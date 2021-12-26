От падений до пожара: в уходящем году произошло множество происшествий с роботами-пылесосами(1)
Большинство повреждений происходят при падении роботов с лестниц. В одном случае не помогла даже установленная на втором этаже ограничительная магнитная полоса. Несколько раз пылесос застревал в проводах на полу и утягивал за собой заряжаемые телефоны. Один робот-пылесос получил повреждения от опрокинутой кошкой цветочной вазы, другой от того, что на него сел ребенок. Один человек, чтобы спокойно запустить пылесос, поднял стулья с пола на стол, но в итоге один их них упал спинкой на экран телевизора.
“Растущая популярность роботов-пылесосов нашла отражение и в статистике PZU этого года. Как правило, повреждения получают сами пылесосы, но иногда и другие устройства или домашняя обстановка. Недавно робот-пылесос загорелся в процессе зарядки. Пожар был быстро ликвидирован, но пол остался поврежден”, — рассказала руководитель группы имущественного ущерба PZU Kindlustus Марге Хабакукк.
Перед праздниками PZU напоминает, что, надолго уезжая из дома, стоит проверить, какие электроприборы можно отключить от сети. Находясь дома, не оставляйте устройства в зарядке на ночь, а в другое время убедитесь, что рядом с заряжаемыми мобильными телефонами или планшетами нет легковоспламеняющихся материалов.