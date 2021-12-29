Как сохранить елку зеленой и свежей как можно дольше

Естественно, если вы хотите дольше сохранить новогоднюю елочку, следует покупать ее как можно позже. Обычно срубленные хвойные деревца появляются уже в середине декабря, но рекомендуется сделать покупку не ранее чем за пару-тройку дней до наступления католического Рождества.

Елочке, принесенной с улицы, необходимо привыкнуть к комнатной температуре. Подержите деревце некоторое время в прихожей у входной двери.

Обновите срез (угол — 45 градусов) срубленного деревца топориком или ножовкой, освободите низ ствола от коры на 8-10 см.

Вы можете сохранить елку подольше, если установите ее в ведро с песком или суглинком. Запаситесь этим наполнителем заранее или поищите в строительных и цветочных магазинах.

Полейте песок для новогодней елки слегка подсоленной водой из расчета 1 л жидкости на ведро песка.

Регулярно поливайте деревце, не позволяя песку засыхать. Раз в пару дней используйте питательный раствор: столовую ложку сахарного песка, таблетку ацетилсалициловой кислоты, щепотку желатина на 3 л отстоянной водопроводной воды.

Время от времени опрыскивайте хвою водой, чтобы иголки не осыпались. Отличный способ как можно дольше сохранить новогоднюю елочку — остановить свой выбор на хвойном деревце в контейнере. В этом случае следует покупать растение у продавца с хорошей репутацией и убедиться, что корневая система не повреждена, ветки сохранили эластичность.

Не следует устанавливать елку вблизи отопительных приборов (у печки, бойлера, радиатора, отопительных приборов и др.)

Елка осыпается быстрее, если находится в месте, где часто меняется температура (например, у входных дверей или если ее несколько раз заносили и выносили из помещения), сквозняк, у вентиляторов.

Вынесите елку в контейнере после новогодних праздников в прохладное помещение, например, на лоджию. Весной ее можно будет прикопать в тенистом месте дачного участка, не вынимая из контейнера.