9 простых вещей, которые преобразят интерьер вашего дома

Inmyroom собрал список вещей, с которыми интерьер гарантированно заиграет новыми красками. Вдохновляйтесь и берите на вооружение!

Винтажная мебель

Винтажная мебель — это не только красивое украшение интерьера, но и важный шаг в сторону осознанного потребления. Вы можете приобрести старый буфет, отреставрировать его и установить в гостиной. Еще один вариант — использовать “бабушкины” чемоданы в качестве прикроватных тумбочек. А к винтажному креслу или стулу можно подобрать интересные подушки с принтом.

Современный телевизор

Телевизор давно перестал быть черным пятном в дизайне комнаты: сейчас на рынке представлены модели, которые становятся полноценным декором. Лаконичный экран, плавные линии, множество расцветок и заставок, благодаря которым телевизор превращается в интерактивную картину — современное устройство не только скрасит досуг, но и преобразит любую комнату.

Яркий диван

Если вы хотите добавить сочные краски в светлый или темный интерьер, обязательно присмотритесь к ярким диванам. Изумрудный, желтый, зеленый, насыщенный синий, красный или фиолетовый — выбирайте оттенок, который будет поднимать настроение и радовать каждый день. Важно: чтобы диван не выглядел неуместно, предусмотрите небольшой декор (статуэтки или вазы) в схожей цветовой гамме — тогда у вас получится единая гармоничная композиция.

Уютный плед

Зимой всем хочется создать атмосферу уюта и спокойствия, и в этой задаче пледы становятся незаменимыми помощниками. Но у пледов есть еще одно преимущество — правильно подобранная модель украшает интерьер. Играйте на контрастах: на светлом диване отлично смотрится стильный плед с принтом, а если захочется добавить нежности, отдавайте предпочтение пастельным тонам.

Стильный ковер