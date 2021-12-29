7 классных идей, чем заменить новогоднюю елку
Очередной год подходит к концу, а вместе с ним назревает главный предновогодний вопрос: как оригинально украсить дом в праздник? Если не хочется использовать классический вариант — натуральную ель, то Inmyroom предлагает воспользоваться следующими идеями.
Экоелка
Волна моды на органические и натуральные материалы коснулась и новогоднего декора. Но чем же заменить неотъемлемый элемент рождественских каникул? Ну уж точно не искусственным или срубленным деревом. Ответ прост: нужно смастерить экодерево своими руками. В ход могут пойти любые материалы, имеющиеся под рукой.
Интересно будет смотреться самодельная елка из фанеры. Игрушки и декор можно создать из гофрированной бумаги или вместо декора приготовить цветные фломастеры и карандаши, попросив гостей написать на дереве новогодние пожелания.
Интересным вариантом в стиле эко станут интерьерные светильники-деревья, которые можно найти в мастерских мебели и декора.
Дерево в горшке
Набирают популярность елки, сосны, можжевельники… в горшках. Это почти как комнатный цветок — не завянет, если правильно за ним ухаживать. Важно знать в лицо главных елочных врагов — жару и влажный воздух. Не следует ставить новогоднюю красавицу у батареи. Кроме того, важно следить за тем, чтобы на хвойное дерево не попадали прямые солнечные лучи. Украшая новогоднее дерево, лучше использовать световые гирлянды слабой мощности, чтобы не повредить ветви.
Гирлянда
Если в маленькой квартире не хватает места для объемного дерева, перенесите его на стену. Сделать такую елку можно с помощью гирлянды и скотча — получится настоящий арт-объект. Теперь осталось только зажечь гирлянду.
Магия силуэта
Не в каждой квартире найдется пустующий угол, где на две-три недели можно поставить елку. Но у всех найдется свободная стена или ее небольшой фрагмент, где елку можно нарисовать. Украсьте ее гирляндой и игрушками — и погрешности чертежа никто не заметит.
Личная библиотека
Эта идея понравится тем, кто любит читать книги. Ведь из них тоже можно сделать оригинальную елку. Просто сложите книги в аккуратную стопку и украсьте ее новогодними украшениями.
Настенный декор
Один из самых простых и доступных способов поселить дома новогоднюю ель — распечатать ее крупноформатное изображение и повесить постер на стену. А украсить такую елку можно с помощью тесьмы и декоративных швейных иголок с бусинками.
В стиле ретро
Новогодние открытки и семейные фотографии украсят дом не хуже живой елки. Просто приклейте их двусторонним скотчем к стене или бумаге — получится необычная арт-елка.