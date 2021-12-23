Рождество — праздники для воров? Как обезопасить свое жилище

В период рождественских праздников растет число краж со взломом

Во многих странах в период рождественских праздников значительно возрастает число краж со взломом, поэтому перед отъездом необходимо позаботиться о безопасности своего жилья. “Надолго уезжая из дома, обязательно убедитесь, что все окна-двери закрыты и охрана активирована”, — посоветовал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро. Чаще всего воры проникают в дом через дверь или окно.

“Также попросите соседей забирать вашу почту: иногда вор таким образом выбирает квартиры, которые можно обокрасть”, — добавил Кахро. По его словам, обязательно надо убедиться, что во дворе или на улице не осталось вещей, которые могут заинтересовать воров.

Воры разбивают окна под шум фейерверков

Стоит позаботиться и о том, чтобы в автомобиле не оставались ценные вещи: во время праздников бывали случаи, когда воры уносили автомобильные покрышки и оставленные в машине вещи — ущерб оценивался в крупную сумму. Добычей воров становились, например, кошелек, ноутбук, боковое зеркало и колонка.

“Осторожность следует проявлять не только в Рождество, но и в Новый год. Шум от фейерверков и крепко спящие в первый день нового года соседи дают ворам возможность незаметно разбить окна и сломать двери и проникнуть в дом”, — отметил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Все вышесказанное важно, но самый надежный способ обезопасить свой дом — это охранная система. Она может состоять из магнитного датчика, фиксирующего открытие двери или окна, или датчика движения, установленного перед домом и внутри него — в любом случае информация сразу поступит вам.

Как еще защитить свое имущество:

Тщательно закройте все окна в доме.

Не оставляйте дорогие подарки в автомобиле или у окна на видном месте.

Попросите соседей присматривать за вашим домом.

Не оставляйте ключ под ковриком или цветочным горшком.

Создайте впечатление, что в доме кто-то есть.

Не пишите в социальных сетях о своем отъезде.

Не забудьте о системе охраны дома.