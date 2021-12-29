ФОТО | Определился цвет 2022 года от Pantone. Смотрите, как его использовать в интерьере

В конце каждого года все с нетерпением ждут, какой же цвет Pantone назовет цветом года. Если в 2021 году Pantone выбрал аж два цвета — серый и желтый — то в новом году решил остановиться на одном — это оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона, получивший название Very Peri и напоминающий цвет лаванды.