ФОТО | Смотрите, как выглядит дом Деда Мороза! Архитекторы и дизайнеры создали свою версию на основе легенд и сказаний

Получилось вот что. Согласно легенде, в “построенном” в 1822 году и реновированом в 2003 году бревенчатом доме всего 232 квадратных метра жилой площади, а также 10 гектаров земли, на которых Дед Мороз выращивает северных оленей. Стоимость дома оценивается в 629 830 евро, несмотря на его отдаленное местоположение в местности, где больше не живет ни души!

Гостиная

На Северном полюсе без камина никак. Как и без ароматной и вечнозеленой елки.

Мебель — как и отделка помещения — в уютном деревенском стиле.

Спальни

В большом доме целых три спальни — чтобы и для Снегурочки места хватило.

В спальнях тоже есть камины — ведь дом находится на Северном полюсе.

Кухня

На кухне достаточно места, чтобы и пипаркоков декабре напечь, и оливье к Новому году нарезать. Тазик с оливье поместится в большом холодильнике.

Обеденный стол, естественно, всегда украшен свечами и еловыми ветками.

Домашний офис и рабочие помещения гномиков



У Деда Мороза есть свой отдельный кабинет, в котором он просматривает письма ребят со всего мира, которые пишут ему о своих желаниях и мечтах.

Так как Дедушке Морозу уже много лет, то компьютера у нег ов офисе нет. Еще бы, ведь он, кажется, совсем недавно только освоил печатную машинку!

Рядом есть и место, где гномики изготавливают и сортируют игрушки, которые в канун Нового года отправляются к ребятам по всему миру.

Прихожая и ванная комната



Что может быть лучше, чем после долгой и холодной ночи доставки подарков по домам ребятни, принять расслабляющую горячую ванну?

В прихожей ждет своего часа традиционный рабочий костюм, а также всегда стоит мешок со свежими письма. Почтовое сообщение с домом Деда Мороза никогда не прерывается!