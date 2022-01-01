Вырастить сад мечты: лунный календарь комнатных растений на январь

Зимой растения замедляют свой рост, однако цветоводы знают о том, что комнатные цветы по-прежнему развиваются, хоть и медленнее. Для того, чтобы любимые растения радовали глаз и вовремя цвели, эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с рекомендациями лунного календаря. В нем отражены благоприятные для ухода и пересадки цветов дни, а также время, когда растения лучше оставить в покое.

Дни для ухода за растениями

1 января: убывающая Луна в Стрельце — неудачное время для работы с корнями растений. В этот день за цветами ухаживают минимально: обеспечивают оптимальный температурный режим и влажность.

2 января: влияние Новолуния в Козероге не подходит для активного ухода. В это время можно прорыхлить верхний слой почвы, чтобы корни получили доступ к кислороду, а земля не слеживалась.

8, 9 и 10 января: три дня растущая Луна проведет в созвездии Овна. Влияние неплодородного созвездия подходит для обработки растений от паразитов и профилактики заболеваний. Пересадка может быть губительной для цветов.

18, 19 и 20 января: Полнолуние во Льве 18 января — не время для работ в зимнем саду. 19 и 20 числа цветоводы смогут пролечить растения в случае их болезней, а также сделать профилактику от болезней и паразитов.

23, 24 января: Луна в Весах — время для умеренного полива, внесения удобрений и препаратов, предотвращающих сбрасывание листьев у древовидных растений. Пересадка в такой период чревата гибелью комнатных цветов.

27, 28 и 29 января: стареющая Луна в союзе с созвездием Стрельца — не время для активных работ в зимнем саду. В это время можно прорыхлить почву, полить растения или же устроить им теплый душ, чтобы смыть пыль с листьев.

Благоприятное время пересадки растений

3 января: второй день пребывания растущей Луны в Козероге подходит для бережной пересадки тех растений, которым необходим просторный горшок или замена почвы. Метод перевалки поможет не навредить корням, а умеренный полив не даст почве закиснуть.