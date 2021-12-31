ФОТО | Смотрите, как выглядит дом Деда Мороза! Архитекторы и дизайнеры создали свою версию на основе легенд и сказаний
Получилось вот что. Согласно легенде, в “построенном” в 1822 году и реновированом в 2003 году бревенчатом доме всего 232 квадратных метра жилой площади, а также 10 гектаров земли, на которых Дед Мороз выращивает северных оленей. Стоимость дома оценивается в 629 830 евро, несмотря на его отдаленное местоположение в местности, где больше не живет ни души!
Гостиная
На Северном полюсе без камина никак. Как и без ароматной и вечнозеленой елки.
Мебель — как и отделка помещения — в уютном деревенском стиле.
Спальни
В большом доме целых три спальни — чтобы и для Снегурочки места хватило.
В спальнях тоже есть камины — ведь дом находится на Северном полюсе.
Кухня
На кухне достаточно места, чтобы и пипаркоков декабре напечь, и оливье к Новому году нарезать. Тазик с оливье поместится в большом холодильнике.
Обеденный стол, естественно, всегда украшен свечами и еловыми ветками.
Домашний офис и рабочие помещения гномиков
У Деда Мороза есть свой отдельный кабинет, в котором он просматривает письма ребят со всего мира, которые пишут ему о своих желаниях и мечтах.
Так как Дедушке Морозу уже много лет, то компьютера у нег ов офисе нет. Еще бы, ведь он, кажется, совсем недавно только освоил печатную машинку!
Рядом есть и место, где гномики изготавливают и сортируют игрушки, которые в канун Нового года отправляются к ребятам по всему миру.
Прихожая и ванная комната
Что может быть лучше, чем после долгой и холодной ночи доставки подарков по домам ребятни, принять расслабляющую горячую ванну?
В прихожей ждет своего часа традиционный рабочий костюм, а также всегда стоит мешок со свежими письма. Почтовое сообщение с домом Деда Мороза никогда не прерывается!
Источник: zillow.com / архив moodnekodu.ee