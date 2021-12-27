27.12.2021, 12:10
“Праздничный” счет за электричество: как сэкономить, когда цены бьют рекорды?(3)
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В последнее время цены на электроэнергию бьют рекорды, и для того, чтобы сэкономить, нам приходится пересматривать свои повседневные привычки. Но если холодильник, телевизор, стиральная машина — более-менее понятные статьи расходов, то во сколько обойдется праздничное настроение — светящиеся декорации и гирлянды? И на что еще следует обратить внимание, чтобы не бояться счета за электричество?