9 простых вещей, которые преобразят интерьер вашего дома
Inmyroom собрал список вещей, с которыми интерьер гарантированно заиграет новыми красками. Вдохновляйтесь и берите на вооружение!
Винтажная мебель
Винтажная мебель — это не только красивое украшение интерьера, но и важный шаг в сторону осознанного потребления. Вы можете приобрести старый буфет, отреставрировать его и установить в гостиной. Еще один вариант — использовать “бабушкины” чемоданы в качестве прикроватных тумбочек. А к винтажному креслу или стулу можно подобрать интересные подушки с принтом.
Современный телевизор
Телевизор давно перестал быть черным пятном в дизайне комнаты: сейчас на рынке представлены модели, которые становятся полноценным декором. Лаконичный экран, плавные линии, множество расцветок и заставок, благодаря которым телевизор превращается в интерактивную картину — современное устройство не только скрасит досуг, но и преобразит любую комнату.
Яркий диван
Если вы хотите добавить сочные краски в светлый или темный интерьер, обязательно присмотритесь к ярким диванам. Изумрудный, желтый, зеленый, насыщенный синий, красный или фиолетовый — выбирайте оттенок, который будет поднимать настроение и радовать каждый день. Важно: чтобы диван не выглядел неуместно, предусмотрите небольшой декор (статуэтки или вазы) в схожей цветовой гамме — тогда у вас получится единая гармоничная композиция.
Уютный плед
Зимой всем хочется создать атмосферу уюта и спокойствия, и в этой задаче пледы становятся незаменимыми помощниками. Но у пледов есть еще одно преимущество — правильно подобранная модель украшает интерьер. Играйте на контрастах: на светлом диване отлично смотрится стильный плед с принтом, а если захочется добавить нежности, отдавайте предпочтение пастельным тонам.
Стильный ковер
Если комната кажется пустой, возможно, вам просто не хватает большого ковра. Конечно, речь идет не о советских моделях, хотя в лофт-интерьерах они могут выглядеть очень креативно. Обратите внимание на актуальные геометричные узоры или ковры ручной работы с удивительными изображениями в эклектичном стиле.
Большие картины
Масштабные картины — верный союзник в преображении интерьера. Декор необязательно должен серьезно ударить по бюджету: сейчас легко заказать картину у начинающих художников и повесить дома настоящий арт-объект. Если картина вам не подходит, помните, что всегда можно заменить ее на масштабный постер в стильной раме — их легко заказать в интернете.
Сезонные цветы
Цветы освежают любое пространство и добавляют в него изюминку. Лучшее решение — купить минималистичную вазу и менять композиции в зависимости от времени года. Есть альтернативный вариант: букеты из сухоцветов не требуют тщательного ухода, смотрятся не менее эффектно и будут радовать вас не один месяц.
Подвесное кресло
Нестандартный, но классный ход — повесить кресло-качели в спальне или гостиной. В нем вы сможете расслабиться после трудовых будней, а еще этот предмет точно станет любимым у детей. В сканди-интерьеры великолепно встраиваются плетеные модели светлых оттенков — берите на заметку!
Красивый торшер
При грамотном подходе торшер станет не только дополнительным источником света, но и изменит интерьер к лучшему. Безусловно, вы всегда можете выбрать классические модели, но мы рекомендуем изучить торшеры необычной формы. Еще один лайфхак: если вы купите “умную” лампочку, то сможете регулировать цвет освещения и управлять атмосферой в доме.