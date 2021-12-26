От падений до пожара: в уходящем году произошло множество происшествий с роботами-пылесосами

Большинство повреждений происходят при падении роботов с лестниц. В одном случае не помогла даже установленная на втором этаже ограничительная магнитная полоса. Несколько раз пылесос застревал в проводах на полу и утягивал за собой заряжаемые телефоны. Один робот-пылесос получил повреждения от опрокинутой кошкой цветочной вазы, другой от того, что на него сел ребенок. Один человек, чтобы спокойно запустить пылесос, поднял стулья с пола на стол, но в итоге один их них упал спинкой на экран телевизора.