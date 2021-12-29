7 классных идей, чем заменить новогоднюю елку

Экоелка

Волна моды на органические и натуральные материалы коснулась и новогоднего декора. Но чем же заменить неотъемлемый элемент рождественских каникул? Ну уж точно не искусственным или срубленным деревом. Ответ прост: нужно смастерить экодерево своими руками. В ход могут пойти любые материалы, имеющиеся под рукой.

Интересно будет смотреться самодельная елка из фанеры. Игрушки и декор можно создать из гофрированной бумаги или вместо декора приготовить цветные фломастеры и карандаши, попросив гостей написать на дереве новогодние пожелания.

Интересным вариантом в стиле эко станут интерьерные светильники-деревья, которые можно найти в мастерских мебели и декора.

Дерево в горшке

Набирают популярность елки, сосны, можжевельники… в горшках. Это почти как комнатный цветок — не завянет, если правильно за ним ухаживать. Важно знать в лицо главных елочных врагов — жару и влажный воздух. Не следует ставить новогоднюю красавицу у батареи. Кроме того, важно следить за тем, чтобы на хвойное дерево не попадали прямые солнечные лучи. Украшая новогоднее дерево, лучше использовать световые гирлянды слабой мощности, чтобы не повредить ветви.

Гирлянда

Если в маленькой квартире не хватает места для объемного дерева, перенесите его на стену. Сделать такую елку можно с помощью гирлянды и скотча — получится настоящий арт-объект. Теперь осталось только зажечь гирлянду.

Магия силуэта

Не в каждой квартире найдется пустующий угол, где на две-три недели можно поставить елку. Но у всех найдется свободная стена или ее небольшой фрагмент, где елку можно нарисовать. Украсьте ее гирляндой и игрушками — и погрешности чертежа никто не заметит.

Личная библиотека

Эта идея понравится тем, кто любит читать книги. Ведь из них тоже можно сделать оригинальную елку. Просто сложите книги в аккуратную стопку и украсьте ее новогодними украшениями.

Настенный декор