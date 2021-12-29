ФОТО | Определился цвет 2022 года от Pantone. Смотрите, как его использовать в интерьере
В конце каждого года все с нетерпением ждут, какой же цвет Pantone назовет цветом года. Если в 2021 году Pantone выбрал аж два цвета — серый и желтый — то в новом году решил остановиться на одном — это оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона, получивший название Very Peri и напоминающий цвет лаванды.
Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17−3938 Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность.
Эксперты Pantone считают выбранный цветом 2022 года оттенок самым радостным и теплым среди оттенков синего.
Похоже, в наступающем году стоит всерьез задуматься об использовании лавандавого цвета в оформлении интерьера! Вот несколько примеров из Pinterest, который выглядят просто великолепно.