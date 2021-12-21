КОНКУРС от Dekor.ee | Рождество и Новый год в вашем доме! Покажите свой праздничный декор и выиграйте ценный приз

Для участия в конкурсе вам нужно как можно более красиво и празднично украсить свой дом на Рождество и Новый год (если вы еще этого не сделали), взять в руки фотокамеру и запечатлеть всю созданную вами красоту — а также написать и рассказать нам, почему вы выбрали именно такой декор и какие у вас традиции в украшении дома к праздникам!

Вы можете присылать фотографии как своей квартиры, так и своего дома изнутри и снаружи — а если вы украсили и сад, то не забудьте сфотографировать и его!

Присылайте 3-6 фотографий, не забудьте указать месторасположение (город, поселок или район Таллинна) и снабдить фотографии кратким описанием. Лучшие фотографии мы разместим на Dekor.ee!

Среди участников будет разыгран приз от всегда актуального финского дизайнерского бренда Iittala — комплект на четыре персоны из коллекции Kastehelmi*, в который входят большие и маленькие тарелки, бокалы и ваза из светлого стекла, а также стаканы из темного стекла. Ценность комплекта составляет 420 евро.



*Фотография представлена в иллюстративных целях и не отвечает в точности содержанию подарка.

Фотографии присылайте по адресу andrei.danilo@delfi.ee с 21 декабря по 7 января. Среди финалистов конкурса пройдет голосование, чтобы выбрать победителя.

Условия участия:

Фотографии обязательно должен сопровождать текст!

Объект на фотографии должен быть опрятным и аккуратным. Фотографии должны быть красивые, качественными и иметь высокое разрешение.

У отправителя должны быть права на использование фотографий — добытые нечестным путем снимки не будут приниматься на участие в конкурсе.

Редакция оставляет за собой право не публиковать не подходящие для конкурса снимки.



Желаем удачи и ждем ваших работ! С наступающими праздниками!

