Новый год в стиле эко: как украсить квартиру без лишнего пластика

Например, альтернативой елке могут стать цитрусовые, пуансеттии (их еще называют “рождественские звезды”), амариллисы, схожие с ними гиппеаструмы, кипарисовики, ардизии (“рождественские ягоды”), хвойный микс, шлюмбергеры (“декабристы”). “У каждого дерева или растения есть свои особенности по уходу. В зимний период обращайте внимание на влажность воздуха в помещении, каждому растению необходимо свое количество света и полива”, — отметила Екатерина Хорева.

Альтернативой елке могут стать другие комнатные растения в горшках, вариантов здесь много. Но если стебель нежный и мягкий на них не стоит вешать тяжелые игрушки, рассказывает стилист, дизайнер-декоратор Юлия Беляева.

При выборе искусственной елки нужно ориентироваться на срок службы. Важно, чтобы новогоднее дерево прослужило не один год. “Научные исследования доказывают, что искусственная елка окупает свой экологический след после использования в течение 20 лет. На полках гипермаркетов сегодня много любопытных вариантов елей из мягкого поливинилхлорида (PVC или ПВХ) с достаточно большим сроком службы”, — пояснила дизайнер Алла Зорина.

Чтобы максимально увеличить срок службы новогоднего дерева, используйте в помещении увлажнитель воздуха, он создаст комфортный микроклимат для растения. Не забывайте ежедневно опрыскивать хвою питьевой или настоянной водой.

Эксперты рекомендуют выбирать ель, а лучше сосну, поскольку последняя простоит дольше. Как вариант можно рассмотреть елку в горшках. Благодаря наличию корневой системы такие деревья гораздо дольше стоят в помещении, чем срезанные, отметила Екатерина Хорева, дизайнер студии интерьеров Katerina Khoreva. “А по окончании праздников дерево можно высадить в грунт во дворе вашего дома или в лесу”, — добавила дизайнер.

Новый год сложно представить без елки. Вопрос, покупать живую ель или искусственную, волнует eco-friendly-общественность не меньше экологов. “Лучше покупать новогоднее дерево на елочном базаре, где вам дадут квитанцию и покажут документы на заготовку и провоз товара. После праздников елку нужно будет грамотно утилизировать. Например, отвезти в зоопарк или на ферму для подкормки животных и птиц”, — говорит ведущий дизайнер сети гипермаркетов “Твой дом” Алла Зорина.

Но экологичными могут быть не только будни, но и праздники. Новый год тоже можно провести в стиле эко. Например, купить елку в горшке, а весной высадить ее в своем саду.

Если вы хотите нестандартную елку в экостиле, ее можно сделать и самостоятельно из любых подручных материалов — картона, журналов, веревок, нитоки и т. д. “Таким образом, вы дадите вторую жизнь всему, что залежалось у вас на антресоли или хранится без надобности”, — добавила дизайнер.

Игрушки из леденцов и апельсинов

Украсить елки тоже можно экологично и при этом стильно. Сейчас возвращается мода на советские игрушки, сделанные в основном из стекла, а не пластика, как современные. Если у вас остались бабушкины новогодние игрушки, смело доставайте их и украшайте ими елку. “Можно украсить елку леденцами, лентами, свечами — так новогодние деревья украшали еще в средневековье. Сегодня эти новогодние игрушки так же актуальны. “Красивую” и “вкусную” елку можно сделать с помощью печатных пряников, имбирных человечков и леденцов”, — рассказала дизайнер сети гипермаркетов “Твой дом”.

Экологичные игрушки на елку можно сделать своими руками, а сам процесс объединит всю семью. “Например, для изготовления игрушек высушите дольки апельсина, заготовьте шишки, желуди и подвесьте на джут, сделайте фонарики из листов нотной тетради, цветного картона или страниц глянцевых журналов. Можно с пользой для мелкой моторики детских рук вместе смастерить новогодние звезды, снежинки, снеговиков в технике оригами”, — говорит Алла Зорина.

Еще один вариант — связать игрушки или сделать их из дерева. “Трогательно смотрятся елочные игрушки из соленого теста с отпечатками детских ладошек или ступней. Также можно сделать новогоднее панно на стену из фетра, веток или бисера”, — добавила Екатерина Хорева.

Если планируете покупать игрушки, старайтесь выбирать их из натуральных материалов. На полках магазинов можно встретить стеклянных Дедов Морозов, керамических лошадок-качалок, деревянные фонарики, которые не оставляют равнодушными даже взрослых.

Украшаем квартиру в стиле эко