Осторожно, наступил сезон домашних пожаров! Декабрь — самый опасный месяц

В жилых помещениях пожары чаще всего возникают в квартирах, т.е. в местах проживания бóльшей части людей. Так, 45% всех пожаров случаются в квартирах, 32% в частных домах, 8% на дачах, 6% в кладовках, 5% в рядных домах и 4% в банях.

По словам менеджера по страхованию имущества If Kindlustus Вейко Сеппа, пожары, затрагивающие имущество людей, чаще всего возникают зимой.

“Сейчас наступил период, в который происходит больше пожаров, чем обычно. Основными их причинами становятся неисправности в электрических системах и отсутствие надлежащего обслуживания систем отопления. Это означает, что под угрозой находятся все жилые помещения, в которых используется электричество”, — пояснил Сепп.

Чтобы предотвратить несчастный случай, многое можно сделать самому

Хотя риск пожара полностью исключить невозможно, его можно значительно уменьшить.

“Люди, пользующиеся печным отоплением, должны не забывать о чистке дымохода. В частном доме это можно сделать самостоятельно, но раз в пять лет системы должны быть обязательно проверены профессиональным трубочистом. Системы отопления многоквартирных и рядных домов должен чистить профессиональный трубочист один раз в год. Также старая электрическая система должна проверяться электриком”, — сказал Сепп.

Опыт страхования доказывает высокую эффективность дымовых датчиков. “В дополнение к дымовым датчикам необходим также датчик угарного газа. Уже в настоящее время они являются обязательными для зданий, оборудованным газовым отоплением или газовыми водонагревателями, но с 1 января 2022 года они станут обязательными для всех зданий с системами отопления, работающими на твердом топливе, в которых может образовываться угарный газ, — например, в таких, как всевозможные печи, камины, плиты и котлы”, — уточнил Сепп.

Дымовой датчик и датчик угарного газа — отличный подарок

Также нужно проявлять осторожность со свечами; горящие свечи нельзя оставлять без присмотра.