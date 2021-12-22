Подарите общие воспоминания: впечатления, которые запомнятся на долгие годы

Мы предлагаем пять замечательных впечатлений, которые порадуют как того, кому предназначен подарок, так и того, кто его дарит. Хорошего Рождества!

Иглу-парк

Иглу-парк объединяет в себе три важных в жизни каждого человека аспекта: работу, отдых и здоровье. Иглу-парк предлагает возможность найти для этого время, посетив иглу-офис, домик и сауну. Это уникальная идея и среда ждут вас в самом модном районе Таллинна, на границе моря и суши, в центре города, но все же в окружении природы.

Наслаждайтесь бесконечным горизонтом, свежим воздухом, комфортным отдыхом на террасе и, что самое главное, — временем для себя. Сделайте это в одиночестве, вдвоем или с друзьями, и на закате, когда луна сменит солнце, вы можете помечтать в удовольствие или отправиться изучать Таллинн. В иглу-парке десять домиков, пять иглу-саун и четыре иглу-офиса для всех. Приходите посмотреть и опробовать!

Иглу-сауна

Для хорошего самочувствия нужно немногое, достаточно хорошей сауны, освежающего морского воздуха и при желании приятного купания. Кроме того, здесь есть приватная терраса над морем, где приятно посидеть, и хорошие знакомые — все это подарит баня в Иглу-парке.

Иглу-сауны расположены в лучшем районе города, где можно с удовольствием провести время с друзьями и близкими. Здесь прямо с порога открываются прекрасные виды на море и бодрит лучший пар. Создать уютную атмосферу помогут напитки и закуски от представительства пивоварен Vintis Tint и Tanker.

Приходите и насладитесь самым классным местом с банями в городе!