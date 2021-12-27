ФОТО | Ткани и узоры в интерьере: что сейчас в моде, а что уже устарело? Рассказывает эстонский эксперт
На фото слева представлены распространенные в 80-е тона и узоры. В то время были крайне популярны бордовые и бежевые тона. Узоры чаще всего были основаны на классических орнаментах.
Справа же показана более современная версия подобных геометрических паттернов, вдохновленная стилем Баухауса. Их специфическая цветовая гамма состоит из отлично сочетающихся между собой оттенков. Такая ткань делает интерьер свежим и современным, создавая в нем запоминающийся акцент.
Выбор оттенков
У текстиля в 80-е и 90-е вообще была популярна своеобразная цветовая палитра, где господствовали бордовые и коричневато-красные оттенки. Часто присутствовали коричнево-оранжевые и коричнево-желтые цвета, которые были, можно сказать, с “ржавым” оттенком.
Сейчас же большинство самых лучших брендов предлагают широкую палитру оттенков, которую составляют сложные цвета. Эти оттенки идеально сочетаются между собой, что позволяет умело использовать их в интерьере. Например, на фото справа — шерстяной сатин из серии Town от английского бренда Romo Mark Alexander, разные оттенки которого, как раз, идеально сочетаются между собой.
Цветочные мотивы
Узоры 60-х годов можно узнать как по крупной стилизации, так и по цветовой гамме, состоящей в первую очередь из красных, зеленых и коричневых тонов. Сейчас интерьер с такой тканью, как на фото слева, может выглядеть довольно устаревшим — если только вы не пытаетесь специально создать интерьер в стиле того времени.
Современные тенденции в узорах текстиля отдают предпочтение смелым и ярким цветам, которые сочетаются между собой с помощью более нежных пастельных оттенков. Прекрасный пример такой ткани — изображенная справа “Les Fauves Peacoc” от Lynwood Omega Prints.
Вдобавок такая ткань, как и другие подобные современные ткани, имеет повышенную прочность и является устойчивой к воде и грязи, благодаря обработке поверхности. Кроме того, у нее повышенная огнеустойчивость, что делает ее использование более безопасным. А безопасность сейчас как никогда в тренде.
Абстрактные узоры
На фото слева еще один пример ткани, популярной в 60-е годы. В каком-то смысле, она действительно устарела — ее нельзя добавить в любой интерьер, она будет просто смотреться неуместно. Если же умело сочетать ее с мебелью и элементами декора в соответствующем стиле, то у вас получится великолепный ретро интерьер.
В 90-е в тканях стал также популярен авангардизм, который сейчас снова стал трендом. Но если тогда он был представлен в стилистике, присущей ранней компьютерной графике и коричневато-красных тонах, то сейчас в моду вошло сочетание авангардных узоров с пастельными цветами. На фото справа — “II Crystal Sunset” от Lynwood Omega Prints. Авангардизм характеризует интуитивный анализ цвета и формы. На тканях узоры такого типа сейчас представлены в большом или среднем размере, пастельных или же насыщенных цветах.
Народные мотивы
Раньше очень часто в ткани для интерьеров использовались народные узоры и традиционные мотивы — например, полоски, которые так близки жителям Эстонии по духу. Конечно же, тогда использовалась и некогда популярная цветовая гамма с коричневыми тонами.
Сегодня народные узоры также в тренде, но они используются в своеобразном ключе. Идеальный пример такого “переработанного” узора — “II Bukhar Emeraldi” от Lynwood Omega Prints, который вдохновлен русскими народными мотивами, которые вышивались на ткацких станках.
При этом узор представлен в видоизмененном виде и совершенно нетипичных для традиционных узоров оттенках, сочетании пастельных и ярких цветов. Сейчас популярны совершенно различные узоры — от славянских до африканских.
Кожа
В последние десятилетия прошлого века использующаяся в дизайне интерьеров кожа была, можно сказать, “без изъянов”. То есть, в то время не ценились естественные несовершенства кожи, как это делается в наши дни.
Несовершенство же придает коже натуральность и естественность, что сейчас крайне ценится. Несовершенство даже придает ей добавочную стоимость, а также на важном месте находится ее престижное старение со временем.
Естественно, такие детали в коже не многие заметят на первый взгляд и даже придадут значение. Тут скорее главное — ее качество.