетов захватывающей езды как для отдельных заездов, так для больших компаний и групп.
Как эксклюзивную услугу Porsche Ring передает впечатления от езды по трассе „Формулы-1”. На 2022 год на захватывающие заезды „Формулы-1” осталось всего несколько свободных мест.
Подробности здесь: www.audruring.ee/teenused/f1
Ознакомиться с прайс-листом и купить подарочную карту Porsche Ring можно на сайте: www.porschering.ee
Рождественский парк предлагает самый гламурный глэмпинг в Эстонии!
Среди зимней природы Йыгевамаа, в усадебном комплексе Торма расположены уютно обставленные теплые домики глэмпинга. Это классное место для всех — в роскошном глэмпинге вы можете провести время наедине с любимым человеком или всей семьей. В отапливаемой палатке-домике для вас приготовлено хорошее вино или освежающий сок в качестве приветствия. Проведите здесь вечер за настольными играми или поболтайте до поздней ночи, сидя у горячего камина. Уютно обставленный глэмпинг — лучшее место, чтобы насладиться безмятежным времяпрепровождением с любимыми людьми.
В нашей семейной палатке могут разместиться дети и их родители, друзья или пары, ищущие романтики. Для любителей большей роскоши есть люкс-глэмпинг, где тепло дает пеллетный камин. Приезжайте и получите впечатления, которых не найдете ни в одном гостиничном номере!
На ужин можно заказать особенные вкусовые впечатления. Детям обязательно понравятся пельмени ручной работы. Фаворитом взрослых до сих пор остается таящая во рту свиная рулька. В нескольких десятках метрах есть парная, построенная в старинном дымоходе дома для батраков усадьбы, ее топят для любителей сауны, в также у пруда бочка для купания с подогревом — все посреди снега и мороза!
У нас лучшее место, чтобы провести романтическое время с любимым человеком или получить новые эмоции вместе с семьей. Близость к природе, сауна, бочка для купания с подогревом, массаж и ночное звездное небо — все это мы можем вам предложить. И если вы чувствуете, что одна ночь — это не отдых, то оставайтесь хоть на неделю. В итоге уедете от нас отдохнувшими и полными энергии!
Torma Puhkemaja предлагает на выбор 5 различных роскошных палаток-домиков плюс романтический номер в главном здании Дома для батраков. Для тех, кто еще не в курсе, наша Зимняя деревня (Talveküla) — также лучшее место, чтобы устроить мероприятие для фирмы (ресторан Зимней деревни вмещает до 80 человек).
Всех, кто еще не успел продумать планы на праздники, ждут в гости и Зимней деревне, чтобы вы могли получить совершенно новые впечатления. Зимних радостей, веселья и улыбок здесь хватит на всех.
Зимняя деревня находится в Йыгевамаа, в сказочном усадебном комплексе Торма!
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