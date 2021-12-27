ФОТО | Ткани и узоры в интерьере: что сейчас в моде, а что уже устарело? Рассказывает эстонский эксперт

Вдобавок такая ткань, как и другие подобные современные ткани, имеет повышенную прочность и является устойчивой к воде и грязи, благодаря обработке поверхности. Кроме того, у нее повышенная огнеустойчивость, что делает ее использование более безопасным. А безопасность сейчас как никогда в тренде.

Современные тенденции в узорах текстиля отдают предпочтение смелым и ярким цветам, которые сочетаются между собой с помощью более нежных пастельных оттенков. Прекрасный пример такой ткани — изображенная справа “Les Fauves Peacoc” от Lynwood Omega Prints.

Узоры 60-х годов можно узнать как по крупной стилизации, так и по цветовой гамме, состоящей в первую очередь из красных, зеленых и коричневых тонов. Сейчас интерьер с такой тканью, как на фото слева, может выглядеть довольно устаревшим — если только вы не пытаетесь специально создать интерьер в стиле того времени.

Сейчас же большинство самых лучших брендов предлагают широкую палитру оттенков, которую составляют сложные цвета. Эти оттенки идеально сочетаются между собой, что позволяет умело использовать их в интерьере. Например, на фото справа — шерстяной сатин из серии Town от английского бренда Romo Mark Alexander, разные оттенки которого, как раз, идеально сочетаются между собой.

У текстиля в 80-е и 90-е вообще была популярна своеобразная цветовая палитра, где господствовали бордовые и коричневато-красные оттенки. Часто присутствовали коричнево-оранжевые и коричнево-желтые цвета, которые были, можно сказать, с “ржавым” оттенком.

Справа же показана более современная версия подобных геометрических паттернов, вдохновленная стилем Баухауса. Их специфическая цветовая гамма состоит из отлично сочетающихся между собой оттенков. Такая ткань делает интерьер свежим и современным, создавая в нем запоминающийся акцент.

На фото слева представлены распространенные в 80-е тона и узоры. В то время были крайне популярны бордовые и бежевые тона. Узоры чаще всего были основаны на классических орнаментах.

На фото слева еще один пример ткани, популярной в 60-е годы. В каком-то смысле, она действительно устарела — ее нельзя добавить в любой интерьер, она будет просто смотреться неуместно. Если же умело сочетать ее с мебелью и элементами декора в соответствующем стиле, то у вас получится великолепный ретро интерьер.

В 90-е в тканях стал также популярен авангардизм, который сейчас снова стал трендом. Но если тогда он был представлен в стилистике, присущей ранней компьютерной графике и коричневато-красных тонах, то сейчас в моду вошло сочетание авангардных узоров с пастельными цветами. На фото справа — “II Crystal Sunset” от Lynwood Omega Prints. Авангардизм характеризует интуитивный анализ цвета и формы. На тканях узоры такого типа сейчас представлены в большом или среднем размере, пастельных или же насыщенных цветах.

Народные мотивы

Раньше очень часто в ткани для интерьеров использовались народные узоры и традиционные мотивы — например, полоски, которые так близки жителям Эстонии по духу. Конечно же, тогда использовалась и некогда популярная цветовая гамма с коричневыми тонами.

Сегодня народные узоры также в тренде, но они используются в своеобразном ключе. Идеальный пример такого “переработанного” узора — “II Bukhar Emeraldi” от Lynwood Omega Prints, который вдохновлен русскими народными мотивами, которые вышивались на ткацких станках.

При этом узор представлен в видоизмененном виде и совершенно нетипичных для традиционных узоров оттенках, сочетании пастельных и ярких цветов. Сейчас популярны совершенно различные узоры — от славянских до африканских.

Кожа

В последние десятилетия прошлого века использующаяся в дизайне интерьеров кожа была, можно сказать, “без изъянов”. То есть, в то время не ценились естественные несовершенства кожи, как это делается в наши дни.

Несовершенство же придает коже натуральность и естественность, что сейчас крайне ценится. Несовершенство даже придает ей добавочную стоимость, а также на важном месте находится ее престижное старение со временем.

Естественно, такие детали в коже не многие заметят на первый взгляд и даже придадут значение. Тут скорее главное — ее качество.