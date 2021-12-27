“Праздничный” счет за электричество: как сэкономить, когда цены бьют рекорды?

Рута Лиепниеце, руководитель проектов Центра энергоэффективности Elektrum, поясняет Delfi.lv, что из всех приборов в стандартном домохозяйстве больше всего электроэнергии потребляет электроплита — если ее используют каждый день: “Если в доме нет электроплиты, больше всего может потреблять холодильник и морозильник — особенно если он уже не новый”.

Если горячая вода подогревается электричеством, то больше всего потребления приходится на бойлер или проточный водонагреватель, замечает Лиепниеце. Электрическое отопление — тоже очень значительная статья расходов. “Еще много потребляет электрический полотенцесушитель — больше, чем холодильник; телевизор с большим экраном, если вы смотрите его каждый день по нескольку часов”, — говорит специалист.